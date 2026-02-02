Gustavo Petro inició viaje a Estados Unidos, con miras a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: esto es lo que se sabe

El presidente de la República, Gustavo Petro, previo al viaje en los Estados Unidos, en donde se encontrará con Donald Trump - crédito @infopresidencia/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, inició el domingo 1 de febrero su viaje oficial a Washington, en donde cumplirá una agenda de trabajo de cuatro días centrada en asuntos bilaterales: en especial, en su encuentro con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero, y que será el primero entre ambos tras el acercamiento previo que hubo con la llamada del 7 de enero, en el que acordaron verse frente a frente.

El primer mandatario de los colombianos tiene programada una reunión el martes a las 11:00 a. m. con el jefe de Estado norteamericano, en la que se establecerá la hoja de ruta de las relaciones entre ambos países, tras un 2025 en el que los gobernantes protagonizaron rifirrafes por sus profundas diferencias en varios asuntos: como la lucha antidrogas y los múltiples conflictos alrededor del mundo; entre ellos, el de Israel y Palestina.

El jefe de Estado se desplazó a Washington D. C. para la reunión del martes 3 de febrero en la Casa Blanca, en la que se abordarán temas claves para el país - crédito Presidencia

“Pienso que llenarnos de optimismo. Los espero el martes, cuando esté reunido con el presidente Trump, en todas las plazas públicas a hacer la cadena de los afectos y la certeza del amor, porque finalmente nos protege es el amor y la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes que representan la luz“, afirmó el presidente en diálogo con el sistema de medios públicos, Rtvc, que obtuvo acceso al gobernante antes que su propio equipo de prensa.

¿Quiénes viajarán con Gustavo Petro a los Estados Unidos?

Según se conoció, la comitiva presidencial para este crucial encuentro en la capital norteamericana está conformada por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín. Funcionarios con los que espera avanzar en temas considerados vitales para el país.

El jefe de Estado, Gustavo Petro, viajó rumbo a Estados Unidos y en la víspera solo habló con el sistema de medios públicos - crédito @infopresidencia/X

“El hecho es que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy", agregó el gobernante al citado medio, antes de abordar la aeronave que lo llevará a territorio americano, en medio de la lluvia que arreció sobre el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá. Y sin que se viera la presencia de otros medios de comunicación previo al desplazamiento.

Ante la pregunta de qué expectativas tiene previo a esta especie de ‘cónclave’, y con qué anuncios espera retornar al país, Petro fue mesurado, pero optimista. “¿Con qué noticias espera volver de este viaje, presidente?“, le interrogaron desde la plataforma oficialista, a lo que dijo que ”con buenas noticias, vamos a ver", en medio de algunas sonriras que parecen reflejar el ambiente optimista con el que parte el mandatario a esta reunión con su hómologo norteamericano.

Los dos presidentes, Donald Trump y Gustavo Petro, se verán frente a frente tras la comunicación telefónica del 7 de enero - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su arribo a la capital estadounidense, el lunes 2 de febrero, Petro sostendrá una reunión en la Organización de los Estados Americanos (OEA); mientras que el martes 3 de febrero está prevista la cita oficial con Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que se anticipa breve y enfocado en la obtención de resultados concretos entre ambos países; conforme a lo dispuesto en la agencia de esta visita, para la cual el jefe de Estado recibió visado especial.

La visita, como se sabe, tiene como objetivo recomponer las relaciones diplomáticas tras un periodo de tensiones entre ambos países. Además del tema de la guerra contra el tráfico de cocaína, se espera que se aborde la situación de transición en Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro; la cooperación en materia de seguridad y la definición de la asistencia militar bilateral, y, por otra parte, algunas cuestiones migratorias y económicas.