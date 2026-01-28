Colombia

Fiscalía halló bodega de químicos para cocaína en Soacha y volvió a capturar a ficha clave del laboratorio en una finca vinculada a exembajador

En el inmueble fueron incautadas más de 25 toneladas de precursores químicos destinados a la producción de cocaína; el capturado ya había sido condenado en 2021 por laboratorio en una finca vinculada a Fernando Sanclemente

Guardar
César Augusto Cuaspud Castaño fue
César Augusto Cuaspud Castaño fue capturado en flagrancia durante el allanamiento a la bodega en Soacha. El procesado ya había sido condenado por su participación en la red que operó un laboratorio de cocaína en la hacienda Haras de San Fernando - crédito Fiscalía General de la Nación

La incautación de más de 25 toneladas de precursores químicos en una bodega ubicada en Soacha (Cundinamarca) destapó una conexión directa entre una estructura mafiosa que operó años atrás en una hacienda vinculada a la familia del exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, y una red logística que abastecía laboratorios de cocaína en el suroccidente del país.

El operativo, liderado por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional, permitió la captura de un actor clave que ya había sido condenado por hechos similares y se encontraba en libertad condicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el ente acusador, el inmueble allanado funcionaba como centro de acopio de insumos químicos controlados utilizados para el procesamiento a gran escala de cocaína.

En el lugar fueron halladas 213 canecas plásticas y metálicas con sustancias líquidas, así como 42 sacos con un polvo negro, cuyo peso total superaba las 25 toneladas.

Además, los investigadores encontraron cinco hornos microondas, un teléfono celular, un tractocamión, un furgón y otros elementos empleados para el almacenamiento y transporte de los químicos.

La bodega allanada en Soacha
La bodega allanada en Soacha funcionaba como centro de acopio de más de 25 toneladas de precursores químicos destinados a laboratorios de cocaína en el suroccidente del país - crédito Fiscalía General de la Nación

El valor estimado de los elementos decomisados supera los 2.600 millones de pesos, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía.

Las autoridades señalaron que esta incautación representa uno de los decomisos más grandes de precursores químicos en la región, y evidencia la persistencia de redes criminales dedicadas al abastecimiento de laboratorios clandestinos.

Durante el operativo fue capturado en flagrancia César Augusto Cuaspud Castaño, señalado como el responsable del embalaje y empaque de los insumos para su posterior traslado. Las pesquisas revelaron que Cuaspud no era un actor marginal dentro de la operación, sino un eslabón reincidente dentro de una red criminal previamente desmantelada.

Cuaspud ya había sido capturado en 2021 durante un operativo en la finca Haras de San Fernando, ubicada en Guasca (Cundinamarca), propiedad de la familia del entonces embajador Fernando Sanclemente.

En ese lugar, las autoridades descubrieron un laboratorio para el procesamiento de cocaína, caso que tuvo amplia repercusión nacional por la cercanía del inmueble con el alto funcionario del Gobierno.

Por esos hechos, Cuaspud fue condenado el 2 de mayo de 2022 a cinco años y medio de prisión por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

En el inmueble, la Fiscalía
En el inmueble, la Fiscalía halló cientos de canecas y sacos con sustancias químicas controladas, además de vehículos y equipos usados para el almacenamiento y transporte de los insumos - crédito Fiscalía General de la Nación

Sin embargo, registros judiciales revisados indican que desde el 17 de octubre de 2024 se encontraba en libertad condicional, tras beneficiarse de un preacuerdo con la Fiscalía. El período de prueba fijado era de dos años y 29 días, con vencimiento el 15 de noviembre de 2026.

La nueva captura, menos de un año después de haber recuperado la libertad, volvió a poner en entredicho los mecanismos de control y seguimiento a condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, especialmente aquellos que hacen parte de eslabones técnicos y logísticos de alto valor para las organizaciones criminales.

De acuerdo con la investigación, la bodega de Soacha era utilizada como punto estratégico desde el cual se coordinaban envíos terrestres de precursores hacia el municipio de El Tambo (Cauca) y otros enclaves de producción de estupefacientes en el suroccidente colombiano.

Esta modalidad permitía abastecer laboratorios capaces de producir cocaína de alta pureza, al tiempo que se fragmentaba la cadena logística para dificultar su rastreo.

En audiencia preliminar, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Cuaspud el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, cargo que no fue aceptado por el procesado. Un juez penal con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Cuaspud fue capturado en 2021
Cuaspud fue capturado en 2021 en la finca Haras de San Fernando, en Guasca, vinculada a la familia del entonces embajador Fernando Sanclemente - crédito red social X y Fiscalía

El juez también legalizó el decomiso de los insumos y ordenó su destrucción. Entre las sustancias incautadas figuran ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, acetato de etilo, hidrocarburos, permanganato y manganato de potasio, cloruro de calcio, carbono activado, hidróxido de sodio y cloruro de acetilo, todos catalogados como químicos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

La Fiscalía señaló que esta operación se articula con investigaciones adelantadas junto a la Policía Nacional y agencias internacionales como la DEA, orientadas a desmantelar redes dedicadas tanto al desvío de precursores como a la producción de cocaína.

Estas estructuras, según el ente investigador, suelen operar a través de empresas legalmente constituidas que funcionan como fachada y movilizan los insumos desde centros urbanos hacia zonas rurales donde se concentran los laboratorios.

Temas Relacionados

Bodeha SoachaBodega cocaínaCésar Augusto Cuaspud CastañoAlias CuaspudFiscalía de la NaciónFernando SanclementeQuímicos para cocaínaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 28 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de un barrio en Medellín

Los artistas le regalaron a un sector de la capital antioqueña una presentación que no olvidarán, pues recordaron sus orígenes y dejaron claro que su cercanía con el público es fundamental para sus carreras

Karol G, Ryan Castro y

Lester Toledo respondió con duras críticas a la carta de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal: “Infamias”

Lester Toledo, consultor político venezolano, fue duramente cuestionado en la carta de José Félix Lafaurie en la que anunció su salida y la de su esposa y senadora, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático

Lester Toledo respondió con duras

Video viral en apoyo a De La Espriella es un montaje con imágenes de Iron Maiden, según Grok: “No es de un mitin real, sino manipulada para campaña”

La revisión colectiva en redes sociales y el uso de inteligencia artificial lograron desmentir y contextualizar el origen del material difundido

Video viral en apoyo a

Esta es la identidad del joven, hincha de Atlético Bucaramanga, que fue asesinado por seguidores del Cúcuta

La agresión se produjo después del clásico del oriente, correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay

Esta es la identidad del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Karol G, Ryan Castro y

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de un barrio en Medellín

Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Juanse Quintero le envió palabras de aliento a su esposa Johanna Fadul tras verla llorando en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yaya Muñoz habría reaccionado a video de su expareja besándose con otra mujer: “Que consiga su 50% rápido”

Por qué el Jefe envió un participante al calabozo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Esto no se puede hacer”

Deportes

Así fue el primer día

Así fue el primer día de Marino Hinestroza como nuevo jugador del Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral

Esta fue la polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga que generó molestia en la hinchada

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro