Esta es la millonada que habrían pagado falsos estudiantes de la Fundación San José para obtener sus títulos: hasta $20 millones

Las cadenas de recomendados y chats digitales habrían permitido saltar pasos obligatorios y obtener credenciales en plazos mínimos, abriendo una ola de pesquisas sobre la legalidad de cientos de certificaciones universitarias

La investigación a la Fundación
La investigación a la Fundación Universitaria San José comenzó con el caso Juliana Guerrero

Hasta 20 millones de pesos por diploma es el monto que habrían pagado decenas de personas para asegurar un título profesional en la Fundación Universitaria San José, acusada de otorgar certificaciones sin los mínimos requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.

El mecanismo involucraría a presuntos gestores que habrían ofrecido homologaciones académicas ‘exprés’, omitiendo los requisitos obligatorios, de acuerdo con una investigación de El Colombiano.

El sistema captaría a interesados a través de chats de WhatsApp y cadenas de referidos. Quienes acceden a este servicio entregarían entre ocho y 20 millones de pesos a cuentas institucionales de la universidad, respaldados por facturas oficiales.

De hecho, el diario nacional reveló el caso de dos estudiantes que, pese a mantener el anonimato, confirmaron que sí pagaron grandes sumas de dinero para obtener su título universitario en un tiempo récord.

El abogado Miguel Ángel Ruiz, representante de los estudiantes irregulares, afirmó a El Colombiano que sus clientes recurrieron a este mecanismo tras recibir recomendaciones de conocidos que les sugirieron “ayuda con homologaciones” para completar títulos rápidamente. Ruiz explicó que el pago ofrecía la posibilidad de acreditar un programa universitario entero sin cumplir los pasos obligatorios.

“Mis clientes terminaron involucrados tras recibir la recomendación de amigos o conocidos que les sugirieron que en la San José podían ‘ayudarles con homologaciones’ para obtener el título rápido para sus procesos de contratación. Se les prometió obtener títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como las prácticas, los créditos académicos”, comentó el abogado al diario nacional.

