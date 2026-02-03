⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

La paisa trasladó su domicilio por una temporada a la capitla del país por el nuevo proyecto en el que participa - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La reciente llegada de Karina García a Bogotá marcó el inicio de una etapa de cambios en su vida personal como profesional.

La modelo antioqueña, reconocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, asumió el reto de sumarse como panelista a ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, lo que implicó dejar Medellín y reorganizar su rutina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Karina García se integró al equipo de '¿Qué hay pa' dañar?' en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Este traslado no resultó sencillo. García relató que el proceso de adaptación a la capital ha estado marcado por desafíos, especialmente por la distancia respecto a sus hijos, quienes permanecen en Medellín.

La modelo compartió que su vida ahora transcurre entre ambas ciudades, alternando días en Bogotá y otros en su ciudad natal.

En un mensaje a sus seguidores, la panelista resumió su experiencia como “un carrusel de emociones”. Según explicó, la decisión de mudarse la ha llevado a enfrentarse a diferentes estados de ánimo, aunque reconoce que predomina la satisfacción de estar cumpliendo uno de sus sueños más anhelados.

Karina García se integró al equipo de '¿Qué hay pa' dañar?' en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Para la modelo, “a veces hay que salir de la zona de confort para lograr eso que tanto queremos”.

La experiencia le ha dejado claro que puede afrontar nuevos desafíos y que alejarse de lo conocido puede traer recompensas valiosas. García insistió en que, a pesar de las dificultades, se siente motivada por los objetivos que está alcanzando en este nuevo capítulo.

Así, Karina García enfrenta simultáneamente cambios profesionales y personales, demostrando que, para ella, mudarse de ciudad representa una oportunidad para crecer y reinventarse tanto en el trabajo como en el amor.

Karina pide a sus seguidores que dejen atrás su relación con Altafulla

La ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla sigue generando debate meses después de su separación, a pesar de que ambos han decidido mantener silencio sobre los motivos.

La relación, que nació durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2, fue uno de los ejes del programa. El acercamiento entre la modelo y el cantante dividió tanto a la audiencia como a los demás participantes, hasta el punto de que se habló abiertamente de escenas comprometedoras durante el reality.

La influenciadora dejó en claro que nunca se ha referido a los motivos de su ruptura con el barranquillero, luego de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Tras el final del programa, la pareja intentó demostrar que su vínculo iba más allá de la competencia. En redes sociales, compartieron momentos cotidianos y viajes, integrando incluso a los hijos de Karina en la vida de Altafulla.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la creadora de contenido confirmó en sus redes que la relación había terminado semanas atrás. A partir de entonces, los seguidores comenzaron a especular sobre el fin del romance, mientras Altafulla solicitó respeto a su privacidad y Karina mencionó una deuda económica pendiente. Además, la figura de Yina Calderón, antagonista de Karina en el reality, sumó acusaciones de infidelidad por parte del cantante.

Karina García y Kris R se robaron todas las miradas por su cercanía en concierto de Bad Bunny - crédito Dipo/Facebook

Cinco meses después de la ruptura, la conversación pública no ha cesado, incluso cuando Karina fue vista en público con el cantante Kris R durante un concierto en Medellín. En una reciente intervención digital, la influenciadora pidió a sus seguidores que dejaran de insistir sobre los motivos del quiebre.

“Vivo muy agradecida con el ‘team Kariifulla’ por todo el apoyo que le dieron tanto a Andrés como a mí, en el momento en que fuimos pareja, pero ustedes también tienen que entender que las parejas terminan”, expresó.

Karina recalcó que nunca ha revelado los detalles de la separación y que su silencio es una muestra de respeto. “Yo siempre guardé silencio por respeto, porque yo me considero una dama”, afirmó al pedir que “suelten ese tema”.