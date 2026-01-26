Colombia

Video falso de Gustavo Petro ‘enseñando’ a ganar dinero preocupó a la Casa de Nariño: lo habrían hecho con IA

Las entidades oficiales informaron que material falso circula en plataformas digitales, presentando un supuesto método de inversión y suplantando al mandatario a través de herramientas de inteligencia artificial para atraer víctimas

Las autoridades del Gobierno nacional
Las autoridades del Gobierno nacional alertan sobre un video manipulado con inteligencia artificial que utiliza la imagen del presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

Los avances de la inteligencia artificial ya empezaron a cobrarle factura al Gobierno nacional, después de que en las últimas horas se difundiera un video en el que se habría usado ilegalmente la imagen del presidente Gustavo Petro para promocionar una estafa.

Y es que las autoridades del Gobierno nacional han alertado que en este material, que adquirió amplia difusión en plataformas digitales, se muestra supuestamente al mandatario durante una sesión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, pero el contenido de sus declaraciones habría sido manipulado.

De acuerdo con la advertencia oficial, el video presenta un mensaje que no corresponde a la realidad y que habría sido fabricado mediante inteligencia artificial. En estas imágenes, la voz atribuida al presidente describe un supuesto método de inversión que promete “ganar hasta 100 millones de pesos al mes” empleando un programa denominado Quantum AI.

El material estaría induciendo a los espectadores a dejar sus datos personales para acceder a la supuesta plataforma, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles intentos de fraude.

Cuidado con este video que circula en redes sociales. Utilizando inteligencia artificial, suplantan la voz y la imagen del presidente Gustavo Petro para promover una falsa plataforma de inversión que promete ganancias millonarias - crédito X

La Casa de Nariño calificó el video de “fraudulento” y reiteró que se trata de un uso irregular de la figura presidencial. Según el mensaje adulterado, Petro habría usado el encuentro con su gabinete para ‘enseñar’ a ganar dinero ‘fácil’.

“Hoy voy a mostrarle cómo su teléfono celular puede generarle hasta 100 millones de pesos al mes”, se oye en el video, seguido de una explicación sobre inversiones ficticias y la promesa de ingresos extraordinarios. La voz, aparentemente simulada, invita además a los ciudadanos a registrarse para recibir asesoría en el acceso a la supuesta aplicación.

El enlace oficial está disponible únicamente debajo de este video. Para convertirse en miembro, haga clic, deje sus datos de contacto y uno de nuestros representantes se comunicará con usted, responderá todas sus preguntas y le dará acceso a la plataforma. Después de eso, comenzará su nueva vida”, se oye en el material.

El Gobierno enfatizó que el mandatario no ha hecho ningún anuncio de esta índole y que las imágenes fueron modificadas para inducir a la confusión, utilizando tecnologías capaces de imitar su voz y apariencia.

El material manipulado induce a
El material manipulado induce a los usuarios a dejar su información personal para acceder a una plataforma de inversión inexistente - Crédito Andina

Las autoridades instaron a la población a desconfiar de este tipo de mensajes y a no proporcionar información personal en enlaces compartidos bajo el nombre de Gustavo Petro o de cualquier entidad oficial.

El presidente Petro alcanza imagen favorable del 48,8%, según encuesta nacional

El presidente Gustavo Petro reaccionó este domingo 25 de enero de 2026 a los resultados de la encuesta más reciente del Centro Nacional de Consultoría (CNC), difundida por la revista Cambio, sobre la percepción ciudadana de su imagen.

El 48,8% de los encuestados declaró tener una imagen positiva del presidente, mientras que un 42,1% manifestó una imagen negativa y un 9,1% se ubicó en la categoría de no sabe o no responde.

La aprobación del presidente llegó
La aprobación del presidente llegó al 48% - crédito CNC

El sondeo, realizado en 56 municipios e incluyendo a mayores de edad de diversas regiones de Colombia, observó una valoración presidencial especialmente vinculada al aumento del salario mínimo de 23% y a la actividad política en zonas apartadas y ciudades intermedias del país.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X tras los resultados, Petro afirmó: “Qué tan difícil es pensar que el pueblo colombiano se cansó del engaño y que, si es imposible dentro de la institucionalidad constituida, tomada por intereses ajenos al pueblo, tomada por odios y anacronismos del pasado, entonces es necesario que se ejerza el poder constituyente del pueblo”.

El estudio del CNC comprendió un total de 2.202 encuestas distribuidas regionalmente: Caribe (431), Centro-Oriente (366), Bogotá (340), Centro-Sur-Amazonía (191), Eje Cafetero (369), Llanos (137) y Pacífico (368), registrando un margen de error de 2,9% y un nivel de confianza del 95%.

