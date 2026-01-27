Colombia

Juan Fernando Cristo cada vez más cerca a la consulta del Frente por la Vida, pero tiene condiciones: “Con espíritu constructivo”

El aspirante presidencial resaltó la importancia de una alianza plural y anunció que comunicará los avances en la Asamblea Nacional de En Marcha

Guardar
Juan Fernando Cristo agradeció invitación
Juan Fernando Cristo agradeció invitación del Pacto Histórico y planteó construir una coalición de centro izquierda - crédito Carlos Ortega/EFE

El exministro del Interior y candidato presidencial Juan Fernando Cristo agradeció públicamente la invitación realizada por el Pacto Histórico y el Frente Amplio Unitario para sumarse a la consulta popular prevista el 8 de marzo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Cristo destacó la importancia de conformar “una coalición amplia, plural e incluyente que vaya más allá de la izquierda”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el mensaje difundido, la propuesta busca consolidar una alianza de centroizquierda, sumando sectores diversos al debate político nacional.

“Las conversaciones van muy bien con espíritu constructivo”, expresó Cristo en su publicación, al referirse al ambiente favorable durante los acercamientos con los líderes de la coalición.

El exministro y aspirante presidencial anunció que, durante la III Asamblea Nacional de En Marcha, programada para el viernes 30 de enero de 2026, informará a los delegados de la organización sobre los avances de las negociaciones.

Juan Fernando Cristo afirmó que
Juan Fernando Cristo afirmó que las conversaciones con la coalición avanzan positivamente - crédito @CristoBustos

En ese escenario, Juan Fernando Cristo aseguró que se adoptará una “decisión democrática” sobre la participación en el proceso interpartidista.

De concretarse el ingreso de En Marcha, el Frente Amplio Unitario podría sumar una nueva fuerza a su consulta presidencial, ampliando el espectro político de la coalición en miras a las elecciones de 2026.

En días recientes, Juan Fernando Cristo mostró mayor disposición para unirse a la consulta antes conocida como Pacto Amplio.

El dirigente sostuvo encuentros con representantes de ese bloque y resaltó avances, especialmente la modificación del nombre de la coalición, un punto que había generado reparos en su entorno.

Cercanos a Cristo consideran improbable su llegada al grupo de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, recordando dificultades pasadas al coincidir con Sergio Fajardo en procesos electorales previos. Las conversaciones continúan y se espera una definición en los próximos días.

Juan Fernando Cristo se acerca
Juan Fernando Cristo se acerca al nuevo Frente Amplio tras acuerdos clave - crédito Juan Fernando Cristo/X

Esto dijo Juan Fernando Cristo en Noticias Caracol: “Tiene que haber espacio para las ideas liberales”

El aspirante presidencial Juan Fernando Cristo confirmó su disposición a participar en la consulta interpartidista Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo, en el marco del proceso presidencial colombiano.

Durante su intervención en el espacio Candidatos al tablero de Noticias Caracol, Cristo aseguró que su apuesta se centra en los mecanismos de coalición y democracia interna.

“Vamos a estar en consulta el 8 de marzo, hemos dicho que no vamos a primera vuelta. Creemos en el mecanismo de las coaliciones, de la democracia interna, de la democracia interpartidista”, afirmó.

Cristo explicó que su partido tiene programada una Asamblea Nacional convocada desde noviembre, que se realizará el viernes 30 de enero, instancia donde se tomará la decisión definitiva sobre su participación.

“Nos han invitado a esta consulta, tenemos Asamblea Nacional de nuestro partido convocada para este viernes 30 de enero de 2026 con el fin de tomar una decisión”, señaló. Asimismo, mencionó la existencia de una propuesta desde el centro político, encabezada por la candidata Claudia López, que será puesta en consideración durante dicho encuentro.

“Vamos a poner en discusión esas propuestas y allí tomaremos una decisión de manera democrática”, expresó.

Juan Fernando Cristo confirmó participación
Juan Fernando Cristo confirmó participación en consulta presidencial y planteó apertura liberal en coalición - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El exministro destacó el ambiente favorable en los diálogos sostenidos con otros precandidatos y subrayó la necesidad de construir un acuerdo programático sólido.

“Nos ha ido bien en las conversaciones con otros candidatos. Hemos planteado un diálogo sobre un acuerdo productivo, vamos a ver en los próximos días”, comentó Cristo durante la entrevista.

Uno de los puntos centrales de su planteamiento es la conformación de una coalición que no esté limitada únicamente a la izquierda.

“La condición es que podamos conformar una coalición no exclusivamente de la izquierda. Yo he sido liberal, liberal socialdemócrata, se hace una convocatoria más amplia donde surja espacio para las ideas liberales, eso obviamente nos anima a participar en esa consulta”, sostuvo.

Además, recalcó la importancia de avanzar en la construcción de un nombre diferente para la alianza y en un programa serio que incorpore propuestas liberales y socialdemócratas.

“Tiene que ser un programa programático serio que no se limite a las ideas de izquierda, que vaya dirigido hacia las ideas liberales y socialdemócratas”, concluyó Cristo.

Temas Relacionados

Juan Fernando CristoPacto HistóricoFrente AmplioElecciones 2026Elecciones ColombiaConsulta de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Registraduría, una vez más, le dijo que no a Daniel Quintero: rechazó inscripción en la consulta del Frente por la Vida

El órgano electoral encontró motivos para desestimar la presencia del acusado exalcalde de Medellín en el proceso electoral del 8 de marzo, que elegirá el aspirante de los movimientos de izquierda, y en el que participarán Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero

Registraduría, una vez más, le

Consejo Permanente de la OEA recibirá a Gustavo Petro después de reunirse con Donald Trump: el encuentro será transmitido

El organismo hemisférico organizará un acto en el Salón de las Américas, donde se contemplan ajustes de última hora en la agenda, según informaron las autoridades encargadas del evento diplomático

Consejo Permanente de la OEA

Mujer lloró de la emoción al recibir curioso pastel de cumpleaños: ““Ay, no, Petrico, miren esta belleza”

La elección de la decoración junto a la reacción de la mujer llamó la atención en redes sociales

Mujer lloró de la emoción

Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

El reciente eliminado del reality de convivencia habló con Infobae Colombia y dio su punto de vista del altercado entre Nicolás y Tebi, asegurando que se está “jugando con la salud mental”

Renzo Meneses acusó a Nicolás

Sergio Fajardo afirmó que Petro tiene dos cartas de cara a sucederlo en la Presidencia: de quiénes se trata

Las declaraciones del aspirante señalan que el oficialismo utiliza la confrontación entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como estrategia para conservar el poder en los próximos comicios de 2026

Sergio Fajardo afirmó que Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Renzo Meneses habló de su

Renzo Meneses habló de su vínculo amoroso con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Se dio naturalmente”

Daiky Gamboa ‘estalló’ por los sobrecostos en Medellín tras conciertos de Bad Bunny: “Eso es ser estafador”

Norma Nivia respondió a las críticas por viaje de Mateo Varela solo a Medellín: “Uno no debe estar vigilándolo”

Roberto Cardona reveló cómo su esposa impactó en su vida económica: “Más estricta que la Dian”

Esposo de Johanna Fadul se pronunció sobre los coqueteos que recibe la actriz en ‘La casa de los famosos’: “Tengo informantes”

Deportes

Luisa Agudelo se va del

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

Gianni Infantino sorprendido con la expectativa por el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Como 30 millones de personas quieren ir”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el futuro de James Rodríguez en el 2026: “Sería bueno que lo aclare”

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026