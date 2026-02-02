Por qué Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, arremetió contra Yaya Muñoz: “Es la única que no queremos”

El productor dijo que la comunicadora es la única que al parecer, no tiene las puertas abiertas en su programa - crédito @fanaticada19/IG

El debate sobre la recepción de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha revelado una grieta inesperada entre participantes y responsables del reality.

La controversia parte de las declaraciones de Yaya Muñoz sobre la supuesta falta de aceptación de la nueva edición frente al éxito de la anterior. Esto llevó a que el jefe de contenido del Canal RCN, Roberto Velásquez, refutara de modo frontal cada afirmación.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La panelista de 'Tamo en vivo' dijo que la presentadora hace comentarios como si fuera participante - crédito @flaquitap67/TikTok

En redes sociales circuló un video que muestra a Yaya Muñoz apuntando directamente hacia el ambiente del programa por parte de los presentadores: “Eso es de los participantes que se peleen entre ellos”, cuestionando el rol de la conductora Carla Giraldo en específico.

Según la comunicadora, los comentarios pasivo-agresivos de Giraldo hacen que sea percibida “como una participante más”, lo que a su juicio constituye una toma de posición inapropiada y “puede interpretarse como una burla”.

Para la hoy panelista de Dímelo King, estos episodios no representan hechos aislados. Considera que forman parte de “una serie de situaciones similares que se han repetido a lo largo del reality”, situación que, a su entender, afecta la percepción del público y la presentación del formato en pantalla.

El viral desencuentro entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por “La casa de los famosos” lo explica todo - crédito @los.desenmascarados/titkok

Las respuestas desde la producción no tardaron en llegar. Roberto Velásquez rechazó las palabras de Muñoz con un tono irónico: “Yaya dijo que el programa no lo están viendo. Uy, pero Yaya sí está medio...”, señaló. Siguió con una crítica directa a la exparticipante, recomendándole informarse mejor: “Ilústrate. Edúcate. Pregunta... Estudia”.

Néstor Parra, panelista del mismo espacio, se sumó al debate desde otra perspectiva, atribuyendo los comentarios de Muñoz a su rol en el programa de Dímelo King: “Yo siento un poco que también es un comentario [...] desde el punto de vista de ella como panelista del programa en el que está. Y, pues, realmente, si eso es lo pensado de ella, pues yo solamente le digo una cosa”.

Para Velásquez, los números del programa desmienten cualquier supuesto declive: “Si es un programa que no está visto, según tú, ¿cómo es posible que todavía haya clientes entrando? Y eso fue como el boom en todas partes, no es cualquier cosa...”, cuestionó al aire, reforzando la presencia de patrocinadores como un termómetro de relevancia.

Yaya Muñoz reaccionó a las críticas de Roberto Velásquez y aclaró polémica por supuesto insulto en programa digital - crédito @_robertman y @dahianlorena/IG

El desencuentro fue más allá del rating. En otra transmisión de ¿Qué hay pa’ dañar?, Velásquez reveló la ruptura total con Muñoz: “Hay carta abierta para todos los participantes de las temporadas, porque a todos los amamos, menos a Yaya. De resto, a todos los amamos, los llevamos en el corazón, los tenemos aquí, los queremos entrevistar”, insistió con énfasis.

Ante esa afirmación, Karina García irrumpió solicitando una explicación: “Tú sabes que hay participantes que incluso han hecho cosas peores. Peores, sí. ¿Y por qué? Con Yayita, ella es buena persona. ¿Qué fue lo tan grave que hizo?”, preguntó a Velásquez, quien zanjó rápido la discusión: “Nunca, nunca te metas con mi mejor amiga o mi mejor amigo”.

Yaya Muñoz responde a la polémica con Roberto Velásquez tras sus críticas en redes sociales - crédito @tunoteimporta1/tiktok

La tensión sobre Yaya Muñoz quedó expuesta de forma explícita en la postura de la producción: “Es la única que no queremos de las exparticipantes. Bienvenidas todas las demás. Ella no”, concluyó Velásquez.

Las reacciones de los seguidores del formato no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Roberto Velásquez.

“Yaya pateando la lonchera que la tiene donde está hoy en día”; “Roberto es de esos que defiende a capa y espada su proyecto, así como a sus amigos, así sea consciente que nada va bien”; “de acuerdo con Yaya, el programa va mal”; “amé a Karina dizque ‘lo intenté amiga’”, entre otros más.