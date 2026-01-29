Daniel Quintero llamó a De la Espriella “defensor de narcocriminales” después del apoyo que recibió de Fico Gutiérrez

Daniel Quintero habló de los presuntos nexos de Fico con el narcotráfico, luego de que manifestara su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X

En un video, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero lanzó un duro ataque contra el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella al acusarlo de ser “defensor de narcocriminales” y de tener vínculos con sectores oscuros de la política colombiana.

La ofensiva de Daniel Quintero se centró en señalar lo que considera una relación directa entre De la Espriella y figuras políticas del espectro más conservador del país, además de implicar a su principal rival político, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Quintero fue contundente y no dio lugar a interpretaciones, al afirmar en el video publicado en su cuenta de X que: “Abelardo de la Espriella, defensor de narcocriminales, acaba de recibir el apoyo de lo peor del país, alias Fico, pero ¿quién es alias Fico?”.

Daniel Quintero arremetió contra el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, acusándolo de ser "defensor de narcocriminales", por su alianza con Fico Gutiérrez - crédito redes sociales

De acuerdo con Quintero, la relación entre Gutiérrez y el narcotráfico tiene antecedentes oscuros —acusación que él sostiene desde que Fico llegó a la administración de la capital antioqueña—, en la primera gestión que tuvo (2016-2020).

“Su gobierno en la alcaldía de Medellín estuvo vinculado con el narcotráfico, lo peor de la oficina de Envigado. Sus secretarios fueron imputados y llevados a la cárcel; cabecillas como (Jose Leonardo Muñoz) ‘Douglas’ y (Juan Carlos Meza) ‘Tom’ confesaron su relación con él”, afirmó Quintero, que parece querer exponer a los dos políticos como parte de un entramado de corrupción vinculado a los carteles de la ciudad.

El exalcalde de Medellín no se limitó a las acusaciones de vínculos con narcotráfico, sino que hizo alusión a otros escándalos de corrupción que relacionó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su entorno.

Daniel Quintero estalló contra Fico Gutierrez al acusarlo de estar relacionado con delincuentes, narcotráfico, entre otros - crédito Colprensa

Daniel Quintero mencionó específicamente el caso del proyecto hidroeléctrico más grande del país, donde se habría perdido una impresionante suma de dinero en erario: “Fico está involucrado en el escándalo de Hidroituango, donde se perdieron 10 billones de pesos de recursos públicos, de la gente, ocultamiento de información. Funcionarios y contratistas están imputados por la Fiscalía por estos hechos y tienen un largo listado de condenas fiscales”.

La referencia a la posible relación de Gutiérrez con narcotraficantes no terminó ahí, por lo que el exprecandidato presidencial sostuvo que se habían dado nuevas denuncias sobre el uso de recursos de la Alcaldía de Medellín para financiar las campañas de De la Espriella y de su hermana, que en ese momento competía por un puesto en el Senado.

“Lo más grave es que hay denuncias de que están usando la plata de la alcaldía en este momento para hacer política para Abelardo e incluso para su hermana, a la que lanzó al Senado”, concluyó.

Abelardo de la Espriella fue el blanco de críticas por parte de Daniel Quintero que lo asoció al narcotráfico y delincuentes - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

¿La incoherencia de Daniel Quintero? Mientras lanza fuertes acusaciones, su figura no está del todo limpia

Esta denuncia ocurre mientras el mismo Daniel Quintero lucha por despejar los bloqueos legales que le impiden participar en la consulta de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2026.

Pero curiosamente, el exalcalde de Medellín realiza estas acusaciones mientras enfrenta, a enero de 2026, graves señalamientos de corrupción relacionados con su administración. La Fiscalía pidió calificar su gobierno local como un Grupo Delictivo Organizado (GDO), debido a múltiples casos de peculado, como el escándalo de ‘Buen Comienzo’, el desvío de fondos a través de convenios con Bomberos de Itagüí, y el intento de compra fraudulenta del lote ‘Aguas Vivas’.

A lo largo de las investigaciones, 55 exfuncionarios de su administración fueron imputados, mientras Daniel Quintero defiende que se trata de una “persecución política” impulsada por el actual alcalde Fico Gutiérrez y la derecha, al buscar frenar su carrera presidencial.