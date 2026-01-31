Colombia

Westcol dejó la marihuana: reveló por qué lo hizo y qué situaciones han cambiado en su vida desde que realizó el cambio

El streamer colombiano está viviendo un cambio radical en su vida tras abandonar el consumo, compartiendo abiertamente cómo ha mejorado su enfoque y responsabilidad en lo personal y profesional

Guardar
Westcol dejó la marihuana y
habló de los cambios que ha tenido en su vida

El creador de contenido y streamer colombiano Westcol sorprendió a su comunidad al revelar públicamente que dejó de consumir marihuana, una decisión que, según contó, ha marcado un antes y un después en su vida personal y profesional.

Durante una de sus transmisiones en vivo a través de su canal de Kick, el influencer habló sin filtros sobre el proceso que está viviendo, los cambios que ha notado desde que tomó la determinación y lo que espera lograr a partir de este giro en su estilo de vida.

Con su tono característico y lenguaje directo, Westcol confirmó que actualmente se encuentra completamente alejado del consumo.

Qué cómo voy con el tema de la marihuana... Limpio. ¿No me ven? ¡No me ven, gonorrea? Estoy lúcido, bro. Estoy lúcido, güevón, limpio y me voy a quedar limpio. De verdad, me voy a quedar limpio, brother”, expresó, dejando claro que no se trata de una pausa momentánea, sino de una decisión que quiere sostener en el tiempo.

Westcol habla sin filtros sobre su decisión de dejar la marihuana y sorprende a sus seguidores - crédito @clipiandoando/tiktok

El streamer explicó que uno de los principales motivos que lo llevaron a dejar la marihuana fue su deseo de mantenerse enfocado durante el 2026.

Quiero estar limpio. Quiero estar focus este año, güevón. Quiero estar muy concentrado también, papi”, afirmó, señalando que busca un mayor nivel de claridad mental para afrontar sus proyectos y responsabilidades.

En su relato, Westcol detalló que uno de los primeros cambios que notó tras dejar de fumar fue la forma en la que empezó a percibir aspectos de su vida que antes no le generaban mayor preocupación.

Desde que yo dejé de fumar, algo que me pasó, güevón, que siento que fue lo primero pues que yo, que yo caí como que en cuenta y es que yo era muy desprendido de muchas cosas, bro”, confesó Westcol.

Según explicó, el consumo lo llevaba a restarle importancia a asuntos clave: “Yo fumaba y me desprendía de muchas cosas y cuando yo dejé la marihuana, gonorrea, como que me empezó a importar mucho: ‘Ey, ¿cómo están mis finanzas y cómo está esto?’”, relató.

El nuevo Westcol: más lúcido
El nuevo Westcol: más lúcido y enfocado tras despedirse de la marihuana - crédito @westcol/IG

A partir de ese momento, aseguró que comenzó a involucrarse más en la organización de su vida personal y económica: “Me empecé a reunir con todo, ¿sí me entiende?”, agregó, haciendo énfasis en que ahora presta mayor atención a sus responsabilidades.

Westcol aseguró que el cambio le ha permitido sentirse más consciente y presente: “Como que usted ya le empieza a dar como un estar más lúcido y empieza a preocuparse más por sus cosas”, afirmó, destacando que para él este proceso ha sido positivo y revelador. Sin embargo, aclaró que su experiencia no busca convertirse en una imposición para los demás.

“Yo no le digo a la gente que la deje”, precisó, aunque sí dejó una recomendación para quienes consideran que el consumo excesivo puede estar afectándolos.

“Pero si usted fuma mucho, güevón, de verdad, verdad, no le va a hacer daño dejarla un mes para que usted vuelva otra vez a estar arriba”, dijo, sugiriendo que una pausa puede ayudar a recuperar claridad y enfoque.

Westcol revela el impacto en
Westcol revela el impacto en su vida tras alejarse de la marihuana y da consejos a quienes buscan un cambio - crédito @westcol/IG

En cuanto a sus planes a futuro, el streamer fue enfático en que su intención es mantenerse alejado de la marihuana durante todo el año.

Yo la verdad la pienso dejar todo el año”, aseguró. Incluso, abrió la puerta a que esta decisión sea definitiva: “Y si todo el año me pasa como El High (productor) que El High la dejó y la dejó para siempre, la dejaría para siempre”, comentó, mencionando el caso cercano de alguien de su entorno que abandonó el consumo de manera permanente.

Finalmente, Westcol reveló que ha tomado medidas adicionales para cuidar su salud tras este cambio.

“Ahorita estoy tomando hasta vitaminas para recuperar las neuronas que perdí”, afirmó, dejando ver que su decisión no solo apunta a lo mental y lo profesional, sino también a un proceso de recuperación física.

