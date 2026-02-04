Marilyn Patiño relató en ‘La casa de los famosos’ que le fue infiel a una pareja con su mejor amigo: “Volaron mesas”

Marilyn Patiño recordó el episodio en el que terminó con un hombre y se fue con su mejor amigo - crédito cortesía RCN

En una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño sorprendió a sus compañeros al relatar una experiencia sentimental que marcó un punto de quiebre en su vida amorosa.

La actriz contó, con lujo de detalles, cómo una relación que parecía avanzar con intensidad terminó abruptamente tras una conversación que la llevó a replantearse sus expectativas y a tomar una decisión que cambió el rumbo de esa historia.

Según explicó, todo comenzó con un hombre que le generó una fuerte atracción desde el primer momento. La conexión, de acuerdo con su relato, fue inmediata y se tradujo en una dinámica constante de encuentros, salidas y cercanía diaria, lo que para ella era una señal clara de que existía algo más que un simple coqueteo.

“Era un man que me encantaba, espectacular, o sea, me fascinaba. Empezamos a salir y estuvimos un día, tuvimos relaciones. Íbamos a comer todos los días, nos veíamos todos los días, andábamos para arriba y para abajo”, empezó contando Patiño ante la atención de sus compañeros.

Marilyn Patiño confiesa la inesperada decisión amorosa que terminó en una pelea - crédito cortesía RCN

Con el paso de las semanas, la actriz sintió la necesidad de poner sobre la mesa una pregunta que consideraba natural frente a la frecuencia y la intimidad que habían construido. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba y, según confesó, provocó un cambio inmediato en su percepción de la relación.

“Un día yo le pregunté: ‘¿Y tú y yo qué somos?’ Y me dijo: ‘Uy, bebé, no te me vayas a empelicular, amor. Yo soy un man que voy y vengo, tengo mis amigas, me gustan mis espacios, no me gusta que me invadan’”, recordó Marilyn.

Aunque aseguró que intentó manejar la situación con madurez, el impacto emocional fue inevitable. Reconoció que, pese a sentirse desilusionada, decidió continuar viéndolo porque disfrutaba su compañía y la química que existía entre ambos.

“Cuando él me dijo eso, yo me desinflé, casi que me pongo a llorar ahí, pero me contuve. Seguí saliendo con él porque lo disfrutaba mucho, había mucho match, mucho clic, las conversaciones, todo”, explicó la actriz.

Una historia de celos y desencuentro: Marilyn Patiño revela por qué su famoso 'match' acabó en caos y nuevo romance - crédito cortesía Canal RCN

El punto de quiebre definitivo llegó durante una fiesta de cumpleaños organizada por él mismo, pues Marilyn contó que, al no existir un compromiso claro, se sintió en libertad de actuar sin restricciones, especialmente al notar que el hombre se mostraba distante y coqueteaba abiertamente con otras mujeres durante el evento.

“Como él me dijo que no teníamos nada, que no me fuera a empelicular, me metí con el mejor amigo de él. Él estaba bailando con otras viejas, dándoles besos, ignorándome todo el tiempo”, relató Patiño entre risas.

Fue en ese contexto cuando el mejor amigo se acercó a ella, iniciaron una conversación y la conexión surgió de manera espontánea. La situación escaló rápidamente y terminó desatando un conflicto entre los dos hombres.

“Cuando me chupetee con el man y llegó el otro a darle en la jeta diciendo: ‘Pensé que eras mi amigo’. Se empeliculó horrible, empezaron a pelear, volaron mesas, casi nos sacan de la discoteca”, recordó Marilyn.

Marilyn Patiño comparte la historia del triángulo amoroso que vivió hace un tiempo - crédito clipsfamosos2026/tiktok

Lejos de tratarse de un impulso pasajero, Marilyn aseguró que aquella decisión marcó el inicio de una relación formal con el amigo, con quien estuvo cerca de un año. Mientras tanto, el hombre con el que había salido inicialmente reaccionó con enojo y, según ella, intentó afectar su imagen ante su círculo social.

“Yo me fui con el amigo, duré con él como un año, ya novios. El otro quedó superofendido, hablando mal de mí, diciendo que yo era una perra. Yo le mandé un mensaje y le dije: ‘Tú mismo fuiste el que dijo que no me fuera a empelicular. Ahorita sí estoy empeliculada. Chao’ y lo bloqueé”, concluyó.