Actriz Alisson Joan confesó que ha sido infiel en sus relaciones y explicó cuál es la razón por la que las parejas fallan

La actriz Alisson Joan sorprendió al público al hablar sin rodeos sobre la infidelidad durante una entrevista con la emisora La Kalle, en la que no solo admitió que fue infiel en una de sus relaciones, sino que también expuso su visión sobre las razones por las que las parejas fallan.

En una conversación directa y cargada de reflexiones personales, la actriz planteó una diferencia clara entre los motivos que llevan a los hombres y a las mujeres a engañar a su pareja.

Durante el diálogo, Alisson aseguró que la infidelidad no responde a una única causa y que, desde su experiencia, hombres y mujeres suelen actuar movidos por impulsos distintos. Para la actriz, mientras ellos suelen dejarse llevar por el deseo, ellas lo hacen principalmente por carencias emocionales dentro de la relación.

“Yo siento que los hombres y las mujeres somos infieles por razones diferentes. Ustedes (los hombres) se dejan llevar, creo yo, ustedes me corregirán, se dejan llevar un poquito más por el deseo, ¿sí? Como de que te gustó alguien y puedes seguir amando su pareja, pero les gustó alguien y pucha, voy, no me puedo controlar”, empezó explicando la actirz.

En contraste, explicó que, en el caso de las mujeres, la infidelidad aparece cuando la relación deja de satisfacer necesidades emocionales básicas. Según Alisson Joan, no se trata solo de atracción física, sino de sentirse vista, escuchada y valorada.

“Que las mujeres, yo creo que son más fácil que sean infieles cuando emocionalmente ya no se sienten completas en una relación. Es como les hace falta algo, pero más desde la atención, desde la emoción de que no se sienten completas en una relación, que la relación no está bien”, afirmó durante la entrevista.

La actriz profundizó en esta idea y señaló que, cuando una relación atraviesa un desgaste emocional, es más probable que una tercera persona logre ocupar ese vacío. Detalles, atención y presencia pueden convertirse en detonantes para una infidelidad femenina.

“Es mucho más fácil que llegue alguien que con el detallito, que con la atención, que yo te llevo, que ver. Es más fácil que sean infieles como por ese lado, como por una faltante emocional. Ustedes (los hombres) es como más como por el deseo. No sé qué piensan”, añadió, dejando abierta la reflexión.

Ante la pregunta directa del periodista sobre su experiencia personal, Alisson Joan decidió hablar con honestidad y reconoció que fue infiel una sola vez, hace varios años. Según relató, su decisión estuvo ligada a una relación que ya se encontraba en su etapa final.

“A mí solo me pasó una vez, fue hace muchos años y cuando me sucedió fue por eso. O sea, nuestra relación prácticamente ya se estaba terminando. Yo fui infiel y al mes mi relación se terminó, porque ya realmente no pasaba nada”, confesó.

La actriz explicó que, en ese momento, se sentía emocionalmente vacía y poco valorada dentro de la relación. La falta de atención y conexión terminó por enfriar el vínculo, dejando espacio para que otra persona apareciera.

“Yo ya no me sentía llena, no me sentía completa, no me sentía… El man no me prestaba atención. O sea, ya la relación se estaba enfriando. Y llegó otra persona que… Y la calentó”, relató, usando una metáfora que evidenció el quiebre emocional que atravesaba.

Alisson también aclaró que no se trató de una relación superficial, sino de un vínculo que tuvo una carga emocional importante. Tras la ruptura, continuó con esa persona durante un tiempo.

“Y no, y fui pareja de esa persona. ¿Cuánto duraba? Fue una cosa emocional, porque sí construí con ella”, aseguró.

En medio de la conversación, surgieron especulaciones sobre la identidad de la persona involucrada, las cuales la actriz se encargó de desmentir de inmediato, marcando límites frente a los rumores.

“No me estén metiendo en los bochinches, porque zafo”, respondió tajantemente cuando intentaron relacionar el episodio con figuras públicas conocidas.