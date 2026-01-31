Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karina García y Kris R se roban las miradas en Bogotá y encienden las redes sociales con su romance - crédito @karinagarciaoficiall/IG

El entusiasmo y la emoción desbordaron a cientos de estudiantes durante la visita de Karina García y Kris R a varios colegios de Bogotá, donde su aparición derivó en un recibimiento multitudinario y muestras de admiración por parte de los pequeños y jóvenes.

La creadora de contenido y exintegrante de La casa de los famosos Colombia aprovechó la semana de regreso a clases para desarrollar una labor social en instituciones educativas de la ciudad junto a su actual pareja el cantante de trap paisa, tal como relató en sus historias de Instagram.

“Estoy por acá en un colegio en la ciudad de Bogotá, compartiendo con los niños. Miren, demasiado lindos”, describió García.

Según las imágenes compartidas, entregó cuadernos y compartió momentos cercanos con los niños, los cuales expresaron su afecto de manera efusiva, mientras escuchaban en vivo a su pareja.

De hecho, más allá de la algarabía estudiantil por ver a la famosa modelo, uno de los episodios más comentados fue exactamente la presencia de Kris R junto a Karina García durante la misma gira, ya que de esta manera confirmaron su relación ante el público, pues llegaron tomados de la mano y en repetidas oportunidades tuvieron muestras de amor.

Esta situación provocó una ola de comentarios sobre la pareja, reflejando opiniones divididas por parte de seguidores y detractores.

Frases como “Que viva el amor”, “La pareja del momento” y “Ahí no se nota química de novios” o “Esa pareja no me gusta” evidenciaron el debate entre quienes celebran el vínculo y quienes cuestionan la autenticidad o conveniencia de la relación.

En una de sus intervenciones a través de redes, la antioqueña expresó: “Vean, estoy por aquí en el Inem en la ciudad de Bogotá, que vinimos a entregar cuadernos, parchando acá un ratico con los niños, super lindos, super amorosos, qué rico estar en un colegio, como que me acuerda mi niñez”.

Posteriormente, compartió otro video desde una segunda institución educativa, donde mostró la reacción del público infantil y recalcó la vitalidad que le transmitieron los estudiantes bogotanos.

Además, sin importar los comentarios que ha recibido por su nuevo amorío, Karina García no dudó en publicar una foto contundente junto a Kris R, pues no solo compartió junto a él y se dejaron ver juntos, también postó una foto en su perfil de Instagram en la que aparecen en una de las aulas de las instituciones dándose un beso con la canción Conexión de fondo.

“Vinimos a entregar unos cuadernitos, a parcharnos un ratico en un colegio de Bogotá, en el Inem y estoy contento”, comentó Kris R en entrevista con Billboard Colombia, mientras celebraba por los logros que ha tenido con su música.

“Qué chimba, esos son los logros que uno a veces no dimensiona y qué chimba que esté despegando un sencillo mío, solo (refiriéndose al tema Ganas que protagoniza Karina García)“, añadió el artista en la conversación con el medio mencionado.

En cuanto a Karina García, la creadora de contenido no solo está en Bogotá por las las actividades solidarias que realizó junto al cantante de trap, ni tampoco ha sido motivo de conversación únicamente por su situación amorosa, ha llamado la atención también porque recientemente ingresó a trabajar como panelitas oficial del programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, en donde comentan respecto a lo que ocurre al interior del formato en el que ella también participó.

Es por esto que la modelo y empresaria manifestó su satisfacción profesional, al destacar que forma parte del formato y que estaría cumpliendo uno de sus grandes sueños.