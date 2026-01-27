Colombia

Petro considera vital “para la vida de la humanidad” la reunión que sostendrá el 3 de febrero con Donald Trump en Washington: este es el motivo

El presidente de la República, durante el evento en el que presentó la remuneración para los internos de Medicina en Colombia, en la Casa de Nariño, volvió a referirse a la esperada cumbre que, según expresó, también significará un aspecto clave a nivel personal

Guardar
El presidente se pronunció de forma enérgica sobre la importancia de mantener la vida privada separada de la esfera pública. Afirma que la invasión de la intimidad "mata la libertad" y convierte a las personas en esclavas - crédito @Infopresidencia/X

En un pronunciamiento que dejó abiertos algunos interrogantes, sobre todo en lo que sería la confección de su agenda en suelo norteamericano, el presidente de la República, Gustavo Petro, anticipó lo que, según él, será el carácter trascendental del próximo encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, previsto para el 3 de febrero. Y que se gestó tras la llamada que sostuvieron ambos gobernantes el pasado 7 de enero en Bogotá.

El jefe de Estado, durante un acto celebrado el martes 27 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en el que se presentó la remuneración para los internos de Medicina en Colombia, señaló que esta especie de cumbre será “clave, fundamental y determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”. Una afirmación que no tardó en causar fuertes reacciones en las plataformas digitales, en búsqueda de entender el alcance de sus palabras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario también compartió detalles personales con una reflexión sobre los límites entre lo público y lo privado, y trajo a colación, sin que se haya entendido de manera clara su referencia, a su hija menor: Antonella Petro, que se ha convertido en su acompañante en los más recientes actos públicos, como se vio en la presentación del aumento del salario mínimo, y en otros eventos en los que su padre ha sostenido importantes encuentros bilaterales.

El primer mandatario de los
El primer mandatario de los colombianos Gustavo Petro viajará a suelo norteamericano desde el 1 de febrero, con miras a este encuentro con su par norteamericano, Donald Trump - crédito Presidencia - REUTERS

Me querían hacer llevar a mi hija menor de edad para hacer una venia. Uh, esa era la foto hollywoodense, ¿imaginan lo que significaría?”, expresó el primer mandatario, en lo que sería una alusión a las presiones y expectativas en torno a su figura pública. Es válido destacar que para esta visita, el gobernante recibió por parte del Gobierno de EE. UU. un visado especial para cumplir con esta cita, que se extiende a altos funcionarios, como la canciller Rosa Villavicencio.

Las curiosas reflexiones de Gustavo Petro en la antesala de su visita a los Estados Unidos

Más adelante, Petro puso el foco en la importancia de resguardar la esfera íntima. “El último sitio de libertad que debe quedar es lo que hacen los seres humanos en la caverna. Para bien o para mal”, expresó el presidente en su intervención, en la que expuso sus pensamientos sobre la manera en la que deberían entenderse las interacciones entre las naciones, en una época globalizada en la que, en su concepto, no se respeta la dignidad de los seres humanos.

El jefe de Estado reiteró su firme postura en contra de los genocidios y aboga por un "pacto por la vida". En su discurso, destacó la rica diversidad de Colombia, al afirmar que los colombianos llevan en su sangre la herencia de 130 pueblos del mundo - crédito @Infopresidencia/X

Al profundizar en su convicción, el presidente fue más allá. “Se hace pública la vida íntima, se acabó la libertad definitivamente, y no para el que le hacen pública, sino para la humanidad”. De este modo, reiteró que la reunión en Estados Unidos no solo tiene resonancia a nivel personal, quizá con la esperanza de que se reconsidere su presencia en la Lista Clinton, sino que asume una dimensión mayor en su visión de la sociedad y la libertad individual.

Y es que en sus declaraciones Petro también sostuvo que no respaldará acciones genocidas y anticipó que esa será su posición en cualquier diálogo con Trump, con la expectativa de lograr un acuerdo en favor de la vida. Así pues, defendió la libre movilidad de las personas en América, reiteró la diversidad ancestral de Colombia y describió al país como una fuente de riqueza humana y natural que debe protegerse en un entorno global, por ser pulmón del planeta.

Desde el 7 de enero
Desde el 7 de enero empezaron las gestiones para concretar la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump - crédito Sergio Acero/REUTERS

“Los que apoyan a los genocidas son cómplices del genocidio. Y yo no apoyo genocidios. Hasta mi muerte no apoyo genocidios. Entonces eso serán las conversaciones con Trump, entre dos civilizaciones, y espero de ahí que salga un pacto por la vida. ¿Y qué no junta a los sajones con los colombianos, romanos, negros, árabes, todos resistentes y ancestros de hace sesenta mil años de América? Toda. “No había fronteras en ese entonces”, reafirmó el presidente.

Y agregó cómo, desde su perspectiva, todos los seres tienen ancestros, “unos más recientes y otros más lejanos”, en relación a su idea máxima: como todo colombiano tiene en su sangre 130 pueblos del mundo descubiertos por la ciencia. “Por eso Colombia está en lo que es geográficamente: cuarto país en atraer magnéticamente las especies nómadas de la Tierra (animales) y en atraer los animales pensantes que somos nosotros”, puntualizó el primer mandatario.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroReunión Petro TrumpCumbre Petro TrumpColombia y Estados UnidosReunión Petro Trump WashingtonColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Noche, resultados del último sorteo de hoy martes 27 de enero de 2026

Estos son los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche, resultados del último

Canciller rechazó aumento de la tarifa de transporte de crudo colombiano en Ecuador y comentarios de Noboa: “Desafortunadas”

El país vecino incrementó al 900% el costo por transportar barriles de petróleo en su territorio

Canciller rechazó aumento de la

Video: Aida Victoria Merlano mostró a su hijo Emmanuel durante sus primeros intentos de gateo

La creadora de contenido subió un corto reel en el que se vio al bebé intentando incorporarse del piso, aunque también tuvo que responder algunos reclamos de sus seguidores

Video: Aida Victoria Merlano mostró

Bogotá destinó más de $53.000 millones para el primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado: estas son las personas beneficiarias

La asignación presupuestal asegura la continuidad de transferencias monetarias dirigidas principalmente a hogares en situación de pobreza, comunidades indígenas embera y sectores en condiciones prioritarias

Bogotá destinó más de $53.000

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

El jugador firmó con su nuevo club hasta diciembre de 2029 y jugará la Copa Sudamericana

Marino Hinestroza firmó con Vasco
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque con explosivos lanzados

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Marino Hinestroza firmó con Vasco

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”