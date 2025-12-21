Sara Uribe estaría a punto de volver a la televisión: retomaría rol con el que se hizo famosa

De acuerdo con Ariel Osorio, ya sería un hecho la incorporación de la modelo y presentadora paisa a la lista de participantes de la tercera temporada - crédito @lacoronatv/Instagram

Falta menos de un mes para que de inicio la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Luego de la edición de 2024 marcada por el calibre de los participantes, los conflictos y el modo en que las historias que se desarrollaron en el programa de Canal RCN en los meses siguientes a la victoria de Andrés Altafulla, continúan revelándose nombres y rumorándose otros para el momento en que se cierren las puertas de la casa estudio, el próximo 12 de enero.

En el programa La Corona TV, de CityTV, se barajó a Sara Uribe como una de las participantes confirmadas, marcando así su regreso a la televisión desde su presencia en Survivor: La isla de los famosos en 2023.

“Sara Uribe regresa a la televisión y no regresa a cualquier formato, regresa por donde todo comenzó. Damas y caballeros, regresa a los realities de convivencia y está confirmada para ingresar a La casa de los famosos“, anunció el presentador Ariel Osorio, que recordó que Uribe decidió dejar la televisión (cuando presentaba Lo sé todo con el propio Osorio) para viajar con su entonces pareja Fredy Guarín a China, luego de lo cual sus presencias en el medio fueron más esporádicas.

Osorio también recordó que Uribe tuvo su primera experiencia en televisión nacional cuando participó y ganó Protagonistas de Nuestra Tele en 2012.

Sara Uribe se perfila como la próxima participante en ser anunciada para 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sara_uribe/Instagram

“¿Y saben qué es lo mejor o lo más peligroso del asunto? Que ahí mismo se va a reencontrar con alguien que estuvo con ella en el 2012, Manuela Gómez, también protagonista. Y ojo al dato, porque está buenísimo. Me cuentan que están contactando a otros participantes de ese mismo año", reveló.

“La pregunta del millón: ¿Podrá Sara Uribe repetir la historia? ¿Volverá a ganar el reality? O más bien va a ser lo contrario, que simplemente no pase nada con ella", cuestionó Osorio.

La revelación del presentador parece ir acorde con la reciente publicación de la cuenta oficial en La casa de los famosos, anticipando una revelación que “los dejará chorreando la baba”. Los seguidores dejaron sus opcionados sobre la mesa, incluyendo el nombre de la modelo y presentadora.

Las redes sociales del reality show anticiparon el anuncio de un nuevo participante para la tercera temporada - crédito Canal RCN

Estos son los participantes confirmados para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

De acuerdo con la información divulgada por el Canal RCN hasta la fecha, estos son los participantes confirmados para la edición 2026 del formato de telerrealidad, a falta de que se anuncien nuevos nombres y sin saber cuál será la cantidad total de celebridades presentes.

Nicolás Arrieta - Creador de Contenido

Alexa Torres - Cantante y creadora de contenido

Esteban Bernal (‘Tebi’) - Modelo y Creador de Contenido

Luisa Cortina - Modelo y Creadora de Contenido

Eidevin López - Actor y Creador de Contenido

Lorena Altamirano - Actriz

Maiker Smith - Influencer y Humorista

Yuli Ruiz - Modelo y Creadora de Contenido

Johanna Fadul - Actriz

Manuela Gómez - Creadora de Contenido

Franck Stiward (‘Campanita’) - Bailarín y Creador de Contenido

Marilyn Patiño - Actriz y modelo

Alejandro Estrada - Actor

En cuanto a los presentadores, la pareja de Carla Giraldo y Marcelo Cezán se mantendrá para 2026. Idéntica suerte correrá el Aftershow, que nuevamente contará con la presencia de Karen Sevillano y Vicky Berrio.

Cabe señalar que en los meses previos hubo rumores de que algunas de las participantes de la segunda temporada como Yina Calderón, Karina García o Melissa Gate cumplieran el rol de presentadoras en el Aftershow, pero esta posibilidad no se concretó. Al respecto, tanto Yina como Melissa afirmaron que la oferta económica estaba por debajo de lo que esperaban.