Feminicidio en Medellín: hombre se entregó a la Policía tras asesinar a su pareja con un cuchillo de cocina

Laura Camila Olaya Toro había abandonado la vivienda por antecedentes de malos tratos días antes del crimen- crédito Redes Sociales

El feminicidio de Laura Camila Olaya Toro en el barrio La Honda, en la comuna de Manrique de Medellín (Antioquia), tiene consternada a la comunidad.

La agresión ocurrió en el mismo inmueble donde convivió con su expareja, apenas dos días después de que ella decidiera terminar la relación y abandonar la vivienda, según confirmó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comunidad alertó a las autoridades tras hallar el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de una vivienda. Los uniformados encontraron a Laura Camila Olaya con heridas de arma blanca en el cuello, provocadas por un cuchillo de cocina hallado en el lugar.

El principal sospechoso, Jorge Luis Baldovino Arrollo, de 36 años, se entregó voluntariamente minutos después y reconoció su responsabilidad en el hecho.

Jorge Luis Baldovino Arrollo, de 36 años, se entregó voluntariamente y confesó ser responsable del asesinato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que el señalado agresor relató que la discusión con su excompañera sentimental derivó en el ataque fatal.

La víctima, madre de dos hijos, había decidido mudarse a la casa de su madre debido a los malos tratos y las agresiones que sufría en la relación.

Las autoridades confirmaron que no existían denuncias previas ni registros de violencia intrafamiliar entre la pareja, un aspecto que ahora forma parte de la investigación. Vecinos y familiares manifestaron su sorpresa ante el crimen.

Según relató Yancelly Baldovino, familiar del responsable, “Me llamó la policía y que mi hermano, que si Jorge era mi hermano, yo le dije que sí, entonces ahí que él había matado a la esposa. La verdad me sorprendía, ni creí, la verdad, porque jamás pensamos eso de él. Yo entré en el primer cuarto, pero no vi nada, entré al otro y ahí estaba ella”, en su testimonio a RCN.

De la relación entre la víctima y el presunto responsable nacieron dos niños de 8 y 12 años, quienes permanecen ahora bajo el cuidado de su abuela.

La víctima fue asesinada con un cuchillo de cocina por su expareja, Jorge Luis Baldovino Arrollo, tras terminar la relación- crédito Pexels

La Fiscalía mantiene bajo custodia al presunto responsable mientras avanza la judicialización del caso. Las pesquisas preliminares indican que la víctima habría sido citada al inmueble donde finalmente ocurrió el crimen, en un contexto de ruptura reciente y sin antecedentes oficiales de violencia documentados.

La muerte de Laura Camila Olaya en Medellín marca el primer caso investigado como presunto feminicidio en la ciudad durante 2026 y corresponde al cuarto asesinato de una mujer registrado en lo que va del año.

La Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de establecer si los hechos se configuran dentro del delito de feminicidio, un paso que podría redefinir la manera en que se tipifican estos casos en la región.

Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar episodios de violencia de género. Para ello, la línea nacional 155 se mantiene activa las 24 horas y ofrece atención gratuita a víctimas y personas en situación de riesgo.

El caso de Laura Camila Olaya corresponde al cuarto asesinato de una mujer registrado en Medellín en lo que va del año - crédito CTI de la Fiscalía

Otro caso de feminicidio en la ciudad

El registro de 108 homicidios de mujeres en Antioquia durante 2025 revela una problemática persistente y alarmante en la región. Solo en Medellín, las autoridades han contabilizado 27 casos, de los cuales al menos 20 aún esperan una definición judicial para determinar si se trató de feminicidios.

Una joven de 21 años fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la zona noroccidente de Medellín. Según el reporte oficial, agentes de la Policía Nacional y equipos de socorro llegaron al sector de Picacho tras una llamada de emergencia realizada por un vecino, quien no había logrado establecer contacto con la víctima.

El ingreso de los uniformados permitió encontrar el cuerpo, que presentaba una herida de arma cortopunzante en el cuello. La información recabada por la Secretaría de Seguridad indica que la pareja sentimental de la joven fue quien alertó a los servicios de emergencia.

El hombre expresó a las autoridades que la ausencia de comunicación desde el día anterior resultó inusual, por lo que decidió acercarse al domicilio.