Colombia

Actriz Alisson Joan confesó que ha sido infiel en sus relaciones y explicó cuál es la razón por la que las parejas fallan

La artista habló abiertamente sobre su experiencia con la traición y compartió una visión reveladora sobre las diferencias emocionales y de deseo que, según ella, marcan la conducta de hombres y mujeres

Guardar
Alisson Joan confesó que fue
Alisson Joan confesó que fue infiel y explicó por qué hombres y mujeres engañan por razones distintas - crédito @alisson.joan/IG

La actriz Alisson Joan sorprendió al público al hablar sin rodeos sobre la infidelidad durante una entrevista con la emisora La Kalle, en la que no solo admitió que fue infiel en una de sus relaciones, sino que también expuso su visión sobre las razones por las que las parejas fallan.

En una conversación directa y cargada de reflexiones personales, la actriz planteó una diferencia clara entre los motivos que llevan a los hombres y a las mujeres a engañar a su pareja.

Durante el diálogo, Alisson aseguró que la infidelidad no responde a una única causa y que, desde su experiencia, hombres y mujeres suelen actuar movidos por impulsos distintos. Para la actriz, mientras ellos suelen dejarse llevar por el deseo, ellas lo hacen principalmente por carencias emocionales dentro de la relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo siento que los hombres y las mujeres somos infieles por razones diferentes. Ustedes (los hombres) se dejan llevar, creo yo, ustedes me corregirán, se dejan llevar un poquito más por el deseo, ¿sí? Como de que te gustó alguien y puedes seguir amando su pareja, pero les gustó alguien y pucha, voy, no me puedo controlar”, empezó explicando la actirz.

Alisson Joan se sincera sobre
Alisson Joan se sincera sobre la infidelidad y desmonta mitos en una charla sin filtros - crédito @alisson.joan/IG

En contraste, explicó que, en el caso de las mujeres, la infidelidad aparece cuando la relación deja de satisfacer necesidades emocionales básicas. Según Alisson Joan, no se trata solo de atracción física, sino de sentirse vista, escuchada y valorada.

Que las mujeres, yo creo que son más fácil que sean infieles cuando emocionalmente ya no se sienten completas en una relación. Es como les hace falta algo, pero más desde la atención, desde la emoción de que no se sienten completas en una relación, que la relación no está bien”, afirmó durante la entrevista.

La actriz profundizó en esta idea y señaló que, cuando una relación atraviesa un desgaste emocional, es más probable que una tercera persona logre ocupar ese vacío. Detalles, atención y presencia pueden convertirse en detonantes para una infidelidad femenina.

Es mucho más fácil que llegue alguien que con el detallito, que con la atención, que yo te llevo, que ver. Es más fácil que sean infieles como por ese lado, como por una faltante emocional. Ustedes (los hombres) es como más como por el deseo. No sé qué piensan”, añadió, dejando abierta la reflexión.

Alisson Joan responde a rumores
Alisson Joan responde a rumores y explica por qué las mujeres pueden ser infieles por carencias emocionales - crédito alisson.joan/IG

Ante la pregunta directa del periodista sobre su experiencia personal, Alisson Joan decidió hablar con honestidad y reconoció que fue infiel una sola vez, hace varios años. Según relató, su decisión estuvo ligada a una relación que ya se encontraba en su etapa final.

A mí solo me pasó una vez, fue hace muchos años y cuando me sucedió fue por eso. O sea, nuestra relación prácticamente ya se estaba terminando. Yo fui infiel y al mes mi relación se terminó, porque ya realmente no pasaba nada”, confesó.

La actriz explicó que, en ese momento, se sentía emocionalmente vacía y poco valorada dentro de la relación. La falta de atención y conexión terminó por enfriar el vínculo, dejando espacio para que otra persona apareciera.

Yo ya no me sentía llena, no me sentía completa, no me sentía… El man no me prestaba atención. O sea, ya la relación se estaba enfriando. Y llegó otra persona que… Y la calentó”, relató, usando una metáfora que evidenció el quiebre emocional que atravesaba.

Alisson Joan revela por qué
Alisson Joan revela por qué mujeres y hombres son infieles - crédito @alisson.joan/IG

Alisson también aclaró que no se trató de una relación superficial, sino de un vínculo que tuvo una carga emocional importante. Tras la ruptura, continuó con esa persona durante un tiempo.

“Y no, y fui pareja de esa persona. ¿Cuánto duraba? Fue una cosa emocional, porque sí construí con ella”, aseguró.

En medio de la conversación, surgieron especulaciones sobre la identidad de la persona involucrada, las cuales la actriz se encargó de desmentir de inmediato, marcando límites frente a los rumores.

No me estén metiendo en los bochinches, porque zafo”, respondió tajantemente cuando intentaron relacionar el episodio con figuras públicas conocidas.

Temas Relacionados

Alisson JoanPor qué los hombres son infielesPor qué las mujeres son infielesInfidelidadNovio Alisson JoanColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Abren investigación disciplinaria a la magistrada Cristina Lombana tras disputa con el ministro Armando Benedetti

El proceso contra la togada surge luego de una acción de tutela y una recusación presentadas por el ministro del Interior, quien cuestionó demoras en el avance del expediente

Abren investigación disciplinaria a la

Ángela Benedetti se despachó contra Laura Sarabia tras encuentro con el rey Carlos III y su apoyo a Gustavo Petro: “Es muy lagarta”

La hermana del ministro del Interior aseguró que, pese al señalamiento directo del presidente sobre su supuesta participación en la elecciones de interventores de EPS, sigue apoyando a Petro

Ángela Benedetti se despachó contra

Anuncian recusación contra conjueces que decidirán la participación de Iván Cepeda en consulta Frente por la Vida: “Conflictos de interés”

El representante Alejandro Ocampo enfatizó la necesidad de resguardar la confianza ciudadana ante la supuesta injerencia de intereses políticos cruzados en los fallos sobre candidaturas

Anuncian recusación contra conjueces que

Colapsó una casa en el sur de Bogotá y obligó a evacuar a familias por hundimiento en la tierra

Un suceso relacionado con fallas en el suelo produjo afectaciones graves en la estructura de una edificación, lo que ha generado pérdidas materiales para los residentes y la permanencia de mascotas dentro de la propiedad

Colapsó una casa en el

Si su carro quedó en medio de una inundación por las lluvias, esto es lo que debe hacer para evitar daños mayores

Con las precipitaciones intensas que afectan varias ciudades de Colombia, aprender a actuar rápido y en forma segura puede marcar la diferencia entre salvar su vehículo o sufrir daños irreparables

Si su carro quedó en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

En antesala de la reunión

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

Yaya Muñoz le respondió a Roberto Velásquez por decir que en el Canal RCN no la querían: “Compórtese, ridículo”

⁠Thalía envió sentido mensaje a Karol G tras mencionarla en la gala de los Grammy: “Juntas brillamos”

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin se “molestó” con Valentina Ferrer por curioso detalle durante los Premios Grammy: “Chichón de piso”

Deportes

El gol de Luis Fernando

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, exige respeto a Sencia por la condición de la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026