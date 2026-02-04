Colombia

Petro se pronunció sobre bombardeo contra el ELN en el Catatumbo: “Evitando al máximo caída de menores”

El ataque dejó como resultado la muerte de siete presuntos guerrilleros y una captura

Guardar
El presidente Gustavo Petro pidió
El presidente Gustavo Petro pidió al ELN aceptar una misión de verificación científica - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En los municipios de El Tarra y Tibú (Norte de Santander), las Fuerzas Militares llevaron a cabo un bombardeo en contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La operación ofensiva tuvo como resultado la muerte de siete presuntos guerrilleros y la captura de uno de ellos.

Se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr en la región del Catatumbo. Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona“, indicó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre esta acción militar adelantada en la región del Catatumbo, indicando que durante su administración se han ejecutado más de 10 bombardeos contra grupos armados y que se ha tratado de evitar que los ataques deriven en la muerte de menores de edad.

Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores. Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos”, señaló.

Añadió: “Desnarcotizar la frontera Colombo/venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad. Democratizar la frontera para que las ciudadanías libres las cuiden”.

El presidente Gustavo Petro informó
El presidente Gustavo Petro informó que el bombardeo perpetrado contra el ELN es el número 14 de su Gobierno - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroBombardeoELNCatatumboColombia-Noticias

Más Noticias

Renunció otro conjuez designado para definir en el CNE participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida: se enredó decisión

El organismo electoral aún no define si el senador, que es candidato al ejercicio del 8 de marzo, podrá participar o no en esta jornada; ante el llamado urgente hecho por el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para que se tome una decisión al respecto

Renunció otro conjuez designado para

Angélica Monsalve le recordó a Abelardo de la Espriella su pasado como defensor de Álex Saab: “Mañosos que ayudaron a la debacle del vecino país”

La exfiscal y abogada colombiana le dejó una píldora para la memoria para quienes piensan apoyar al precandidato, que ha dejado claro su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro

Angélica Monsalve le recordó a

Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Alex Saab es un empresario colombiano vinculado estrechamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Álex Saab, el testaferro de

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Infobae Colombia habló con la reconocida actriz, que vuelve a incursionar como directora tres años después de ‘Itza, tango y cacao’

Flora Martínez prepara el estreno

La ‘quemada’ que se pegó Enrique Peñalosa se convirtió en memes en redes sociales: usuarios hicieron de las suyas por su descarga eléctrica

El episodio se presentó en una zona residencial del barrio Bochica, en la localidad de Engativá

La ‘quemada’ que se pegó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Flora Martínez prepara el estreno

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Kika Nieto despejó dudas sobre su embarazo tras propuesta de matrimonio

Deportes

Fluminense analiza, contra el tiempo,

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo