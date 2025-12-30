Influencer colombiana se hizo viral por video recibiendo a su novio en el aeropuerto vestida de Grinch: “¿Será que me deja?”

crédito @valentinaaraque_/IG

Una joven creadora de contenido colombiana se hizo viral en redes sociales por cuenta de la forma en la que se vistió para recibir a su novio en un aeropuerto del país.

La influencer Valentina Araque fue la responsable de disfrazarse del famoso personaje de Navidad y que dio origen a producciones cinematográficas: El Grinch, un personaje creado por el Dr. Seuss.

En la grabación se observa cómo la joven espera por varios minutos la llegada de su amado en la terminal aérea, dejando para el recuerdo un video que dejó cuenta de cómo la creadora de contenido se gozó la espera.

La joven bailó y hasta le armó la conversación al guarda de seguridad, dejando varias tomas en las que los demás usuarios que esperaban a sus familiares terminaron riendo y haciendo amena la llegada de los viajeros.

