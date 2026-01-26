Colombia

Yina Calderón fue captada en la salida internacional del aeropuerto El Dorado: ¿lista para un nuevo ‘reality’?

La empresaria planea reunirse con los productores de ‘La casa de los famosos’ para Estados Unidos, como se ha rumorado, ya que la sede de la casa estudio está ubicada en territorio mexicano

Yina Calderón señaló a Isabella
Yina Calderón señaló a Isabella Ladera de haber difundido el video se viralizó en redes sociales en el que se le ve teniendo intimidad con Beéle - crédito @yinacalderontv/Instagram

La participación de Yina Calderón en un nuevo reality internacional ha puesto la mira en la DJ y empresaria, pues son fuertes los rumores de que sería una de las habitantes de La casa de los famosos en su versión para Telemundo, en Estados Unidos.

La expectativa sigue creciendo, luego de que el periodista Carlos Ochoa confirmara el viaje de la influencer al país sede del programa: “¡Yina Calderón se fue a México! ¡Ya va para ‘La casa de los famosos’ de Telemundo!”, fueron las primeras declaraciones del comunicador.

Carlos Ochoa reveló que Yina
Carlos Ochoa reveló que Yina Calderón va a México a la sede oficial de 'La casa de los famosos' - crédito @carlosochoatv/IG

De acuerdo con las imágenes que mostró Ochoa, “la vemos en migración con pasaporte listo en mano”, resaltando el inicio de una nueva etapa para la empresaria.

En el video tomado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Calderón fue captada luciendo una camiseta blanca oversize, pantalón rosado, saco atado a la cintura y gafas negras, deteniendo la atención tal y como ocurrió durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2 gracias a sus llamativos looks.

Ochoa ironizó sobre sus costumbres al viajar: “En estas imágenes vemos a la sayayina solamente con dos maletas chiquiticas de mano. ¿Cuántos habrá llevado por bodega con tanto vestuario?”, expresó, sugiriendo la importancia que los atuendos tendrán en su paso por el reality.

Esta sería una de las
Esta sería una de las fotos promocionales para el nuevo reality de Yina Calderón en Estados Unidos - crédito @yinacalderontv/IG

La noticia del viaje de Calderón ocurre en medio de rumores sobre su aparición junto a otros nombres populares, lo que ha dado pie a comentarios entre seguidores y medios. Para Ochoa, la presencia de la empresaria traerá impacto: “Nos dará mucho contenido, muchos escándalos y titulares de entretenimiento”.

Este episodio se suma a lo dicho en Los Impresentables de Los 40 Colombia, donde indicaron que a Melissa Gate le habrían cerrado las puertas al reality estadounidense por los comentarios que lanzó en contra del Canal RCN cuando dijo que le habían robado el premio y arremetió contra Altafulla.

Mensaje de Yina Calderón a Melissa Gate

La más reciente polémica entre Yina Calderón y Melissa Gate ha dado un giro inesperado tras un mensaje conciliador de la empresaria de fajas. Luego de meses de enfrentamientos públicos, principalmente derivados de su paso por La casa de los famosos Colombia en 2025, Calderón optó por invitar a Gate a dejar atrás los resentimientos.

“Yo voy a cerrar ese tema. Muchas veces le he tirado sátiras y siento que esa pelea ya debe terminar, porque eso fue el año pasado”, manifestó la empresaria al dirigirse a su colega.

El conflicto tomó fuerza no solo en el reality, sino también en redes sociales y otros programas digitales donde ambas participaron posteriormente. Calderón reconoció que ella también contribuyó a las disputas, pero ahora prefiere enfocarse en el agradecimiento hacia el canal que les dio una plataforma. En sus palabras, “el canal nos dio una oportunidad, como se la dio a ella, nos la dio a todos”, y remarcó que atacar a la cadena solo trae consecuencias negativas.

La empresaria aseguró que dejará a un lado los comentarios negativos con la paisa y la invitó a dejar el odio - crédito @yinacalderonoficial/IG

Calderón subrayó la importancia de superar el ego y el rencor, afirmando que estos sentimientos impiden avanzar y cierran puertas en el medio. “El peor enemigo que tiene ella es el ego”, sentenció, y aconsejó a Gate abrirse a nuevas oportunidades dejando de lado el resentimiento.

Por su parte, Melissa Gate respondió con ironía a las declaraciones de Calderón, aludiendo a la calidad de los productos que vende su contrincante y asegurando que esta suele buscar hacer sentir mal a los demás. El cruce de declaraciones evidencia la persistencia de tensiones, aunque la invitación de Calderón busca marcar un punto final al conflicto.

En este contexto, la empresaria invitó a su excompañera a enfocarse en evolucionar y no seguir alimentando disputas públicas que solo afectan su imagen y oportunidades laborales.

