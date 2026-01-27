Sergio Fajardo afirmó que Petro tiene dos cartas de cara a sucederlo en la Presidencia: de quiénes se trata

El Gobierno apostaría por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como figuras opuestas para acentuar divisiones en la ciudadanía colombiana - crédito Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo intensificó su crítica a la estrategia política del actual Gobierno, al advertir que el presidente Gustavo Petro ya habría definido como sus principales apuestas electorales a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Fajardo sostuvo que la profundización intencionada de la polarización política es el mecanismo mediante el cual el oficialismo busca perpetuarse en el poder en las elecciones de 2026, dado que la confrontación extrema entre ambos candidatos acentúa las divisiones que atraviesan a Colombia.

En este contexto, Fajardo enfatizó que su objetivo es “derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta”, lo que implica replantear posibles alianzas y explorar escenarios de unión, como la consulta interpartidista impulsada por Claudia López. El plazo legal para definir la celebración de consultas vence el 6 de febrero.

Durante su conversación con Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio, Fajardo opinó que la estrategia oficialista se sustenta en la utilización de dos figuras simbólicamente opuestas para aumentar la tensión social y electoral: Iván Cepeda, identificado con la izquierda, y Abelardo de la Espriella, asociado con posiciones de derecha.

Según su análisis, el Gobierno nacional necesita de este antagonismo para movilizar sus bases y mantener dividida a la ciudadanía, lo que paraliza el diálogo y acrecienta la agresividad en el debate público. En palabras de Fajardo: “El objetivo es ganar alimentando la polarización, usando a Cepeda y De la Espriella como piezas de una confrontación funcional”, cita destacada proporcionada durante la entrevista.

El político explicó que el silencio estratégico de De la Espriella favorece la posición de Cepeda, lo que valida la hipótesis de una dinámica calculada desde el Ejecutivo.

Para Fajardo, este “juego de extremos” daña la convivencia democrática todavía más en un país con precedentes de recurrir a la violencia para resolver sus disputas políticas. Colombia, insistió, “no puede seguir paralizándose por la confrontación; necesitamos acuerdos que no destruyan a los oponentes”.

En la misma conversación, Fajardo abordó la posibilidad de participar en una consulta interpartidista junto a Claudia López. Aunque en el pasado declaró que esa opción estaba descartada, actualmente reconoce que analiza “los diferentes escenarios, las diferentes posibilidades” en vistas a construir una alternativa distinta a los polos opuestos que, a su juicio, representan Cepeda y De la Espriella.

Confirmó: “Vamos a derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta”, y aseguró que en los próximos días se reunirá con Claudia López para deliberar sobre mecanismos electorales de unión frente a los plazos legales que marca la legislación colombiana para definir la celebración de consultas.

Sergio Fajardo no descarta alianza con Claudia López para elecciones

Sergio Fajardo evalúa la opción de participar en una consulta interpartidista de cara a las presidenciales en Colombia, luego de haber descartado esa posibilidad semanas atrás. En declaraciones a Noticias Caracol, el exalcalde de Medellín aseguró: “Yo considero todas las oportunidades y posibilidades que existen en este momento”.

Aunque Fajardo descartó unirse a la Gran Consulta por Colombia, que nuclea a sectores de la centroderecha, no negó la posibilidad de aceptar la invitación de Claudia López para una consulta conjunta. “La posibilidad es el camino para llegar a la segunda vuelta; faltan cuatro meses”, afirmó.

El candidato enfatizó su preocupación por la polarización en el país, advirtiendo sobre “la posibilidad de que Colombia se tire a un abismo de la destrucción llevada de la mano de la rabia, de la confrontación y agresión permanente”. Fajardo remarcó que la decisión recaerá en él y en los análisis junto a su equipo sobre la estrategia más conveniente.

Basándose en encuestas recientes, Fajardo mostró optimismo con vistas a una eventual segunda vuelta, señalando que podría ser el único capaz de vencer a Iván Cepeda.

“El reto es que tantas personas se atrevan, no les dé pena, no les dé miedo ser decentes, no les dé miedo ser transparentes; ese es el reto que tenemos nosotros para transformar a Colombia”, sostuvo el candidato.