Dayro Moreno dedicó mensaje de cumpleaños a Blessd: “Lo lograste mi H”

El tolimense no pasó por alto la celebración del artista urbano con un emotivo mensaje - crédito Stefanny Peñaloza / La Opinión - Colprensa

El cumpleaños de Blessd coincidió con una ola de mensajes en redes sociales, pero uno de los saludos más llamativos llegó desde el mundo del fútbol.

Se trató del experimentado delantero Dayro Moreno, que publicó una fotografía junto al joven cantante y acompañó la imagen con palabras que reflejan una relación de cercanía: “Lo lograste mi H. Feliz cumpleaños, mi parcerito”, escribió Moreno en su cuenta, resaltando la confianza y el aprecio entre ambos.

Dayro Moreno dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a Blessd - crédito @dayrogol17/IG

A sus veintiséis años, Blessd —oriundo de Itagüí y conocido en la escena musical como ‘El bendito’— atraviesa una etapa destacada en su carrera artística. En esta fecha especial, compartió con sus seguidores un video inédito donde aparece interpretando una de sus primeras letras con el cabello morado, mostrando cómo eran sus inicios antes de alcanzar la fama.

El propio Blessd acompañó la publicación con una reflexión dirigida a sí mismo: “La logró sin un peso, con miles en contra, sin familia rica, a punta de esfuerzo y fe, mi muchacho. Siempre orgulloso de usted, calidoso. Felices 26 y ya milloneta. Ahí tenía 18 y soñaba con lo que tienes hoy en día. Felicidades, Stiven Mesa”.

El entorno familiar del artista también se sumó a las celebraciones. Su madre, Cristina Londoño, compartió fotografías de cuando el cantante era niño, aportando un toque emotivo a la jornada.

Blessd celebra su cumpleaños 26 mostrando en redes sociales un video inédito de su juventud, causando revuelo entre sus seguidores - crédito blessd / Instagram

La pasión de Blessd por el fútbol es bien conocida. Además de ser seguidor fiel de Atlético Nacional, el cantante aprovecha cualquier oportunidad para acompañar a la selección Colombia.

El vínculo entre Blessd y figuras del deporte, como Dayro Moreno, ha quedado en evidencia en redes sociales, demostrando que la admiración y la amistad pueden cruzar las fronteras de la música y el deporte. Con nuevos logros por delante, el cantante antioqueño celebra un año más de vida en un momento de plenitud y proyección en la música urbana.

Esto provocó una ola de comentarios en redes sociales donde varios de sus seguidores no dudaron en resaltar el buen momento por el que atraviesa, como su paternidad con Manuela QM, el éxito obtenido en la música, entre otros.

Mamá de Blessd desempolvó fotos de la infancia del cantante

Durante la celebración, la madre del antioqueño, Cristina Londoño, también se sumó al homenaje al compartir en su cuenta de Instagram un video que recopila imágenes inéditas del cantante desde su niñez.

La participación de Cristina Londoño, quien publicó fotos familiares en redes sociales, permitió a los seguidores conocer la trayectoria vital del artista desde su niñez y valorar el peso de su esfuerzo hasta el presente - crédito enlamovidacol / Instagram

“Feliz cumpleaños, hijo, siempre contigo”, escribió la mujer en la publicación, en la que puede verse la evolución física y personal del artista. Estas fotografías permiten apreciar cómo el joven, nacido en Medellín y criado en un barrio humilde de Itagüí, atravesó distintas etapas antes de alcanzar el reconocimiento en la industria musical.

Una nueva etapa: paternidad y proyectos

El cumpleaños de Blessd coincidió con otro anuncio relevante en su vida artística y personal. El mismo 27 de enero, realizó el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Fanático en colaboración con el artista puertorriqueño J Alvárez.

Por otra parte, en días recientes, “el Bendito” y su pareja, la influenciadora Manuela QM, confirmaron que esperan su primer hijo, a través de redes sociales, mostrando una ecografía y un par de zapatillas de bebé. Ambos manifestaron su felicidad y señalaron que la llegada del niño fue planeada, cumpliendo así otro de los sueños del cantante.

Cristina Londoño, mamá de Blessd reaccionó a la noticia de embarazo de Manuela QM - crédito @criss.londo/IG

Los mensajes de felicitación por esta noticia provinieron de parte de sus seguidores como de su familia, entre esos su mamá, que no dudó en mostrarse emocionada por la llegada de su nieto: “Hoy mi corazón late más fuerte que nunca. Mi hijo y mi nuera van a ser papás, y yo ya empiezo a sentir un amor inmenso por ese pequeño milagro que viene en camino”, manifestó Londoño, dirigiéndose públicamente a Manuela QM.