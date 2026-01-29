El procurador Gregorio Eljach se refirió al estado de la cédula de Daniel Quintero: aparece en el sistema como “cancelada por muerte”

Cédula de Daniel Quintero aparece en la Registraduría como Cancelada por muerte - crédito @quinterocalle/Instagram

El sistema de información de la Procuraduría General de la Nación reportó la cédula del exalcalde de Medellín Daniel Quintero como “cancelada por muerte”, lo que llevó al procurador General Gregorio Eljach a ordenar una investigación inmediata y a remover a los funcionarios responsables de la administración y control del sistema.

El hecho encendió las alarmas internas, pues, en palabras de Eljach, “apareció una leyenda que esa cédula pertenecía a una persona que ya había fallecido. Y esa cédula pertenece al señor Quintero. No es coherente”, enfatizó el titular del organismo durante una rueda de prensa.

Tras identificar la falla en la base de datos City, el propio Eljach detalló los pasos tomados de inmediato: “Se corrigió, porque eso es la información pública y que acá da la fidedigna. Inmediatamente, se removió de sus cargos a los responsables inmediatos de esas actividades”.

Acto seguido, el funcionario anunció nuevas medidas internas: “Se ordenó una investigación exprés interna con el control interno de la ingeniería para establecer cómo fue que llegamos a ese problema de mala información y, además, de perjuicio a la identidad y a la imagen de un ciudadano que hace política abierta”.

El alcance de la investigación no se limitó a la esfera administrativa; Eljach confirmó la apertura de una vía penal: “Hoy se ordenó trasladar a la Fiscalía General para que averigüe si se cometió algún delito y los responsables sean castigados debidamente”.

