Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

La modelo caleña relató cómo la separación de sus padres y la ausencia materna marcaron su adolescencia, llevándola a independizarse a temprana edad

Sofía Jaramillo compartió que fue
Sofía Jaramillo compartió que fue expulsada de su casa siendo adolescente - crédito cortesía Canal RCN

Sofía Jaramillo, reconocida modelo y participante de La casa de los famosos Colombia, compartió un testimonio personal sobre los desafíos que enfrentó en su adolescencia y las difíciles decisiones que tuvo que tomar.

En una reciente intervención en el reality, durante la sección ‘La línea de vida’ presentada por Carla Giraldo, Sofía relató que a los 15 años debió abandonar su hogar debido a conflictos con su madre.

La caleña, hoy con 36 años, recordó que su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres cuando tenía 11 años. “No tuve una infancia llena de lujos”, confesó, y explicó que su madre estuvo ausente por largos periodos porque debía trabajar para mantener a la familia.

La situación se volvió más compleja cuando su madre inició una nueva relación con un hombre con quien Sofía no logró establecer una buena convivencia. “Él no era de mi agrado y se convirtió en la razón de muchas peleas con mi mamá”, recordó. Finalmente, su madre le pidió que se fuera de casa cuando apenas tenía 15 años.

Jaramillo confesó que por problemas
Jaramillo confesó que por problemas con el esposo de su madre la sacaron de la casa a los 15 años - crédito cortesía Canal RCN

La modelo confesó que esta situación la afectó en el resto de relaciones amistosas y emocionales que tuvo en los próximos años. “Eso dejó muchos vacíos, tuve dependencia emocional, miedo al abandono, problemas de alimentación...No me la llevaba bien con su esposo y si mamá me saca de la casa a los 15 años”, reveló.

Lejos de su hogar, Sofía encontró el apoyo de una persona que, según relató, le prometió tratarla como una “princesa”. Sin embargo, esa relación terminó abruptamente cuando la dejó por otra mujer. Más tarde, conoció al padre de su hijo, con quien compartió 12 años de relación. “Fue una relación luchada”, aseguró, haciendo referencia a los momentos difíciles que vivió junto a él.

Sofía también habló sobre su trayectoria académica. Inició estudios en administración de empresas, pero los abandonó. Más tarde, intentó con comunicación social y periodismo, aunque finalmente descubrió que su verdadera pasión era la cocina, carrera que actualmente desarrolla.

La vida de Sofía Jaramillo ha estado ligada al mundo del entretenimiento desde joven. Después de estudiar comunicación social y ser modelo, se dio cuenta de que no se consideraba “lo suficientemente buena”, pero decide intentarlo.

“Me llamaron de un canal para hacer casting, empiezo a leer y me doy cuenta de que no veo… Me sentía frustrada por perder 5 años de mi vida estudiando una carrera que no me funcionó“, dijo Sofía, confesando que fue la razón por la que lo dejó.

Intentó convertirse en presentadora, pero
Intentó convertirse en presentadora, pero encontró pasión en la cocina y desde 2020 comparte recetas en redes sociales - crédito cortesía canal RCN

En 2017 se convierte en madre de Issaac, su único hijo. Sin embargo, asegura que, aunque no mantiene una relación con el padre del menor, su hijo es el mejor regalo que ha recibido. Fue hasta 2020, en plena pandemia, que encontró una nueva pasión fuera de las pasarelas y set de grabación.

“En pandemia estudié cocina, hice doble titulación, me gradué como panadera y un día hice un pan y lo subí a redes sociales y la gente me empezó a pedir, entonces empecé a vender pan desde mi casa, y me di cuenta de que el propósito de mi vida estaba en la cocina”, concluyó la caleña.

Juan Martín Moreno niega haber financiado la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos

La participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia 3 ha despertado especulaciones sobre un posible apoyo económico por parte de Juan Martín Moreno Palomo, empresario español y aparentemente vinculado sentimentalmente a la concursante.

En una reciente entrevista, Moreno Palomo abordó los rumores y fue enfático al decir: “Yo nunca he dicho que yo pagué para que Sofía entrase a ese reality. Eso es mentira totalmente”, desmintiendo cualquier versión sobre la compra de cupo o influencia financiera para favorecer a la modelo en el programa.

Sobre el origen de su relación con Jaramillo, Moreno Palomo prefirió mantener la discreción y señaló: “Nosotros nos conocemos a través de una persona. Yo no voy a decir quién busca a quién. Eso que lo diga Sofía, quién busca a quién y por qué empezamos una conversación. Entonces, cuando Sofía salga, eso Sofía lo aclarará”.

El empresario español desmintió las acusaciones que surgieron en redes sociales sobre su relación con la modelo vallecaucana - crédito @emfuror_/IG

El empresario también aclaró su papel en el proceso: “Yo le monté el equipo de trabajo porque salió de mí, porque si yo tengo una... Ella quiso entrar en un reality, pues yo le monté el equipo de trabajo porque no tenía absolutamente nada preparado u organizado”. Insistió en que su ayuda se limitó al ámbito profesional, recalcando: “A mí Sofía tampoco me ha pedido plata. Es que a mí Sofía no me ha pedido plata”.

Finalmente, Moreno Palomo descartó cualquier intención de ingresar a la casa bajo la modalidad de “congelado” y reiteró que su apoyo no fue económico sino logístico, respaldando también las declaraciones previas de Laura Jaramillo sobre el tema.

