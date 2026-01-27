Petro pidió a Estados Unidos devolver a Maduro: “Que lo juzgue un tribunal venezolano”

El presidente colombiano exige que Nicolás Maduro sea entregado a la justicia venezolana, en la antesala de su encuentro con el mandatario estadounidense - crédito X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó el martes 27 de enero, una petición directa a Estados Unidos: que el Gobierno estadounidense devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela.

La declaración, realizada durante un evento público en Bogotá, ocurre a pocos días de la reunión prevista entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington. Esta es la primera vez que el mandatario colombiano plantea públicamente una exigencia de tal magnitud respecto al destino judicial del presidente venezolano.

Petro reclama justicia venezolana para Maduro

Durante su pronunciamiento, Gustavo Petro expresó que la humanidad debe anteponerse a los desacuerdos estatales y señaló la incapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para detener conflictos graves, como el de Gaza.

El presidente colombiano afirmó: “Que la humanidad hermana, y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio. Porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”.

En ese contexto, Petro criticó cualquier acción militar directa contra Caracas y subrayó que ni Trump ni Maduro representan modelos distintos al priorizar el petróleo como eje de sus gobiernos.

El mandatario colombiano aseveró: “Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo. Son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”.

La cita en Washington y el trasfondo diplomático

El viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. En la agenda de la visita sobresale la reunión con Donald Trump, aunque también contempla encuentros con alcaldes, gobernadores y representantes de la comunidad colombiana en Washington, así como una visita a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Acompañarán al presidente la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que recientemente sostuvo reuniones con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.

La canciller Rosa Villavicencio recibió un permiso temporal de la embajada estadounidense para integrarse a la delegación, tras acordar la agenda bilateral con el secretario de Estado, Marco Rubio, el 23 de enero.

Debate sobre la agenda de Petro y advertencias de la oposición

El pronunciamiento de Petro generó preguntas sobre los temas que impulsará en el encuentro con Trump. El expresidente César Gaviria envió una carta abierta en la que recomendó al jefe de Estado “rehabilitar la confianza con el principal socioeconómico y de seguridad del país, evitando confrontaciones innecesarias y privilegiando resultados concretos y expresamente buscados”.

Gaviria instó a dejar de lado las cuestiones ideológicas y a posicionar a Colombia como un actor responsable en la estabilidad regional. “La diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional”, remarcó el expresidente.

El contexto regional y la justicia sobre Maduro

La petición de Gustavo Petro se produce en un escenario en el que sectores de la sociedad colombiana y venezolana debaten el papel que debe jugar la justicia internacional en el caso de Nicolás Maduro.

Petro manifestó que “la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona, europea”, y defendió que Maduro sea juzgado por tribunales de su propio país, no por la justicia de Estados Unidos.

Hasta el momento, el presidente estadounidense no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la petición del jefe de Estado colombiano.