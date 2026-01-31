Petro anuncia un nuevo recorte fiscal por $16 billones tras decisión de la Corte Constitucional de pausar emergencia económica

El presidente Gustavo Petro anunció un nuevo ajuste fiscal por 16 billones de pesos tras la decisión de la Corte Constitucional de pausar el decreto de emergencia económica- VisualesIA

El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno realizará un nuevo ajuste fiscal por 16 billones de pesos, luego de que la Corte Constitucional dejara en pausa el decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo.

Según el mandatario, la medida se suma a dos ajustes previos y eleva el total de recortes presupuestales a 44 billones de pesos, en un contexto marcado por restricciones de financiación, aumento del costo de la deuda y decisiones institucionales que, a su juicio, han agravado el déficit fiscal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio fue hecho a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en el que Petro defendió la política de ajuste del Gobierno y sostuvo que, ante la imposibilidad de activar nuevas fuentes de ingreso por la vía legislativa o excepcional, el Ejecutivo ha optado por reducir el gasto público como mecanismo de contención fiscal.

“Recortes hemos hecho dos veces: uno por 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16”, escribió el jefe de Estado, al precisar que se trata de un ajuste fiscal anunciado y no de una medida improvisada.

Un ajuste fiscal que ya suma 44 billones de pesos

Con el nuevo ajuste fiscal, los recortes anunciados por el Gobierno ya suman 44 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación- crédito @PetroGustavo X

De acuerdo con el presidente, el nuevo ajuste fiscal se suma a un recorte previo de 12 billones de pesos y a otro de 16 billones, lo que representa una reducción acumulada de 44 billones de pesos corrientes en el Presupuesto General de la Nación.

Petro reconoció que esos recursos “pudieron ser dinero en beneficio del pueblo”, pero aseguró que las actuales condiciones fiscales obligan al Gobierno a continuar con el ajuste.

El mandatario insistió en que este esfuerzo de reducción del gasto no ha sido suficiente para frenar el crecimiento del déficit fiscal, fenómeno que atribuyó a una combinación de factores estructurales, entre ellos el alto costo del endeudamiento, las tasas de interés internas y decisiones tomadas en el pasado.

En su mensaje, Petro también hizo una autocrítica al señalar que se equivocó en la escogencia de su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien responsabilizó de medidas que, según él, terminaron afectando la estabilidad fiscal del país, como el adelanto de impuestos en 2023 que habría desfinanciado el año fiscal 2024.

Choque con la Corte Constitucional y el Congreso

Petro defendió el ajuste fiscal como una medida necesaria ante el aumento del costo de la deuda y las restricciones de financiación del Estado - crédito Banco de la Repúblical - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Uno de los ejes del pronunciamiento presidencial fue la crítica directa a la Corte Constitucional, luego de que el alto tribunal dejara en pausa el decreto de emergencia económica, una herramienta con la que el Gobierno buscaba responder al hundimiento de dos leyes de financiación en el Congreso.

Petro sostuvo que varias decisiones de la Corte han tenido un impacto negativo en las finanzas públicas, entre ellas la que permitió la deducibilidad de regalías a las empresas de carbón y petróleo, lo que calificó como un subsidio a “las fortunas del sector económico más poderoso”. Según el presidente, solo esa decisión representa un costo fiscal cercano a los 5 billones de pesos anuales.

El mandatario también cuestionó el papel del Congreso, al afirmar que el rechazo a las iniciativas de financiación dejó al Ejecutivo con menos herramientas para enfrentar el déficit. En ese escenario, defendió la declaratoria de emergencia económica como una respuesta “sensata” ante la falta de respaldo legislativo.

Subsidios, deuda y presiones sobre la economía

El mandatario aseguró que el ajuste fiscal no afectará el gasto social ni los recursos destinados a seguridad y defensa - crédito Adobe Stock/Colprensa

En su análisis, el presidente comparó el monto del ajuste fiscal anunciado con otros gastos que, a su juicio, han pesado de manera más significativa sobre las cuentas del Estado.

Entre ellos mencionó el subsidio a la gasolina, cuyo costo estimó en 70 billones de pesos, así como los pagos derivados del endeudamiento de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional, que calculó en 16 billones, y otros 6 billones asociados a opciones preferenciales en el sector energético.

Petro advirtió que el aumento de las tasas de interés internas podría seguir impulsando el crecimiento de la deuda y generar un escenario de mayor vulnerabilidad económica, con riesgos para la inversión, el empleo y el sistema financiero. No obstante, señaló que, por ahora, los ingresos laborales no se han visto afectados y destacó que el incremento salarial ha superado la inflación.