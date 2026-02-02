Colombia

Revelan video del atentado con granada en Santa Fe: ataque dejó 13 heridos y un muerto en Bogotá

Diez días después del ataque, las autoridades analizan las imágenes que muestran a los responsables huyendo tras lanzar el explosivo, mientras avanzan las investigaciones sobre posibles disputas entre bandas criminales

Un video de seguridad muestra el instante en que dos hombres en moto arrojan el explosivo y huyen del lugar segundos antes de la detonación en el barrio Santa Fe. - crédito Cámaras de seguridad

Un video de seguridad reveló el momento exacto en el que dos hombres en motocicleta lanzaron una granada en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, atentado que dejó una persona muerta y al menos 13 heridas. Las imágenes, difundidas diez días después del ataque, se han convertido en una pieza clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades.

El atentado se registró el pasado 22 de enero en la localidad de Los Mártires, en plena zona de tolerancia, cuando un explosivo fue arrojado frente al establecimiento nocturno ‘Troya’, generando pánico entre trabajadores, residentes y transeúntes del sector.

En el material audiovisual, se observa cómo dos sujetos se movilizan en una motocicleta, uno vestido con saco rojo y el otro con saco azul. Este último sería quien lanza el artefacto explosivo a la acera, justo frente a la entrada del bar.

Las imágenes muestran que, segundos antes de la explosión, varias personas se encontraban en la calle, algunas consumiendo bebidas calientes compradas en un puesto informal y otras conversando tranquilamente. Ninguna de ellas se percató de que el objeto redondo que cayó al andén era una granada.

Pasaron apenas dos segundos antes de que el explosivo detonara, provocando una fuerte onda expansiva que alcanzó a varias personas, mientras los atacantes huían del lugar sin ser interceptados.

Dos sujetos que se movilizaban
Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta serían quienes lanzaron el artefacto explosivo a la acera. - crédito captura de video

Saldo del atentado: un muerto y 13 heridos

El ataque dejó 13 personas heridas, en su mayoría trabajadores de negocios cercanos que se encontraban a las afueras del establecimiento. Un hombre de 75 años falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones causadas por la explosión.

Algunos de los heridos presentaron aturdimiento, esquirlas y lesiones por la onda expansiva, por lo que fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Entre los afectados se encuentran un trabajador, un ciudadano que transitaba por el lugar y el administrador de uno de los bares del sector.

Autoridades investigan posible disputa entre bandas criminales

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el video es una prueba clave para identificar a los responsables. Además, se conoció que ocho meses antes del ataque, el propietario del bar había recibido llamadas extorsivas, aunque estas cesaron sin explicación.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que en la zona operan varias estructuras criminales:

“Hay antecedentes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Boyacos’ y también hemos escuchado de otro grupo conocido como ‘La 24’. Estamos caracterizándolos y determinando quién controla el expendio de estupefacientes en la zona”, afirmó el oficial según Noticias RCN.

Hipótesis: ruptura de acuerdos criminales o nuevas bandas

Para el experto en seguridad Andrés Nieto, el atentado podría responder a dos escenarios principales relacionados con el control territorial y el narcotráfico en Santa Fe:

“La primera es que se hayan roto las estructuras de acuerdos criminales, donde todos podían delinquir y nadie tocaba el negocio del otro o, la segunda es que, definitivamente, con el debilitamiento que se ha registrado con los golpes a las estructuras de la zona, bandas más pequeñas están intentando liderar o personas de las bandas antiguas que no eran de los rangos más altos están intentando coronar este espacio”, explicó según el medio ya mencionado.

Según el analista, también es posible que integrantes de menor rango de antiguas bandas estén intentando tomar el liderazgo, lo que incrementa los hechos violentos.

La explosión de una granada
La explosión de una granada en la calle 23 con carrera 16, en el barrio Santa Fe, dejó un muerto y varios heridos y obligó a reforzar la seguridad en el sector - crédito red social X

Impacto económico y temor entre comerciantes

Tras el atentado, incluso a casi dos semanas después, el sector suele permanecer bajo vigilancia, con patrullajes constantes para evitar nuevos hechos violentos. Sin embargo, comerciantes aseguran que el impacto económico ha sido severo.

“Las ventas se han bajado considerablemente por la falta de afluencia. La situación está en ‘stand by’, estamos esperando que retiren las vallas y los maletines”, señaló un comerciante del sector de acuerdo al medio ya mencionado.

El miedo entre trabajadores y residentes persiste, mientras el comercio nocturno lucha por mantenerse activo en medio de la incertidumbre.

Sospechas sobre alias ‘Maracucho’ y nexos criminales

Por su parte, Noticias Caracol reveló que el atentado no estaría dirigido directamente contra los establecimientos, sino contra una persona específica que se encontraba afuera de uno de los locales, lo que descartaría, por ahora, un intento de extorsión directa.

El general Cristancho confirmó que las autoridades siguen la pista de alias ‘Maracucho’, presunto integrante de una red criminal con nexos con el Tren de Aragua:

“Tenemos un proceso investigativo que indica que esta persona está vinculada a acciones como lanzamiento de granadas y sicariatos, relacionadas con el expendio de estupefacientes en la zona”, precisó.

Explosión en centro de Bogotá
Explosión en centro de Bogotá dejo un fallecido y varios heridos - crédito redes sociales/X

Investigación en curso

A más de una semana del ataque, las autoridades continúan recopilando pruebas y analizando el material audiovisual para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atentado que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el centro de Bogotá.

El video del atentado en Santa Fe se perfila como una pieza determinante para esclarecer un crimen que dejó una víctima fatal, decenas de afectados y un barrio sumido en el temor.

