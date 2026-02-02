Colombia

Defensoría del Pueblo condenó agresión física y psicológica contra activista trans en Bogotá

La entidad pide fortalecer las acciones estatales para proteger a personas trans

La comunidad exige la sanción
La comunidad exige la sanción contra los responsables - crédito Instagram

Durante el 1 de febrero de 2026 se conoció que Danne Aro Belmont Gray, reconocida activista trans y directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (Gaat), fue víctima de una brutal agresión, lo que puso en evidencia la persistencia de la violencia estructural por motivos de género que afecta a las personas trans en Colombia.

De acuerdo con la declaración de la Defensoría del Pueblo, este caso pone de relieve la necesidad de reforzar mecanismos estatales de prevención, protección y sanción para garantizar los derechos y la seguridad de aquellos que enfrentan discriminación por su identidad de género.

Desde las primeras horas del primer día de febrero, tanto Belmont Gray como su pareja sufrieron agresiones físicas y psicológicas durante un trayecto en un vehículo solicitado a través de la plataforma Uber en Bogotá.

La denuncia obligó a las
La denuncia obligó a las autoridades a repensar la respuesta ante ataques motivados por discriminación hacia personas trans - crédito X

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Secretaría de la Mujer condenaron el hecho y reiteraron que la violencia de este tipo “constituye un patrón sistemático que requiere respuestas integrales del Estado colombiano”, según el comunicado emitido por el ente de control.

El acompañamiento brindado por la Patrulla Púrpura, activada a través de la Línea Púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer, fue reconocido por la Defensoría. Sin embargo, se exigió una investigación exhaustiva con enfoque de género y derechos humanos.

Además, la entidad solicitó a las autoridades competentes llevar adelante un proceso que permita identificar y sancionar a los responsables, al tiempo que pidió a la plataforma Uber esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes al conductor implicado en el caso.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer, en sintonía con la Defensoría, expresó su rechazo categórico a lo ocurrido en la localidad de Barrios Unidos. En su mensaje, la entidad aseguró lo siguiente: “Rechazamos de manera categórica la agresión ocurrida en Barrios Unidos contra Danne Aro Belmont Gray, mujer trans, defensora de derechos humanos y Directora de la Gaat, y su pareja. Este hecho, hoy en investigación, evidencia violencias motivadas por prejuicio y discriminación que como ciudad no toleramos”.

Asimismo, se confirmó que el caso fue atendido con enfoque de género: “Activamos de inmediato la Ruta Única De Atención, con acompañamiento integral y apoyo de la Patrulla Púrpura. Exigimos una investigación ágil, con enfoque diferencial y de derechos humanos. Reafirmamos nuestro compromiso con la vida y los derechos de las mujeres en toda su diversidad”.

Las autoridades trabajan por encontrar
Las autoridades trabajan por encontrar a los responsables y evitar más casos que terminen en fatalidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además, la Defensoría enfatizó que Danne Aro Belmont ha dedicado su trayectoria a la defensa de los derechos de la población trans, liderando procesos de incidencia y acompañamiento para personas históricamente marginadas y violentadas en Colombia, por lo que su caso y el de todas las personas que han sido víctimas de este tipo de ataques.

Las dos instituciones solicitaron la aplicación inmediata de protocolos para la protección de víctimas y la implementación de sanciones en contra de aquellos que agreden a las mujeres, además de remarcar la importancia de visibilizar y combatir todas las formas de violencia por prejuicio en el país.

Las instituciones recalcan la importancia
Las instituciones recalcan la importancia de la investigación y del acompañamiento para víctimas - crédito X

A su vez, a inicios de 2026, la organización Caribe Afirmativo realizó un listado para hacer un llamado a las autoridades, con el fin de que las autoridades actúen para proteger a la población trans:

  1. Garantizar investigaciones exhaustivas y rápidas que conduzcan a la identificación y judicialización de los responsables de estos crímenes, evitando la impunidad.
  2. Implementar medidas de protección efectivas para personas Lgbti+, especialmente aquellas en contextos de alto riesgo como el trabajo sexual.
  3. Promover campañas de sensibilización que ayuden a erradicar los prejuicios y estigmas que perpetúan la violencia hacia las mujeres, las personas trans y la población Lgbti+ en general.

