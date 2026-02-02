Estas son las ciudades que registrarán el precio más bajo de gasolina corriente tras reducción de $500 por galón

La rebaja de la gasolina, anunciada por el ministro Germán Ávila Plazas, responde al cierre de la brecha entre precios internos y externos - crédito Colprensa

A partir de febrero de 2026, el precio de la gasolina motor corriente en Colombia experimentará una reducción significativa de $500 por galón, según lo anunció el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán ávila Plazas.

Esta decisión, adoptada en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y formalizada en las Resoluciones 40095, 40096, 40097 y 40098 del 29 de enero de 2026, representa un alivio directo para los consumidores y busca impactar positivamente la economía nacional en un contexto de presión inflacionaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro Ávila explicó que el recorte en el precio responde, entre otros factores, al cierre de la brecha entre los precios internacionales y los precios internos del combustible, así como al saneamiento de la deuda acumulada por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según el funcionario, la administración del presidente Gustavo Petro logró cancelar una deuda heredada de $72 billones con Ecopetrol, lo que abrió la puerta para ajustar a la baja el valor del galón de gasolina.

El saneamiento de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles permite el ajuste a la baja en los precios de la gasolina - crédito Colprensa

“Queremos establecer una media contra inflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno. Eso nos permite tomar estas decisiones que van a impactar positivamente la economía nacional”, declaró Ávila.

Durante la última semana de enero, el ministro ya había anticipado que el recorte sería posible gracias a que la nación “se puso al día” en la deuda con el Fepc, lo que permitió equilibrar el sistema de subsidios y estabilización de precios de los combustibles.

Además, señaló que el Gobierno estudia la viabilidad de nuevas rebajas, mencionando que una reducción de $300 adicionales sigue en evaluación y podría concretarse en los siguientes meses, dependiendo de la coyuntura económica y el comportamiento del mercado internacional.

La reducción de $500 por galón es la primera de varias previstas, condicionadas a la evolución del mercado internacional y la estabilidad fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ciudades que registrarán el precio más bajo de gasolina corriente tras la reducción

En términos de precios regionales, la rebaja de $500 se aplica en todas las ciudades del país, aunque las diferencias locales se mantienen debido a factores logísticos y fiscales. Pasto y Cúcuta destacan como las ciudades con la gasolina más barata de Colombia.

En Pasto, el galón bajó de $14.247 a $13.747, mientras que en Cúcuta pasó de $14.400 a $13.900. Estos valores se mantienen como los más bajos entre las trece principales ciudades del país.

En contraste, ciudades como Villavicencio ($16.091), Cali ($16.002) y Bogotá ($15.991) continúan registrando los precios más altos del país, a pesar del alivio de $500 por galón. Otras ciudades con precios relativamente bajos son:

Cartagena ($15.583)

Barranquilla ($15.626)

Montería ($15.833)

Bucaramanga ($15.748).

Ciudades como Villavicencio, Cali y Bogotá continúan con los precios más altos del país, pese al alivio anunciado en el precio del combustible - crédito Secretaría de Movilidad

En la mitad de la tabla se encuentran Medellín ($15.912), Pereira ($15.939), Ibagué ($15.907) y Manizales ($15.966). El promedio nacional para las trece ciudades principales se ubicó en $15.557, lo que refleja una reducción efectiva del 3,1% frente al nivel de enero, cuando el galón costaba $16.057.

El Gobierno anunció que hará un seguimiento permanente a la correcta aplicación de la rebaja en las estaciones de servicio, así como a la evolución de los precios regionales, para garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los usuarios finales y no se diluya en la cadena de distribución.

Las autoridades recalcan que esta rebaja no es una medida aislada, sino el resultado de un proceso más amplio de ordenamiento del sistema de precios de los combustibles y de saneamiento fiscal del Fepc, que durante años acumuló un déficit estructural.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, los ajustes previos, aunque impopulares, permitieron cerrar buena parte de ese desbalance y hoy abren espacio para trasladar alivios directos al consumidor, sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.

Los usuarios pueden consultar el precio actualizado del galón de gasolina corriente en cada ciudad en la tabla oficial del Ministerio de Minas y Energía, mientras el Ejecutivo insiste en que de mantenerse las condiciones cambiarias y fiscales, podrían anunciarse nuevas reducciones en los próximos meses.