Isabel Zuleta sacó pecho por Gustavo Petro tras reciente encuesta sobre la imagen del presidente: “Lo han difamado”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afronta el final de su mandato con una imagen positiva que roza el 49%, según la última medición del Termómetro de Opinión realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio.

El estudio, publicado esta semana, evidencia que el mandatario mantiene el respaldo de un sector relevante de la ciudadanía, pese a la polarización que caracteriza el panorama político nacional.

De acuerdo con la encuesta, el 48,8% de los consultados manifestó una percepción favorable del jefe de Estado, mientras que el 42,1% expresó una visión desfavorable.

El 9,1% restante prefirió no responder o indicó no tener una opinión formada. El medio citado informó que estos resultados consolidan una división marcada en la opinión pública, con dos bloques de similar tamaño en torno a la figura presidencial.

Entre los factores que influyen en la valoración del presidente, la publicación destaca el impacto del reciente incremento del salario mínimo, decretado en un 23%.

Según el sondeo, el 48,4% de los encuestados consideró que se ha visto beneficiado por esa medida, mientras que el 33,7% sostuvo haber resultado perjudicado. El CNC agregó que la decisión sobre el salario mínimo coincidió con el repunte en la imagen positiva de Petro.

El informe también muestra que seis de cada diez personas perciben que el país no ha registrado avances en los últimos tres años. Cuatro de cada diez, en contraste, estiman que sí han existido mejoras.

Tras lo anterior, la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, defendió la gestión del presidente.

En una publicación en X, Zuleta afirmó: “Han difamado al presidente Gustavo Petro de todas las maneras posibles. Han hecho eco de quienes traicionaron el mandato popular, han coqueteado incluso con la idea de un golpe de Estado y han llegado al extremo de promover la injerencia de potencias extranjeras”.

La senadora subrayó que, a pesar de las acusaciones y los intentos de desestabilización, “el mandato del presidente y los resultados del Gobierno del Cambio son hoy reconocidos y valorados por el pueblo colombiano”.

Zuleta sostuvo que Petro concluye su periodo con “una aceptación histórica, como pocas veces se ha visto en un presidente al final de su mandato”.

En su mensaje, la senadora agradeció al mandatario por su trabajo y liderazgo: “Gracias, presidente, por su trabajo, por su valentía y por demostrarle a Colombia que sí es posible gobernar para la gente y que sí es posible hacerlo de otra manera”.

Encuesta de Guarumo y EcoAnalítica demostró un panorama diferente al de Cambio

Una reciente encuesta de la firma Guarumo y EcoAnalítica, revelada por El Tiempo el 24 de enero de 2026, presentó un panorama distinto sobre la percepción ciudadana respecto al presidente Gustavo Petro.

Según el estudio, el mandatario enfrenta una desaprobación del 53,3% entre las personas consultadas, mientras que solo el 40,2% expresó respaldo a su gestión.

El informe destacó que, aunque la aprobación presidencial ha mostrado leves repuntes en las últimas semanas, el nivel de rechazo continúa superando los registros más altos de desaprobación observados durante el actual mandato.

Para los autores de la medición, las denuncias de corrupción y la percepción de ineficiencia en la administración pública han incidido de manera directa en la caída de la valoración del Ejecutivo.

La coyuntura económica es otro factor determinante en el comportamiento del electorado. Pese a la decisión de revaluar el peso con el objetivo de disminuir los precios de medicamentos, el desempleo sigue figurando entre las principales preocupaciones de la población, junto con la seguridad, el sistema de salud y la desconfianza hacia las instituciones.

De acuerdo con los resultados entregados por Guarumo y EcoAnalítica, solo el 25,5% de los participantes en el sondeo manifestó la intención de apoyar a quien el presidente Petro elija como sucesor en las próximas elecciones.

Este dato sugiere la existencia de un bloque de respaldo al oficialismo, aunque dividido frente al resto del electorado nacional.