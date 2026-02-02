Niño de 4 años murió tras ingerir gasolina que estaba guardada en un envase de sábila

Un niño de 4 años muere tras ingerir gasolina almacenada en una botella en la vereda Villa Camila, Caldas - crédito Telediario MX

La comunidad del municipio de Manzanares (Caldas) lamenta el fallecimiento de un niño de cuatro años por intoxicación. La causa de la muerte fue el consumo accidental de gasolina que estaba en una botella reutilizada, originalmente destinada a agua de sábila.

El envase, que antes contenía otro líquido, provocó la confusión que resultó fatal. Las autoridades locales investigan el caso y han pedido extremar precauciones con el almacenamiento de sustancias peligrosas. El hecho ha generado conmoción entre los habitantes del municipio.

La tarde del domingo 1 de febrero, la rutina de una familia en la vereda Villa Camila cambió de manera irreversible.

De acuerdo con información revelada por el diario regional La Patria, el menor jugaba cerca de su hogar cuando, al sentir calor, decidió buscar algo para hidratarse. Al entrar a la vivienda, tomó una botella plástica que aparentaba contener sábila, una planta común en la zona. Sin embargo, el envase almacenaba un líquido peligroso.

La botella de gasolina había sido reutilizada previamente para contener agua de sábila, según autoridades - crédito Hospital San Antonio

La reacción de la abuela fue inmediata. Al notar lo ocurrido, intentó limpiar la boca del niño para evitar mayores daños. El pequeño comenzó a vomitar, luego presentó convulsiones y finalmente perdió el conocimiento. La gravedad de los síntomas obligó a la familia a solicitar ayuda de emergencia.

El traslado al Hospital San Antonio de Manzanares se realizó de forma urgente, con el acompañamiento de las autoridades. Los profesionales de la salud aplicaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir los efectos de la intoxicación. Finalmente, el deceso fue confirmado por los médicos del centro asistencial.

La Policía de Infancia y Adolescencia intervino en el caso. Los uniformados entrevistaron a la abuela, quien tenía la custodia del menor al momento del incidente. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias que permitieron que el menor accediera a una sustancia tan peligrosa.

Este hecho evidencia los riesgos asociados al almacenamiento de combustibles en envases no adecuados, especialmente en entornos donde hay niños.

La abuela del niño intentó aplicar primeros auxilios antes del traslado urgente al centro médico local - crédito FREEPIK

Las autoridades reiteran la importancia de mantener sustancias tóxicas fuera del alcance de los menores y evitar el uso de recipientes reutilizados que puedan inducir a error.

Niño de 8 años murió en piscina durante paseo en El Bagre, Antioquia: autoridades analizan las causas del deceso

El municipio de El Bagre atraviesa una profunda conmoción tras la muerte de un niño de ocho años en una de las piscinas del barrio La Floresta.

La tragedia ocurrió durante el fin de semana de Reyes, cuando Santiago Murillo Sánchez fue hallado sin vida, según informaron las autoridades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia.

El doctor Julián Ruiz Rosales, de la ESE Nuestra Señora del Carmen, relató que el menor llegó al hospital sin signos vitales. “El paciente masculino de 8 años de edad, quien según versiones de familiares tuvo un evento por sumersión en piscina local, el paciente llegó sin signos vitales, con marcada hipotermia y distensión abdominal, pese al esfuerzo médico no se tuvo una evolución satisfactoria”, explicó el médico.

El caso permanece bajo estudio para esclarecer si existió supervisión de adultos y confirmar las circunstancias relacionadas con el deceso en ese municipio - crédito Freepik

La piscina donde ocurrió el accidente, conocida como La Leyenda, había sido inaugurada recientemente, según testimonios recogidos por los medios locales. El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga, dijo: “En una piscina pareciera que se estaba inaugurando en uno de los barrios del municipio, un niño de 8 años murió”.

El centro médico confirmó que el menor llegó sin vida y presentaba claros signos de hipotermia y distensión abdominal. Los intentos por reanimarlo no dieron resultado, tal como reportaron los profesionales de salud.

Mientras se desarrolla la investigación para esclarecer las causas del accidente, la comunidad de El Bagre exige saber si el menor se encontraba bajo la supervisión de un adulto responsable.

Las autoridades departamentales y locales han iniciado las indagaciones correspondientes para determinar el contexto en que se produjo el suceso.