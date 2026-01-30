Ministro de Hacienda confirmó que la gasolina bajará $500 en febrero y anticipó más reducciones en los próximos meses

De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el precio de los combustibles se convirtió en un factor clave dentro de la dinámica de la inflación, especialmente por su impacto en los costos de transporte - crédito Luisa González/REUTERS

En medio del fuerte debate que dejó la decisión del Banco de la República de subir la tasa de interés de política monetaria, el Gobierno anunció un giro en la política de precios de los combustibles. Durante la misma rueda de prensa en la que se explicó el aumento de tasas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el precio de la gasolina tendrá una reducción de $500 a partir de febrero.

El anuncio lo hizo minutos después de conocerse la determinación del banco central, en un escenario marcado por el cruce de posiciones entre la Junta Directiva del Emisor y el Ejecutivo. Según explicó Ávila, en los próximos días se expedirá el decreto que hará efectiva la rebaja y que esta será la primera de varias reducciones que están en evaluación.

“La gasolina en febrero bajará $500 pesos”, afirmó el ministro, al señalar que la medida hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno para aliviar el bolsillo de los consumidores y moderar las presiones inflacionarias. En ese sentido, fue enfático en que “no va a ser la única reducción”, dejando abierta la puerta a nuevos ajustes en los meses siguientes.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el precio de los combustibles se convirtió en un factor clave dentro de la dinámica de la inflación, especialmente por su impacto en los costos de transporte y en la cadena de producción de bienes y servicios. Por eso, explicó, el Ejecutivo considera que intervenir este componente puede ayudar a contener el alza de precios en un contexto de tasas de interés elevadas.

Noticia en desarrollo...