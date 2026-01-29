Colombia

Ministerio de Salud rechazó artículo de The British Medical Journal sobre el sistema de salud colombiano: “Carece de rigor técnico”

La cartera que lidera Guillermo Alfonso Jaramillo calificó el artículo de la revista científica como “una narrativa parcial”, lo que, según afirmó, lleva a conclusiones erróneas

Ministerio de Salud rechazó artículo
Ministerio de Salud rechazó artículo de The British Medical Journal

El Ministerio de Salud rechazó el artículo publicado por la revista científica The British Medical Journal, que menciona una presunta “tragedia” en el sistema de salud colombiano por el Gobierno de Gustavo Petro.

La cartera, encabezada por Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó el texto como “una narrativa parcial” y sostuvo que carece de “rigor técnico”, lo que, según el Ministerio de Salud, lleva a conclusiones erróneas.

“El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza de manera categórica el contenido del reportaje How politics destroyed Colombia’s model healthcare system, publicado en The British Medical Journal (BMJ) y firmado por el periodista freelance Luke Taylor, al considerar que consolida una narrativa parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico sobre la situación del sistema de salud colombiano, induciendo a conclusiones erróneas que no se sostienen en evidencia oficial ni en un análisis integral de política pública”, indicó la entidad.

Comunicado oficial del Ministerio de
Comunicado oficial del Ministerio de Salud que rechaza artículo de revista científica The British Medical Journal

La autoridad sanitaria indicó que, a pesar del prestigio internacional de la revista, la publicación del periodista no constituye un artículo científico ni una evaluación académica formal. Según el Ministerio de Salud, se trata de un reportaje periodístico sin metodología verificable, sin fuentes oficiales y sin balance analítico.

Para el Ministerio de Salud, preocupa que un medio de alcance global publique trabajos sin rigor técnico ni contraste suficiente de fuentes. Según el comunicado, esto respondería a intereses políticos y económicos contrarios a la administración actual.

“Llama especialmente la atención la defensa implícita de conglomerados privados como Keralty, citando de manera selectiva una orden de la Corte Constitucional relacionada con declaraciones del Presidente de la República, sin contextualizar los reiterados hallazgos fiscales, financieros y administrativos que han afectado a múltiples EPS a lo largo de los años. El reportaje omite, además, los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), limitándose a construir un relato que exonera al modelo de intermediación privada de sus responsabilidades estructurales”, precisó la cartera

El Ministerio de Salud planteó que el reportaje lleva al lector a creer que los problemas del sistema de salud colombiano —como retrasos en la entrega de medicamentos y el cierre de servicios hospitalarios— serían consecuencia exclusiva de la gestión vigente. Esta afirmación, según el comunicado, omite la crisis estructural acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993.

Para el Ministerio de Salud,
Para el Ministerio de Salud, preocupa que un medio de alcance global publique trabajos sin rigor técnico ni contraste suficiente de fuentes

El documento afirmó que el reportaje utiliza fuentes sin sustento oficial y promueve conclusiones sin evidencia verificable, presentando una visión limitada del sistema.

El Ministerio de Salud consideró cuestionable que una revista internacional publique artículos que no cumplen con rigor técnico ni periodístico, y que responderían a intereses ajenos al análisis objetivo.

El comunicado objetó que el reportaje describa al sistema de salud colombiano como uno de los “mejores de América Latina”, apoyándose únicamente en dos indicadores: cobertura de afiliación y gasto de bolsillo per cápita, citando publicaciones de The Lancet. Para el Ministerio, este enfoque omite aspectos como el acceso efectivo, la equidad territorial, la calidad de la atención y la experiencia real de los usuarios.

Desde la perspectiva oficial, esta visión reducida resulta metodológicamente insuficiente y puede generar interpretaciones erróneas sobre el desempeño del sistema de salud del país. La ausencia de dimensiones clave pone en duda la validez de las conclusiones promovidas por el reportaje.

El Ministerio de Salud cerró su pronunciamiento solicitando responsabilidad editorial, veracidad y transparencia en los artículos relacionados con el funcionamiento del sistema de salud colombiano. Advirtió sobre la necesidad de proteger la información pública frente a intereses particulares y evitar la instrumentalización de revistas científicas con fines políticos.

Comunicado Ministerio de Salud -
Comunicado Ministerio de Salud

Este Ministerio hace un llamado a la contrastación de fuentes, la veracidad y la transparencia en los artículos relacionados con el funcionamiento técnico del sistema de salud colombiano para blindar toda información de intereses particulares como los evidenciados en el reportaje realizado por Luke Taylor, garantizar el uso de información oficial y evitar la instrumentalización de las revistas científicas para la construcción de narrativas políticas parciales", afirmó la cartera.

