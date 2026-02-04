Colombia

Equipo de Maiker Smith compartió comunicado sobre las palabras racistas de Jhoanna Fadul: “Ser ignorantes no nos hace inocentes”

Aunque el creador de contenido castigó ante las cámaras las palabras de Fadul, su equipo optó por pronunciarse en redes sociales ante los comentarios de seguidores del programa que afirman que Smith se sintió aludido, pese a que las declaraciones iban dirigidas a Campanita

Guardar
El equipo de Maiker envió
El equipo de Maiker envió contundente mensaje en redes sociales tras la expulsión de Johanna Fadul y los comentarios en redes sociales donde se le está acusando de haber juzgado de más a la actriz - crédito cortesía Canal RCN

La expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia se produjo el 2 de febrero de 2026 tras un fuerte episodio de racismo durante la dinámica de posicionamiento, en la que los participantes exponen públicamente sus motivos para que otro concursante abandone la competencia.

Fadul se dirigió a su compañero Campanita y declaró: “Tanto tu alma como tu mente están tan oscuras como tu color de piel”, comentario que generó rechazo inmediato dentro de la casa y una ola de indignación en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La producción, encabezada por El Jefe, anunció la expulsión de la actriz al considerar que sus palabras cruzaron los límites del respeto y la convivencia promovidos por el programa. RCN subrayó su compromiso con la diversidad y la decisión fue presentada como una sanción máxima, destacando que “La casa de los famosos” debe ser un espacio ejemplo de límites y respeto humano.

Uno de los famosos que castigó públicamente las palabras de Johanna Fadul fue el creador de contenido Maiker Smith, quien aseguró que la actriz se estaba victimizando luego de sus declaraciones hacia Campanita. Esta postura provocó que algunos seguidores del programa manifestaran en redes sociales que Maiker se había tomado personal un comentario que no iba dirigido a él. Por este motivo, su equipo publicó el siguiente comunicado:

“Nadie conoce el peso del costal que no carga, ninguna persona que NO haya vivido el RACISMO, tiene derecho a MINIMIZAR nuestro sentimiento. Alzar la voz NUNCA dejará de ser opción para nosotros, Maiker levantó la voz por él y por todos los que en algún momento hemos sido discriminados por nuestro color de piel”, (Sic) dice la primera parte del comunicado.

Equipo Maiker Smith responde a
Equipo Maiker Smith responde a la polémica por expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos - crédito @maikersmith/ Instagram

El equipo de Maiker continuó diciendo: “Como sociedad tenemos que entender que el peso NO debe caer sobre el que tiene la valentía para defenderse, de alzar la voz, de mostrar incomodidad y de NO permitir más racismo en su vida y su entorno. Este hecho nos afecta a todos y nos enseña que como sociedad, debemos MEJORAR y ser CONSCIENTES de cargar con las consecuencias de nuestros actos. Ser ignorantes no nos hace inocentes, solo nos hace ignorantes. Amor para todos, y recuerden que sus voces nunca deben ser minimizadas o silenciadas”.

La publicación desató otras reacciones en redes sociales donde recibió apoyo por lo sucedido en el programa. “Así como metimos presión para que se hiciera lo correcto, estamos todos con vos”, “Eso es todo💪🏽“, ”Aquí estamos FIRMES", “Todos votando por Maiker y por Nico esta semana”, dicen algunos de los comentarios.

El pronuniamiento de Maiker y
El pronuniamiento de Maiker y su equipo recibió apoyo en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Antes de abandonar el reality, Johanna Fadul pidió disculpas a Campanita y al público, argumentando que no tuvo intención de discriminar y que su comentario fue producto de la presión del formato. Campanita aceptó las disculpas, pero muchos de sus compañeros y gran parte de la audiencia consideraron insuficiente el gesto. La decisión sentó un precedente en la televisión colombiana, reforzando el rechazo a cualquier acto de discriminación dentro del formato y en la sociedad.

Nicolás Arrieta, otro de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, también condenó públicamente los actos de Johanna Fadul tras su comentario considerado racista hacia Campanita.

Arrieta calificó la expulsión de Fadul como necesaria y afirmó: “Bien hecho, era necesario, Joha es una mujer muy inteligente, pero puedes serlo en unos aspectos y en otros no. Tiene talento pero lo que dijo es una estupidez, se condena y el castigo es acorde, ni siquiera, es la consecuencia de sus propios actos”. Además, señaló que habló con ella personalmente y que la reacción de la actriz no era proporcional a la gravedad del caso.

Arrieta tambien castigó los actos
Arrieta tambien castigó los actos de Johanna y aseguró que el castigo fue justo - crédito cortesía Canal RCN

“Esa lloradera, como si se hubiera muerto alguien, está mal porque aquí las verdaderas víctimas son las personas afro que lleva luchando contra el racismo todo este tiempo. Eso es desconocimiento de la causa, de la historia y de lo que perpetúa esa vaina”, añadió Arrieta.

Temas Relacionados

Maiker SmithJhoanna FadulLa casa de los famososMensaje de racismoLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Por posibles irregularidades en contrato de tiquetes aéreos a funcionarios del Ministerio de Justicia, la Procuraduría abrió pliego de cargos

El órgano de control señala falencias en la evaluación y pago de un convenio estatal del año pasado, centrando su investigación en responsabilidades individuales y procedimientos internos

Por posibles irregularidades en contrato

Dolores Umbridge, el personaje de Harry Potter con el que le hacen memes a Laura Sarabia por el “look” con el que se presentó ante el rey Carlos III

La funcionaria que ha estado inmersa en varias polémicas de la administración Petro, presentó credenciales como embajadora de Colombia en Londres, pero debido a su vestimenta los usuarios no dudaron en compararla con una de las antagonistas de la famosa saga de novelas fantásticas adaptadas al cine, cuya autora es J. K. Rowling

Dolores Umbridge, el personaje de

Juan Fernando Cristo propuso alejar a Colombia de los extremos: “No voy a destripar a la izquierda ni a exterminar a la derecha”

El exministro y candidato presidencial criticó la inestabilidad institucional del actual gobierno y sostuvo que Colombia necesita avanzar con liderazgo incluyente y visión de futuro

Juan Fernando Cristo propuso alejar

Crisis en los colegios privados en Colombia: el Marymount y el Gimnasio Campestre de Bogotá anunciaron trascendental decisión

El proceso será gradual, se extenderá por varios años y dará origen a una nueva institución que buscará combinar tradición, innovación y proyección internacional

Crisis en los colegios privados

Sin Sergio Fajardo, Claudia López y Leonardo Huerta inscribieron la consulta presidencial del “centro” para el 8 de marzo

La exalcaldesa Claudia López y el exdefensor de temas de salud, Leonardo Huerta, inscribieron este miércoles ante la Registraduría la “Consulta de las Soluciones”, la tercera consulta presidencial prevista para el 8 de marzo de 2026

Sin Sergio Fajardo, Claudia López
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón fue confirmada como

Yina Calderón fue confirmada como participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Bienvenida a mi casa!”

Hassam regresó a la iglesia después de varios años y se despachó en contra de algunos líderes religiosos: “Priorizan el show”

Milena López reveló finalmente qué pensaba de Jota Mario Valencia: “Gústele a quien le guste”

Confirman que hay un cuarto especial en la terraza de ‘La casa de los famosos’: “Hay algunas personas que tienen el derecho”

Filtran posibles nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: hay actores, comediantes e influencers

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Estos son los detalles del contrato que firmaría James Rodríguez con Minnesota United: tendría un alto salario

Luis Díaz fue nominado a mejor jugador de la Bundesliga en enero de 2026

La Liga BetPlay ya tiene dos técnicos sin trabajo: equipo histórico del FPC cesó a su entrenador por problemas personales

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026