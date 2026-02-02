Fuerte polémica por decisión del Gobierno Petro de prohibir que las mujeres que han perdido a sus bebés donen leche materna

Según expertos, esta medida vulneraría el derecho de decidir a las mujeres donadoras - crédito Freepik

La reciente propuesta del Ministerio de Salud sobre los Bancos de Leche Humana en Colombia ha generado inquietud por un nuevo requisito: las mujeres que han perdido a su hijo durante la lactancia no podrán ser donantes.

En el documento oficial, que estuvo disponible para comentarios hasta el 31 de enero, no se incluyeron razones ni explicaciones sobre esta exclusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto también exige que las donantes cuenten con apoyo familiar o de pareja, lo que suscita dudas sobre la inclusión de mujeres sin ese respaldo, pese a cumplir con los demás criterios de salud y voluntad.

Además, las nuevas normas parecen contradecir leyes vigentes, que buscan facilitar la donación en casos de pérdida gestacional y proteger la salud mental de las madres.

Desde la apertura de los primeros bancos en 2011, la red se ha ampliado hasta contar con 15 instalaciones en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. El impacto es notorio: en el Hospital de Kennedy, 657 bebés recibieron leche donada el año pasado; y en el Hospital General de Medellín, la cifra ascendió a 1.120 beneficiarios. Los procesos incluyen recolección, control de calidad y pasteurización antes de la distribución interna.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha ofrecido declaraciones para aclarar las razones detrás de estas restricciones.