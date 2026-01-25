Colombia

El expresidente Uribe alabó la propuesta discursiva de Javier Milei en América Latina: “Un discurso diferente para la región”

La intervención de Álvaro Uribe en una universidad de Guayaquil resaltó el papel del presidente argentino al transformar el debate ideológico regional y revalorizar la participación del sector privado en el desarrollo económico latinoamericano

La reciente conferencia del exmandatario colombiano enfatizó la importancia de las nuevas ideas promovidas por el presidente argentino, abriendo espacio a cuestionamientos sobre los paradigmas establecidos en la región y generando debate continental - crédito X

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, elogió a Javier Milei durante una conferencia en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, donde afirmó que el mandatario argentino logró introducir una narrativa diferente en América Latina.

Uribe consideró que la llegada de Milei a la presidencia de Argentina representó “un gran acierto” al confrontar de manera directa las ideas predominantes de los sectores progresistas y de izquierda que, según su visión, influyeron durante décadas en la formación de las generaciones anteriores.

Durante su intervención, el líder opositor colombiano expresó: “A mi generación la formaron con que el empresario no importaba, que era solamente un esclavista”. El exmandatario aseguró que el aporte de Milei resultó fundamental para que la región reciba una “literatura diferente”, revalorizando así el papel del sector privado, tradicionalmente estigmatizado. “Gracias a Milei le dieron una literatura diferente a América Latina”, subrayó Uribe.

Álvaro Uribe elogia a Javier Milei por su capacidad de introducir una narrativa política distinta en América Latina - crédito @fronteravivanew/X - Bloomberg

La respuesta del presidente argentino no tardó. Milei replicó el fragmento del discurso en sus redes sociales, en las que calificó el fenómeno como “barrial”. El intercambio se viralizó en plataformas digitales, mostrando el alcance simbólico de la discusión ideológica en la región.

El contexto del elogio: una región en disputa cultural

La conferencia de Uribe se realizó en el marco de una entrega de doctorado Honoris Causa en la Universidad Espíritu Santo, en un evento dedicado al liderazgo y la gestión de crisis.

En ese escenario, Uribe enfatizó que la irrupción de Milei en la política regional desafió los relatos tradicionales, impulsando un debate sobre el modelo económico y social vigente en América Latina.

Uribe destacó que la narrativa de Milei permite revalorizar al empresariado como motor de desarrollo, frente a décadas en las que el sector privado fue percibido negativamente. Según el exmandatario, este cambio discursivo resulta esencial para el futuro del continente.

El expresidente colombiano destaca el ‘gran acierto’ de Milei al confrontar las ideas predominantes de la izquierda regional - crédito Reuters

Advertencia sobre el autoritarismo y la memoria histórica

Durante su exposición, Uribe también advirtió sobre los riesgos de los modelos autoritarios y la falta de memoria histórica en la juventud latinoamericana. “No podemos dejar que los jóvenes, por falta de formación e ilustración, los lleven a desconocer este maltrato a cinco generaciones de cubanos y a tres generaciones de venezolanos”, afirmó Uribe.

El exmandatario reiteró la importancia de evitar que se naturalice el deterioro social y político en países con regímenes cerrados. Además, defendió la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela y criticó la permanencia del régimen cubano.

“Cuando me preguntan si hubo una violación a la soberanía, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años”, sostuvo el colombiano.

Tensiones con la gestión de Gustavo Petro

El expresidente lanzó una crítica indirecta al gobierno de Gustavo Petro y expresó preocupación por el rumbo político de Colombia - crédito Centro Democrático - redes sociales - AFP

El político y empresario aprovechó la ocasión para lanzar una crítica indirecta a la administración del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya relación con Milei se caracteriza por desacuerdos diplomáticos e ideológicos constantes. Uribe deslizó su preocupación por el rumbo político del país, sumando su advertencia al debate sobre los riesgos de nuevos autoritarismos en la región.

De esta manera, Uribe concluyó que la discusión pública en América Latina se encuentra menos centrada en consensos amplios y más atravesada por relatos en disputa, donde los gestos políticos buscan generar identidad, pertenencia y reacción emocional entre los ciudadanos.

Finalmente, la intervención de Uribe fue vista como una señal política de alcance continental. El respaldo del expresidente colombiano —una de las figuras de mayor peso en el conservadurismo latinoamericano— amplifica la proyección de Milei, que en los últimos años se consolidó como referencia obligada para distintos sectores de la política regional.

