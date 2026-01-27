Santander: estos son los cortes de la luz este martes 27 de enero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este martes 27 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco Urbano, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría, Veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja y San Lorenzo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joroba.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Cerro de Armas, Quebraditas, Morronegro, Guamos y algunos sectores de Vizcaínos, Pedregales, La Victoria y Kilómetro 21.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I, El Casiquito, Puerto López y algunos sectores de Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguneta Bajo y Aco De Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Alto Semisa, así como sectores de Bajo Semisa, Iroba y Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Cobaplata, Toroba Baja, Toroba Alta, así como sectores de San Lorenzo, Santa Rosa, Brasil, Plaza Nueva y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La India y Kilómetro 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Autopista a Girón km 4 lote antigua discoteca El Molino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alumbrado Publico Intercambiador Palenque-Gasan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Urbanización 2 de agosto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Vueltas, Arbol Solo y El Uvo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Profinco LTDA.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Publico parque Ciudad Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Carmen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector El Eden.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Urbanización Brisas del Mirador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Peba, Las Vueltas, El Uvo y Árbol Solo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Cobaplata, Toroba Baja, Toroba Alta, así como sectores de San Lorenzo, Santa Rosa, Brasil, Plaza Nueva y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:20

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Vereda El Centro Finca Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:20

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La India y Kilómetro 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:20

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:20

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas de Mirador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mutis sectores de las calles 56 y 57 con carreras 1W y 2W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): KM 7 Vía Rincón de Girón Club del SENA.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Gala y San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 15:25

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo, Piedras Negras, Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Provivienda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Antonio, San José y Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Corregimiento Las Casitas y San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro y Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Piedras Negras y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cornetales y San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Líbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Playa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de El Líbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:03

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Palmar y Moscachoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Alto Semisa, así como sectores de Bajo Semisa, Iroba y Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Corregimiento Tolota y algunos sectores de las veredas El Centro y Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chaguete y El Pino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joroba.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Vereda Semisa sectores de las Fincas Parador, Las Flores, El Limonal, La Cumbre y Buenos Días.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Cerro de Armas, Quebraditas, Morronegro, Guamos y algunos sectores de Vizcaínos, Pedregales, La Victoria y Kilómetro 21.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantabara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Veredas El Espejo, Guacharaca, La Melona y algunos sectores de Buenavista, Santa Rosa y Combos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Antonia Santos sectores de las carreras 28,29,29A y 30 con calles 70,71 y 72.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Flora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Helena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanización Villa Pinzón vía a Landázuri y algunos sectores de las veredas Centro y La Perdida.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Carrera 49 26 Centro Empresarial Las Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Fundadores III.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I, El Casiquito, Puerto López y algunos sectores de Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Rafael y Popoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguneta Bajo y Aco De Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.