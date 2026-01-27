Petro considera vital “para la vida de la humanidad” la reunión que sostendrá el 3 de febrero con Donald Trump en Washington: este es el motivo

El presidente se pronunció de forma enérgica sobre la importancia de mantener la vida privada separada de la esfera pública. Afirma que la invasión de la intimidad "mata la libertad" y convierte a las personas en esclavas - crédito @Infopresidencia/X

En un pronunciamiento que dejó abiertos algunos interrogantes, sobre todo en lo que sería la confección de su agenda en suelo norteamericano, el presidente de la República, Gustavo Petro, anticipó lo que, según él, será el carácter trascendental del próximo encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, previsto para el 3 de febrero. Y que se gestó tras la llamada que sostuvieron ambos gobernantes el pasado 7 de enero en Bogotá.

El jefe de Estado, durante un acto celebrado el martes 27 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en el que se presentó la remuneración para los internos de Medicina en Colombia, señaló que esta especie de cumbre será “clave, fundamental y determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”. Una afirmación que no tardó en causar fuertes reacciones en las plataformas digitales, en búsqueda de entender el alcance de sus palabras.

El mandatario también compartió detalles personales con una reflexión sobre los límites entre lo público y lo privado, y trajo a colación, sin que se haya entendido de manera clara su referencia, a su hija menor: Antonella Petro, que se ha convertido en su acompañante en los más recientes actos públicos, como se vio en la presentación del aumento del salario mínimo, y en otros eventos en los que su padre ha sostenido importantes encuentros bilaterales.

El primer mandatario de los colombianos Gustavo Petro viajará a suelo norteamericano desde el 1 de febrero, con miras a este encuentro con su par norteamericano, Donald Trump

“Me querían hacer llevar a mi hija menor de edad para hacer una venia. Uh, esa era la foto hollywoodense, ¿imaginan lo que significaría?”, expresó el primer mandatario, en lo que sería una alusión a las presiones y expectativas en torno a su figura pública. Es válido destacar que para esta visita, el gobernante recibió por parte del Gobierno de EE. UU. un visado especial para cumplir con esta cita, que se extiende a altos funcionarios, como la canciller Rosa Villavicencio.

Las curiosas reflexiones de Gustavo Petro en la antesala de su visita a los Estados Unidos

Más adelante, Petro puso el foco en la importancia de resguardar la esfera íntima. “El último sitio de libertad que debe quedar es lo que hacen los seres humanos en la caverna. Para bien o para mal”, expresó el presidente en su intervención, en la que expuso sus pensamientos sobre la manera en la que deberían entenderse las interacciones entre las naciones, en una época globalizada en la que, en su concepto, no se respeta la dignidad de los seres humanos.

El jefe de Estado reiteró su firme postura en contra de los genocidios y aboga por un "pacto por la vida". En su discurso, destacó la rica diversidad de Colombia, al afirmar que los colombianos llevan en su sangre la herencia de 130 pueblos del mundo

Al profundizar en su convicción, el presidente fue más allá. “Se hace pública la vida íntima, se acabó la libertad definitivamente, y no para el que le hacen pública, sino para la humanidad”. De este modo, reiteró que la reunión en Estados Unidos no solo tiene resonancia a nivel personal, quizá con la esperanza de que se reconsidere su presencia en la Lista Clinton, sino que asume una dimensión mayor en su visión de la sociedad y la libertad individual.

Y es que en sus declaraciones Petro también sostuvo que no respaldará acciones genocidas y anticipó que esa será su posición en cualquier diálogo con Trump, con la expectativa de lograr un acuerdo en favor de la vida. Así pues, defendió la libre movilidad de las personas en América, reiteró la diversidad ancestral de Colombia y describió al país como una fuente de riqueza humana y natural que debe protegerse en un entorno global, por ser pulmón del planeta.

Desde el 7 de enero empezaron las gestiones para concretar la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump

“Los que apoyan a los genocidas son cómplices del genocidio. Y yo no apoyo genocidios. Hasta mi muerte no apoyo genocidios. Entonces eso serán las conversaciones con Trump, entre dos civilizaciones, y espero de ahí que salga un pacto por la vida. ¿Y qué no junta a los sajones con los colombianos, romanos, negros, árabes, todos resistentes y ancestros de hace sesenta mil años de América? Toda. “No había fronteras en ese entonces”, reafirmó el presidente.

Y agregó cómo, desde su perspectiva, todos los seres tienen ancestros, “unos más recientes y otros más lejanos”, en relación a su idea máxima: como todo colombiano tiene en su sangre 130 pueblos del mundo descubiertos por la ciencia. “Por eso Colombia está en lo que es geográficamente: cuarto país en atraer magnéticamente las especies nómadas de la Tierra (animales) y en atraer los animales pensantes que somos nosotros”, puntualizó el primer mandatario.