Colombia

Petro pidió a Estados Unidos devolver a Maduro: “Que lo juzgue un tribunal venezolano”

La petición se registró previo a una reunión con Donald Trump, donde el mandatario colombiano señaló que la jurisdicción venezolana debe encargarse del proceso legal de Nicolás Maduro y rechaza toda clase de intervención militar

Guardar
El presidente colombiano exige que Nicolás Maduro sea entregado a la justicia venezolana, en la antesala de su encuentro con el mandatario estadounidense - crédito X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó el martes 27 de enero, una petición directa a Estados Unidos: que el Gobierno estadounidense devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela.

La declaración, realizada durante un evento público en Bogotá, ocurre a pocos días de la reunión prevista entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington. Esta es la primera vez que el mandatario colombiano plantea públicamente una exigencia de tal magnitud respecto al destino judicial del presidente venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro reclama justicia venezolana para Maduro

Durante su pronunciamiento, Gustavo Petro expresó que la humanidad debe anteponerse a los desacuerdos estatales y señaló la incapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para detener conflictos graves, como el de Gaza.

El presidente colombiano afirmó: “Que la humanidad hermana, y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio. Porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”.

El presidente Gustavo Petro solicita
El presidente Gustavo Petro solicita públicamente a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro a Venezuela antes de su reunión con Donald Trump - crédito Andrew Kelly/Reuters - Presidencia - Rayner Peña/EFE

En ese contexto, Petro criticó cualquier acción militar directa contra Caracas y subrayó que ni Trump ni Maduro representan modelos distintos al priorizar el petróleo como eje de sus gobiernos.

El mandatario colombiano aseveró: “Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo. Son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”.

La cita en Washington y el trasfondo diplomático

El viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. En la agenda de la visita sobresale la reunión con Donald Trump, aunque también contempla encuentros con alcaldes, gobernadores y representantes de la comunidad colombiana en Washington, así como una visita a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario colombiano rechaza la
El mandatario colombiano rechaza la posibilidad de una intervención militar en Caracas y condena las acciones armadas contra Venezuela - crédito EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

Acompañarán al presidente la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que recientemente sostuvo reuniones con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.

La canciller Rosa Villavicencio recibió un permiso temporal de la embajada estadounidense para integrarse a la delegación, tras acordar la agenda bilateral con el secretario de Estado, Marco Rubio, el 23 de enero.

Debate sobre la agenda de Petro y advertencias de la oposición

El pronunciamiento de Petro generó preguntas sobre los temas que impulsará en el encuentro con Trump. El expresidente César Gaviria envió una carta abierta en la que recomendó al jefe de Estado “rehabilitar la confianza con el principal socioeconómico y de seguridad del país, evitando confrontaciones innecesarias y privilegiando resultados concretos y expresamente buscados”.

Gaviria instó a dejar de lado las cuestiones ideológicas y a posicionar a Colombia como un actor responsable en la estabilidad regional. “La diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional”, remarcó el expresidente.

Petro subraya las diferencias entre
Petro subraya las diferencias entre la civilización latinoamericana y la anglosajona, destacando la importancia de la justicia y la soberanía regional - crédito Ovidio González/Presidencia

El contexto regional y la justicia sobre Maduro

La petición de Gustavo Petro se produce en un escenario en el que sectores de la sociedad colombiana y venezolana debaten el papel que debe jugar la justicia internacional en el caso de Nicolás Maduro.

Petro manifestó que “la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona, europea”, y defendió que Maduro sea juzgado por tribunales de su propio país, no por la justicia de Estados Unidos.

Hasta el momento, el presidente estadounidense no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la petición del jefe de Estado colombiano.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroGustavo PetroDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero cuestionó decisión de la Registraduría sobre su inscripción en la consulta del Frente por la Vida: “No puede bloquear la democracia”

El candidato presidencial reaccionó al rechazo de su inscripción para la consulta del 8 de marzo, mientras la Registraduría remitió el caso al CNE para que defina la situación jurídica de los aspirantes involucrados

Daniel Quintero cuestionó decisión de

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

El grupo liderado por John Gourley presentará en vivo su más reciente álbum, ‘SHISH’, además de repasar algunos de los éxitos que marcaron a toda una generación de amantes del indie rock

Portugal. The Man vuelve a

Gustavo Petro afirmó que si hubiera reelección, ganaría de forma contundente en primera vuelta: “Sería sobrado el presidente”

El jefe de Estado insistió en que ha llegado el momento de convocar a una asamblea nacional constituyente

Gustavo Petro afirmó que si

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Lo más vistó en Disney+

Sinuano Día, resultados del último sorteo de hoy martes 27 de enero de 2026

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día, resultados del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

Renzo Meneses habló de su vínculo amoroso con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Se dio naturalmente”

Daiky Gamboa ‘estalló’ por los sobrecostos en Medellín tras conciertos de Bad Bunny: “Eso es ser estafador”

Deportes

Rival de Luis Javier Suárez

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

Gianni Infantino sorprendido con la expectativa por el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Como 30 millones de personas quieren ir”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el futuro de James Rodríguez en el 2026: “Sería bueno que lo aclare”

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”