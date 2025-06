La mamá del actor Andrés Sandoval se pronunció sobre la situación legal que enfrenta su hijo con su expareja: “Para que nos conozcan un poco más”

Qué dijo la mamá de Andrés Sandoval sobre el proceso legal que enfrenta con su exesposa - crédito @andresando/Instagram

El actor Andrés Sandoval reveló en una entrevista con el programa La sala de Laura Acuña que enfrenta severas dificultades en su vida personal relacionadas con la custodia de sus hijos.

Contó que lleva más de dos meses sin poder verlos por restricciones legales, además confesó atravesar problemas económicos, por lo que tuvo que cambiar a los niños a un colegio público.

Según relató, las visitas regulares que tenía por derecho se han visto limitadas: antes podía disfrutar de la compañía de sus hijos todos los miércoles y cada 15 días durante los fines de semana. Sin embargo, ha habido cambios en los horarios escolares de los menores y, según Sandoval, excusas constantes que han llevado a cancelar sus encuentros programados con ellos.

El actor relató cómo esta situación ha impactado su relación familiar, mencionando que su hija le ha expresado no querer verlo, lo cual atribuye a influencias externas. Además, Sandoval está inmerso en un complicado conflicto legal con su exesposa, Katty Osorio, en torno a la custodia de sus hijos.

Andrés Sandoval denunció su impacto emocional y profesional de no poder ver a sus hijos debido a restricciones legales - crédito @andresando/Instagram

Durante la entrevista, Sandoval compartió acusaciones graves que ha recibido, como ser etiquetado de “depredador sexual” y “violentador”, afirmando que tales denuncias no han sido apoyadas por pruebas.

Sandoval considera que el sistema legal tiende a favorecer automáticamente a las mujeres, sin evaluar adecuadamente las pruebas presentadas por los hombres y esta situación le parece alarmante, ya que puede afectar a figuras paternas en la sociedad que buscan ser parte activa en la vida de sus hijos.

En sus palabras, resaltó el perjuicio que le causa esta visión sesgada y cómo ha afectado su imagen pública y personal, por eso busca un desenlace que le permita mejorar el tiempo compartido con sus hijos y enfatiza que su objetivo no es separar a los menores de su madre, sino evitar ser retratado negativamente en el ojo público al tiempo que defiende su derecho a estar presente en la vida de sus hijos.

Ante la situación, a través de un video publicado en sus redes sociales, el actor presentó a su mamá Yolanda Mejía, la cual le pidió que le brindara el espacio porque quería romper su silencio para defender a su hijo y el entorno familiar, tras las intensas discusiones en redes sociales sobre la situación legal de Sandoval.

La mamá de Andrés Sandoval salió en su defensa en un contundente video - crédito @andresandotiktok/TikTok

En el clip compartido después de la entrevista con la presentadora Laura Acuña, Mejía expresó: “durante todo este tiempo la gente ha hablado lo que ha querido y entiendo. Estamos en un mundo de redes y pues bueno, cada quien opina lo que quiere, opinar desde lo que hay en su corazón. El silencio duele y yo por eso salí a expresarme después de aguantar por mucho tiempo. Pero no solo a mí le ha dolido el silencio, también a mi familia y por eso les quiero presentar a una persona que me pidió este espacio para que nos conozcan un poco más, para que se sigan dando cuenta de quiénes somos en realidad. Ella es mi mamá“.

Mejía criticó el juicio público basado en opiniones unilaterales y la facilidad con que se opina sin conocer la realidad de los involucrados.

“Yo había callado durante mucho tiempo, pero hoy decidí hablar porque veo a mi hijo y lo he sentido triste, lo he visto triste, pensando en sus hijos, anhelando verlos con el deseo más profundo de poder abrazarlos, besarlos, compartir con ellos. Realmente ha sido muy difícil esta situación y lo más triste y lo más difícil para mí, es ver cómo hoy día en las redes sociales se habla con tanta facilidad, inclusive sin conocer nada, sin saber nada de la vida de los demás. Realmente en una separación o en una relación o en una familia hay dos versiones. No podemos hacer juicios con una sola versión. Eso es muy injusto. Tenemos una familia muy bien constituida, con muy buenos valores, con muy buenas bases", afirmó Yolanda Mejía.

En sus declaraciones, Mejía confió en que la verdad prevalecerá y agradeció a aquellos que los apoyan: “Dios está con nosotros, conoce los corazones y sabe cuál es la verdad”. Concluyó su mensaje pidiendo respeto: “Este video no es para convencer a nadie. Es para abrir un espacio de diálogo respetuoso”.