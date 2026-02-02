Precio del dólar en Colombia: qué noticias podrían hacer que la moneda siga bajando durante enero de 2026

El dólar bajó de precio a nivel global en 2025 y 2026. Colombia se vio beneficiado - crédito Willy Kurniawan/Reuters

El dólar estadounidense cerró enero de 2026 en $3.671,21, con un ligero incremento respecto a la Tasa Representativa del Mercado ($3.661,29). El resultado refleja una semana caracterizada por la volatilidad en el mercado cambiario y por la influencia de diversos factores nacionales e internacionales. Con exactitud, el comportamiento del peso colombiano responde a la interacción de la política monetaria internacional, las decisiones del Banco de la República y la llegada de flujos extraordinarios de divisas.

Por ejemplo, la semana estuvo marcada por un equilibrio frágil entre fundamentos macroeconómicos aún favorables y un aumento importante en los focos de incertidumbre política y geopolítica. Aunque persiste la volatilidad, expertos como el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, señala que “la debilidad estructural del dólar sigue presente”, lo que mantiene a la moneda estadounidense en un escenario de ajustes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por su parte, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, afirma que el entorno doméstico se caracteriza por condiciones financieras más restrictivas. Explica que el aumento en la tasa de interés del Banco de la República “implica desafíos en términos de crecimiento”, ya que tasas más elevadas limitan la expansión del crédito y frenan la actividad económica.

Al cierre de la jornada del 1 de febrero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.586,67, mientras que el de venta se ubicaba en $3.716,67 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Además, la experta destaca que una tasa de cambio apreciada, es decir, un dólar bajo, “favorece las importaciones y ajusta los márgenes de los exportadores”, lo que añade complejidad a la economía nacional.

Factores globales e impacto de la Reserva Federal

Lama resalta que el peso colombiano seguirá “altamente condicionado por el comportamiento del dólar a nivel global y por las señales que entregue la Reserva Federal, más que por factores domésticos de corto plazo”. Advierte que la mayor sensibilidad del mercado a cualquier señal que ponga en duda la institucionalidad de la política monetaria estadounidense fortaleció activos como metales preciosos y algunas monedas emergentes.

Según el ejecutivo, si no hay sorpresas negativas en los datos de actividad e inflación, junto con una reducción de las tensiones geopolíticas, se reforzaría el flujo hacia activos de riesgo, lo que impactaría directamente en la cotización del dólar frente al peso.

Asimismo, precisa que, en un escenario de ajuste alcista, “el dólar en Colombia podría corregir hacia $3.700”, sin que esto modifique la tendencia estructural bajista para el dólar en el mediano plazo. Prevé que la tendencia bajista del dólar podría continuar si la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene una postura cauta y las tensiones externas no se agravan.

Los mercados están atentos a lo que decida la FED con la política monetaria para EE. UU - crédito Ken Cedeno/Reuters

Mientras que en un escenario base de continuidad bajista del dólar, la narrativa dominante se mantendría si la FED reafirma un tono prudente, reconoce avances graduales en inflación y evita señales de endurecimiento adicional. Dijo que la ausencia de sorpresas negativas en los datos de actividad e inflación, sumada a una moderación de las tensiones geopolíticas y a una percepción de mayor liquidez sistémica, reforzaría el flujo hacia activos de riesgo y refugios alternativos como el oro.

“Bajo este contexto, el dólar seguiría perdiendo tracción a nivel global, permitiendo que el dólar en Colombia pueda profundizar su caída hacia $3.600, en línea con el comportamiento del resto de las monedas emergentes y la fortaleza de los commodities”, anotó Rodrigo Lama.

Perspectiva sobre política y políticas internas

Desde la visión del CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, el país “está entrando en una zona peligrosa” debido principalmente a la política económica y fiscal del Gobierno. Sostiene que “el afán electoral y populista del Gobierno está erosionando uno de los activos más valiosos de cualquier país: la confianza inversionista”.

Vieira criticó, entre otras decisiones, los aumentos del salario mínimo sin respaldo en productividad y los subsidios artificiales al precio de la gasolina, medidas que conducen al descuadre fiscal y distorsión del mercado. Resalta que la pérdida de confianza impulsa una serie de consecuencias negativas: “Se encarece la inversión, se frena el crecimiento, se presiona el dólar y se castiga el empleo”.

La tasa de interés del Banco de la República ahora es de 10,25%, debido al panorama inflacionario de Colombia - crédito Banco de la República

De igual forma, advirtió que “el costo del populismo nunca lo paga el Gobierno: lo paga la economía real y los ciudadanos”. Según él, Colombia requiere señales de seriedad, reglas claras y respeto por la institucionalidad económica, condiciones necesarias para disminuir el riesgo país y retener oportunidades de inversión.

Análisis de política monetaria local y consecuencias

Paula Chaves anotó que la decisión del Banco de la República sorprendió al mercado al elevar la tasa de interés en 100 puntos básicos, al situarla en 10,25%. Destacó que la medida, la primera luego de siete meses en 9,25%, responde a “presiones inflacionarias persistentes y un deterioro en las expectativas de inflación”.

La analista señala que la política del banco está guiada por “el ajuste del salario mínimo, la dinámica del gasto público y un entorno fiscal exigente”, factores que refuerzan la dificultad para lograr la convergencia hacia la meta de inflación. Remarcó que el aumento en el rendimiento nominal de la deuda pública colombiana “hace a la deuda más atractiva”, pero también genera dudas sobre “la trayectoria futura de la política monetaria y la prima de riesgo asociada al frente fiscal”.

Asimismo, que el interés de los inversionistas extranjeros en instrumentos como los TES se sustenta en el equilibrio entre rendimientos y la claridad sobre el rumbo de las tasas de interés. Por ello, las medidas del Banco obligan a “recalibrar el escenario de tasas hacia adelante”.

En el plano interno, las tasas altas limitan el acceso al crédito y moderan la actividad de diversos sectores productivos. La analista advirtió que el contexto, combinado con una tasa de cambio apreciada, agrega “complejidad al balance macroeconómico nacional”.

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, dice que “Colombia está inundada de dólares” gracias al narcotráfico - crédito Paloma Valencia/Prensa

Influencia de flujos externos y fenómenos atípicos

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, indicó que el descenso del precio del dólar no implica que la economía colombiana se encuentre en buen estado. Según ella, “Colombia está inundada de dólares”, resultado de la toma de deuda del Gobierno, el aumento en las remesas y la entrada de fondos derivados del narcotráfico.

Detalló que “el presidente Petro (Gustavo) tomó una deuda de USD6.000 millones en diciembre y otra de USD4.700 en enero” y que esos recursos “están monetizando en Colombia, lo que hace que el precio del dólar caiga”.

Agregó que el año pasado ingresaron al país $13.000 millones en remesas, mientras que el 72% de la cocaína del mundo circula por Colombia, lo que podría significar hasta $65 billones al año en dólares que se incorporan a la economía. “Como hay tanto dólar, el dólar baja de precio”, lo que termina incidiendo en diversas áreas de la economía. insistió la congresista.