Roy Barreras ya se encuentra en Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

El candidato presidencial busca explorar coincidencias políticas y conocer la postura de la bancada republicana frente a Colombia

Roy Barreras se reúne con
Roy Barreras se reúne con el senador republicano Bernie Moreno en Washington, en un acercamiento simbólico previo a la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos - crédito Roy Barreras/X y Reuters

El candidato presidencial colombiano Roy Barreras emprenderá este jueves 29 de enero un viaje a Washington, Estados Unidos, donde se encontrará con el senador republicano Bernie Moreno, un encuentro que trasciende lo protocolario y adquiere un simbolismo particular en el contexto de la futura visita oficial del presidente Gustavo Petro a la capital estadounidense.

La reunión se producirá a pocos días del viaje de Petro, lo que resalta la relevancia estratégica de este acercamiento en la política exterior colombiana.

El encuentro, inicialmente previsto en un restaurante, se trasladó a la oficina privada del senador Moreno, ajustándose a su agenda. Fuentes del medio Blu Radio detallaron que Moreno tenía programada una conversación matutina con la líder opositora venezolana María Corina Machado, por lo que la reunión con Barreras se reprogramó para la tarde.

Este cambio refleja la naturaleza dinámica de la agenda política de ambos actores y el interés en mantener un diálogo directo, aunque informal, sobre asuntos de interés bilateral y político.

El contexto de esta cita es particularmente sensible. Moreno ha desarrollado un perfil de abierto antagonismo hacia el presidente Petro, manteniendo una relación marcada por la confrontación.

Bernie Moreno, senador de EE. UU.,
Bernie Moreno, senador de EE. UU., reconocido por sus posiciones duras y su estilo directo frente a líderes políticos de otros países - crédito Reuters

Distintas fuentes recordaron que el mandatario colombiano ha dirigido críticas directas a los hermanos Moreno, mencionándolos durante un extenso discurso de cuatro horas en el hospital San Juan de Dios.

En respuesta, el senador norteamericano manifestó duras críticas, señalando que “Petro deshonra a Colombia”, según reportó AFP. Este historial de tensiones aumenta el interés sobre la reunión, que algunos analistas consideran improbable sin un aval explícito o tácito del Gobierno colombiano.

Barreras, considerado por muchos como un aspirante a suceder a Petro, ha dejado claro que su viaje no tiene como objetivo portar un mensaje oficial en nombre del Gobierno.

Su intención es explorar posibles intereses comunes y conocer la postura de la bancada republicana frente a la inminente visita de Petro, funcionando como una suerte de “ensayo general” que podría suavizar tensiones o definir los contornos de la agenda oficial, según Semana.

El precandidato presidencial Roy Barreras
El precandidato presidencial Roy Barreras participa en actividades en Washington con el objetivo de conocer la postura de congresistas sobre Colombia - crédito Colprensa

El viaje de Barreras a Estados Unidos coincide con movimientos políticos de impacto dentro de Colombia. El precandidato confirmó la incorporación de Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a la consulta de la izquierda denominada Frente por la Vida.

Esta decisión se produjo luego de que la Registraduría negara inicialmente la inscripción de Osorio, y la obtención del aval del Partido Ecologista la habilita para participar junto a Barreras (La Fuerza), Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Camilo Romero (Partido del Trabajo) en la interpartidista programada para el 8 de marzo, según informó La Silla Vacía.

El proceso de consulta enfrenta dos fechas determinantes en los próximos días. Este viernes, una comisión del Consejo Nacional Electoral, conformada únicamente por aliados del Pacto Histórico, decidirá si Cepeda puede ser parte de la interpartidista, dada su participación en la elección de octubre pasado.

Por otra parte, el 6 de febrero vence el plazo para inscribir candidaturas en consultas de todas las coaliciones ante la Registraduría, lo que podría abrir oportunidades a nuevos aspirantes.

Diana Osorio, esposa del exalcalde
Diana Osorio, esposa del exalcalde Daniel Quintero, se incorpora oficialmente a la consulta de la izquierda Frente por la Vida - crédito @dianaov/Instagram

En este escenario, la posición de Barreras como operador político adquiere doble relevancia: a nivel internacional, busca tender puentes en Washington y obtener un panorama más claro sobre la postura de Estados Unidos frente al Gobierno colombiano; a nivel doméstico, su papel se fortalece en la reorganización de fuerzas dentro de la izquierda, especialmente tras la incorporación de Diana Osorio al Frente por la Vida.

Clara López, senadora y precandidata de los Unitarios, declinó sumarse a esta coalición. Daniel Quintero había señalado en noviembre de 2025 que su esposa “no le gusta lo electoral”, pero la realidad política del país la convirtió en el plan alternativo más viable para su movimiento.

En medio de este entramado, Barreras se consolida como un actor clave en la definición de la agenda interna de la izquierda y en el establecimiento de canales de comunicación con actores políticos de relevancia internacional.

