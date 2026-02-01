Luis Alberto Posada hizo caso a sus fanáticos y se subió a un caballo para llegar a uno de sus conciertos

El video desató todo un debate sobre las peticiones de los internautas - crédito Luis Alberto Posada / TikTok

La muerte de Yeison Jiménez sacudió al mundo de la música popular, encendiendo una ola de reacciones a través de las redes sociales sobre lo peligroso que puede llegar a ser el transportarse en avionetas, buses, carros, entre otros, por lo que los internautas les sugieren a sus artistas favoritos utilizar alternativas.

Uno de los primeros en hacer caso a las recomendaciones relacionadas con el hecho de dejar de usar avionetas fue Luis Alberto Posada, que sorprendió a sus seguidores con un video en el que demuestra que tiene muy en cuenta todo lo que le dicen sus fanáticos a través de las plataformas digitales.

El caballo de la música popular no fue ajeno a esta petición colectiva y, de forma ingeniosa, le dijo a su público la decisión que tomó: “Ustedes mandan mi gente, de ahora en adelante llego a mis conciertos a caballo porque en burro no me rinde”, declaró en un video en su cuenta oficial de TikTok antes de presentarse en Orocué, en el departamento de Casanare.

Y es que tras el deceso del cantante de 34 años se multiplicaron los mensajes en redes llamando a evitar riesgos para los artistas que tienen que trasladarse a las diferentes regiones del país.

Un seguidor expresó: “La mayoría de seguidores, a sus artistas les están diciendo que no anden en avionetas, ni buses, ni camionetas, si es a pie mejor”, mientras que otro agregó: “Eso Luis Alberto Posada en burro o en caballo pero nada de avión”.

A pesar de las diferencias conocidas entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez, el interprete de Me tomas y me dejas, Doble dosis de licor y El precio de tu error, quiso rendir tributo a su colega fallecido y estuvo presente en el homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá.

En medio de la discusión digital sobre la decisión de Posada de modificar sus traslados, algunas voces aplaudieron el gesto: “Gracias Luis Alberto por ponerle cuidado a tu fanaticada”, comentaron, mientras que hubo algunos que se mostraron escépticos: “No le veo lo chistoso, como pasado el señor”, asegurando que se estaba “pasando” al referirse a la muerte de Yeison Jiménez.

Aparecieron también defensores frente a los críticos, con mensajes como: “Dejen de criticarlo que eso era lo que la mayoría de personas les han comentado en las publicaciones, no hemos pasado todavía la tusa por Yeison y no estamos para aguantar otra tusa seguido”.

La influencia de los fans quedó clara en respuestas como: “Las personas le pidieron que no andará en avión ni en bus que si tocaba hiciera los conciertos virtuales para que no le pasara nada y ahora que lo está haciendo salen ofendidos a decir que se está burlando, cuando él solo está haciendo lo q le pidieron sus seguidores”.

Otros de los seguidores ratificaron su apoyo con comentarios como: “Nadie me va hacer odiar a Luis Alberto Posada”, “Jajaja sabes que te debes de cuidar, así está mejor mi Luis Alberto posada, por qué donde falte usted Colombia se bebe hasta el agua de las plantas papi” y “Si porque si no se nos acaba el guaro en Colombia”, remató otro fanático.

El debate continúa encendido en las plataformas digitales, aunque el artista sigue homenajeando al joven cantante a través de sus canciones más icónicas como Sin un adiós y Por quién doblan las campanas.

Cabe recordar que en el homenaje en el Movistar Arena le dijo: “Para nadie es un secreto que (hubo) una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él”.