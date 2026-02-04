Petro se pronunció sobre bombardeo contra el ELN en el Catatumbo: “Evitando al máximo caída de menores”

El presidente Gustavo Petro pidió al ELN aceptar una misión de verificación científica - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En los municipios de El Tarra y Tibú (Norte de Santander), las Fuerzas Militares llevaron a cabo un bombardeo en contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La operación ofensiva tuvo como resultado la muerte de siete presuntos guerrilleros y la captura de uno de ellos.

“Se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr en la región del Catatumbo. Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona“, indicó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre esta acción militar adelantada en la región del Catatumbo, indicando que durante su administración se han ejecutado más de 10 bombardeos contra grupos armados y que se ha tratado de evitar que los ataques deriven en la muerte de menores de edad.

“Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores. Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos”, señaló.

Añadió: “Desnarcotizar la frontera Colombo/venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad. Democratizar la frontera para que las ciudadanías libres las cuiden”.

