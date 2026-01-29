Colombia

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El artista compartió detalles del procedimiento que le realizaron en el centro médico

El famoso artista mantuvo la calma y le transmitió la sensación a sus seguidores - crédito Instagram

En la tarde del miércoles 28 de enero de 2026, el artista de música popular Luis Alfonso sorprendió con la publicación de un video desde la camilla de un hospital lo que alertó a sus seguidores, teniendo en cuenta que se trata de una de las figuras más destacadas del género en el territorio nacional.

Las imágenes activaron la alerta entre los seguidores del artista en redes sociales. Aunque él mismo decidió entregar declaraciones sobre lo ocurrido en su cuenta oficial de Instagram, con el fin de disipar la preocupación entre sus seguidores por su salud, pues el motivo de su presencia en el centro médico estaba relacionada con un examen.

En el video publicado por Luis Alfonso se dejó claro que su estadía en el hospital respondía a exámenes médicos programados y no a una emergencia de salud, por lo que dio un parte de tranquilidad a aquellos que disfrutan de su música.

Los seguidores de Luis Alfonso
Los seguidores de Luis Alfonso le piden cuidarse - crédito @luisalfonso/Instagram

El cantante le contó a sus seguidores lo ocurrido: “Bueno, mi gente, aquí vamos para una endoscopia para unos exámenes rutinarios de gastritis y cositas para tener el machete amoblado”. Con esa frase, el artista se refirió a la importancia de realizar controles frecuentes para preservar tanto su salud como el óptimo rendimiento vocal, teniendo en cuenta que es su herramienta de trabajo.

Sobre el procedimiento al que se sometió, denominado endoscopia, se sabe que es un método mínimamente invasivo que se utiliza para revisar el esófago y el estómago, con el fin de descartar afecciones como úlceras y tumores.

Luis Alfonso continuó su relato entre risas: “Ahora nos vemos en la tarde, ya me van a poner el calmidol, me van a bolear serrucho”, como una manera de restar dramatismo a la situación y transmitir confianza a sus fanáticos, reiterando que, a grandes rasgos, se encuentra bien.

El cantante destacó que estos chequeos forman parte del manejo de una gastritis, una afección que según él, tiene bajo control. Sin embargo, los comentarios sobre lo ocurrido no se hicieron esperar, debido a que sus seguidores están atentos a cada una de las actualizaciones, aún más después del repentino fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente de avioneta durante el 10 de enero.

Sin embargo, Luis Alfonso enfatizó su decisión de abordar la situación bajo supervisión médica regular para evitar complicaciones a futuro y continuar cumpliendo con su agenda de conciertos durante 2026.

El sentido del humor del
El sentido del humor del famoso artista se destacó en su video - crédito @luisalfonso/Instagram

La reacción del cantante ante la preocupación colectiva se centró en pedir tranquilidad y aclarar que no existía motivo para alarmarse frente a su estado actual.

En las redes sociales se viralizaron videos en los que le pedían al artista cuidarse, teniendo en cuenta que los amantes del género no quieren pasar por otro duelo, similar al ocurrido con la partida de Yeison Jiménez a sus 34 años. Entre los videos más famosos se difundieron algunos que dicen: “Cuiden al Señorazo, porque esa tusa acabaría conmigo”.

Los seguidores del artista le
Los seguidores del artista le piden cuidarse, aún más después de lo sucedido con Yeison - crédito @luisalfonso/Instagram

En medio de esa lamentable situación, los seguidores de la música popular colombiana vieron muy mal anímicamente a Luis Alfonso, por lo que le enviaron palabras de aliento como: “Que gesto tan noble y puro, Señorazo, denota tu alma noble y corazón bueno; Dios te bendiga. Que vuele alto Yeison, lloramos su ausencia y el legado que dejó inmenso e inolvidable en los corazones, por siempre el Aventurero”.

Entre otras reacciones se encuentran: “Man tan auténtico, debemos empezar a decir las cosas en vida”, “Luis Alfonso es todo lo que está bien en esta vida. Que ser humano tan bello” y “Me parte el alma ver este gesto de su gran amigo”, refiriéndose a la acción del Señorazo de poner la foto de su colega en su altar familiar.

