Colombia

Armando Benedetti amplió la planta en la UNP, pero sindicatos advierten despidos masivos: de qué se tratan los decretos

Mientras se prometen 6.870 nuevos empleos por parte de unos documentos firmados por el ministro del Interior, lo que realmente podría estar ocurriendo es una reconfiguración que excluye a los trabajadores con más experiencia

El ministro Armando Benedetti ha
El ministro Armando Benedetti ha firmado los decretos 0019 y 0020, que expanden la planta de la UNP a más de 6.000 nuevos puestos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó los decretos 0019 y 0020 que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 6.870 empleos y realizan una reestructuración interna de la entidad, lo que desde ya provocó cierta polémica desde la oposición.

Estos decretos, que fueron expedidos en enero de 2026, tienen como objetivo fortalecer y modernizar la UNP para que pueda responder de manera más eficiente a los desafíos de protección en el país.

El Decreto 0019 de 2026 establece la estructura interna de la UNP, destacando la necesidad de modernizar la institución para cumplir con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Con la firma de los
Con la firma de los decretos 0019 y 0020, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, pretende 'modernizar' la estructura de la UNP - crédito redes sociales

Según el texto oficial, la UNP tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las medidas de protección para las personas que enfrentan riesgos extraordinarios debido a su trabajo, ya sea por ejercer funciones públicas o por su activismo en defensa de los derechos humanos.

El decreto resalta que la entidad debe estar alineada con la ruta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), con el fin de fortalecer su capacidad institucional y mejorar la eficiencia del gasto público.

Por su parte, el Decreto 0020 de 2026 regula la planta de personal de la UNP, estableciendo modificaciones en los cargos existentes. Este decreto surge como resultado de un análisis de las necesidades de la entidad y tras recibir conceptos favorables del Dafp y del Departamento Nacional de Planeación.

Con la firma de los
Con la firma de los decretos 0019 y 0020, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, pretende 'modernizar' la estructura de la UNP - crédito redes sociales

Cabe destacar que en ste decretro se señala que, antes de expedirse el decreto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) emitió concepto técnico favorable sobre la modificación de la planta de personal, mediante comunicaciones oficiales fechadas en 2025.

Lo interesante de esta situación es que Nhora Mondragón acaba de ser nombrada directora del Dapre, y se sabe que tiene una relación cercana con el ministro Benedetti, que fue el responsable de firmar los decretos. Esto provocó especulaciones sobre posibles intereses detrás de su nombramiento, especialmente considerando la rapidez con la que asumió el cargo tras la salida de Angie Rodríguez.

Además, Mondragón es vista como una persona de confianza de Benedetti, que a su vez es considerado una figura clave en el entorno del presidente Gustavo Petro, lo que levantó algunas sospechas sobre la naturaleza de estos cambios y si podrían tener implicaciones ocultas.

Nhora Mondragón, cerca al ministro
Nhora Mondragón, cerca al ministro Armando Benedetti, asumirá la dirección del Dapre, tras la salida de Angie Rodríguez - crédito Presidencia - Ministerio del Interior

El decreto establece la supresión de ciertos cargos y la creación de otros nuevos, con el propósito de ajustar la planta de personal a la nueva estructura organizacional de la UNP. Entre los cargos suprimidos están el de secretario general de la Unidad Administrativa Especial, varios subdirectores y un jefe de Oficina Asesora.

En su lugar, se crean nuevos cargos, como subdirectores generales, directores administrativos y financieros, jefes de Oficina, asesores y profesionales especializados.

Aunque los decretos 0019 y 0020 buscan fortalecer la UNP, mejorar su eficiencia y ajustarla a los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional. No obstante, el proceso deberá lidiar con los cuestionamientos sobre la reestructuración de la planta de personal, los cuales ya provocaron un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores de la entidad.

Con la firma de los
Con la firma de los decretos 0019 y 0020, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, pretende 'modernizar' la estructura de la UNP - crédito redes sociales

Según lo informado por Caracol Radio, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), que representa a los empleados de la UNP, expresó su preocupación por las posibles repercusiones negativas que los recientes cambios podrían tener sobre los trabajadores de la entidad.

Al parecer, el sindicato advirtió que las modificaciones en la estructura de la UNP, derivadas de los nuevos decretos firmados por el ministro Armando Benedetti, podrían dar lugar a despidos injustificados.

