Colombia

Luis Alberto Posada hizo caso a sus fanáticos y se subió a un caballo para llegar a uno de sus conciertos

El cantante decidió escuchar las recomendaciones de los que están preocupados porque pueda pasarle algo

Guardar
El video desató todo un debate sobre las peticiones de los internautas - crédito Luis Alberto Posada / TikTok

La muerte de Yeison Jiménez sacudió al mundo de la música popular, encendiendo una ola de reacciones a través de las redes sociales sobre lo peligroso que puede llegar a ser el transportarse en avionetas, buses, carros, entre otros, por lo que los internautas les sugieren a sus artistas favoritos utilizar alternativas.

Uno de los primeros en hacer caso a las recomendaciones relacionadas con el hecho de dejar de usar avionetas fue Luis Alberto Posada, que sorprendió a sus seguidores con un video en el que demuestra que tiene muy en cuenta todo lo que le dicen sus fanáticos a través de las plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caballo de la música popular no fue ajeno a esta petición colectiva y, de forma ingeniosa, le dijo a su público la decisión que tomó: “Ustedes mandan mi gente, de ahora en adelante llego a mis conciertos a caballo porque en burro no me rinde”, declaró en un video en su cuenta oficial de TikTok antes de presentarse en Orocué, en el departamento de Casanare.

La ocurrencia del cantante tras
La ocurrencia del cantante tras la tragedia de Yeison Jiménez dividió a sus fanáticos - crédito @posadarecords_/Instagram

Y es que tras el deceso del cantante de 34 años se multiplicaron los mensajes en redes llamando a evitar riesgos para los artistas que tienen que trasladarse a las diferentes regiones del país.

Un seguidor expresó: “La mayoría de seguidores, a sus artistas les están diciendo que no anden en avionetas, ni buses, ni camionetas, si es a pie mejor”, mientras que otro agregó: “Eso Luis Alberto Posada en burro o en caballo pero nada de avión”.

A pesar de las diferencias conocidas entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez, el interprete de Me tomas y me dejas, Doble dosis de licor y El precio de tu error, quiso rendir tributo a su colega fallecido y estuvo presente en el homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá.

En medio de la discusión digital sobre la decisión de Posada de modificar sus traslados, algunas voces aplaudieron el gesto: “Gracias Luis Alberto por ponerle cuidado a tu fanaticada”, comentaron, mientras que hubo algunos que se mostraron escépticos: “No le veo lo chistoso, como pasado el señor”, asegurando que se estaba “pasando” al referirse a la muerte de Yeison Jiménez.

Aparecieron también defensores frente a los críticos, con mensajes como: “Dejen de criticarlo que eso era lo que la mayoría de personas les han comentado en las publicaciones, no hemos pasado todavía la tusa por Yeison y no estamos para aguantar otra tusa seguido”.

El artista volvió tendencia la
El artista volvió tendencia la discusión sobre la seguridad de los artistas que se transportan por el país - crédito Instagram y Montaje Infobae

La influencia de los fans quedó clara en respuestas como: “Las personas le pidieron que no andará en avión ni en bus que si tocaba hiciera los conciertos virtuales para que no le pasara nada y ahora que lo está haciendo salen ofendidos a decir que se está burlando, cuando él solo está haciendo lo q le pidieron sus seguidores”.

Otros de los seguidores ratificaron su apoyo con comentarios como: “Nadie me va hacer odiar a Luis Alberto Posada”, “Jajaja sabes que te debes de cuidar, así está mejor mi Luis Alberto posada, por qué donde falte usted Colombia se bebe hasta el agua de las plantas papi” y “Si porque si no se nos acaba el guaro en Colombia”, remató otro fanático.

La publicación fue bien recibida
La publicación fue bien recibida por la mayoría de seguidores, aunque otros afirmaron estar en desacuerdo - crédito @PosadaRecords_ / Instagram

El debate continúa encendido en las plataformas digitales, aunque el artista sigue homenajeando al joven cantante a través de sus canciones más icónicas como Sin un adiós y Por quién doblan las campanas.

Cabe recordar que en el homenaje en el Movistar Arena le dijo: “Para nadie es un secreto que (hubo) una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él”.

Temas Relacionados

Luis Alberto PosadaYeison JiménezPolémicaMúsica popularColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

La edición número 68 de la ceremonia que premia lo mejor de la música se llevará a cabo este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Lafaurie reculó y borró mensaje con el que avisaba sobre posible ‘aterrizaje’ suyo y de Cabal en campaña de De La Espriella: quedó registro

El presidente de Fedegán, con una publicación en su perfil de X que posteriormente eliminó, encendió aún más la controversia sobre las formas con las que no solo han anunciado su intención de desvincularse del Centro Democrático, sino el que sería su futuro político y el de su esposa, exprecandidata a la presidencia

Lafaurie reculó y borró mensaje

Desde febrero más personas accederán a pasajes gratis en TransMilenio: conozca quiénes se suman al beneficio

La ampliación de la cobertura del subsidio de transporte incorpora nuevas poblaciones históricamente excluidas, aumentando la equidad social en Bogotá

Desde febrero más personas accederán

Petro causó revuelo en la previa de la reunión con Trump tras publicar enigmático mensaje: “He visitado a mi mamá para despedirme”

El presidente de la República, que se pronunció en las redes sociales con una publicación en la que puso dos postales de sus padres, causó una ola de comentarios frente a lo que sería su presencia en Washington, prevista para el martes 3 de febrero

Petro causó revuelo en la

Sencia se pronunció sobre la polémica con el estado del césped de El Campín: “No está al 100%”

Mauricio Hoyos, director ejecutivo de la entidad encargada de la administración del recinto capitalino aprovechó para negar cualquier tipo de irregularidad en el uso de recursos para el mantenimiento de la grama

Sencia se pronunció sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

Luis Alfonso se despachó contra aquellos que hablan de Yeison Jiménez: “Se lo voy a sostener al que quiera en la cara”

Karol G despertó elogios con el elegante traje que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

Deportes

Sencia se pronunció sobre la

Sencia se pronunció sobre la polémica con el estado del césped de El Campín: “No está al 100%”

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami