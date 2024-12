Las lamentables condiciones de bebé abandonada en un contenedor de basura por su joven madre en Bogotá

Joven de 17 años abandonó a su bebé a un contenedor de basura - crédito X

Se siguen revelando detalles del lamentable caso de abandono que se registró en la madrugada del sábado 7 de diciembre, en pleno Día de las Velitas, en un conjunto residencial ubicado en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la bebé fue hallada gracias al llamado de un reciclador que sacaba la basura. A los pocos minutos, llegó la Policía y trasladó al recién nacido al Hospital Petiátrico de Tintal.

“Un ciudadano manifiesta el abandono de una recién nacida aquí en un ‘shut’ de basuras de un conjunto residencial, motivo por el cual la patrulla de vigilancia llega de manera oportuna y traslada a la menor a un centro asistencial, con el fin de brindarle toda la atención médica”, indicó el teniente coronel Leonardo Bernal, comandante de la estación de policía de Kennedy.

La intervención policial oportuna logra resguardar a una bebé abandonada. Revela la importancia de una atención inmediata para salvaguardar su bienestar - crédito Policía Nacional

Del mismo modo, pudieron identificar la responsable del hecho, una joven de 17 años que fue señalada por la comunidad como la madre de la bebé. La joven quedó grabada en cámaras de seguridad, mientras, a las 5:29 a. m., se acercaba al contenedor con un pequeño bulto en el brazo. Segundos después, salió tranquilamente del pequeño cuarto de contenedores.

Las lamentables condiciones de la bebé abandonada

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, la niña nació prematura, con ocho meses de gestación. Además, indicaron que pesaba 1.500 gramos y presenta un claro retraso en su desarrollo.

“En este momento, la bebé está bajo manejo de antibiótico por riesgo de infección, dada la condición en la que fue encontrada”, agregó la entidad de salud.

Por su parte, de la madre de la recién nacida se conoció que se encuentra hospitalizada. Durante las investigaciones preliminares, se determinó que la joven madre es originaria de Bolívar y que reside sola en la capital. Fue llevada a un centro médico tras el parto y, junto con su hija, se le restablecieron sus derechos.

Las autoridades rescataron a la bebé que fue encontrada en un basurero - crédito cortesía Policía

Recién nacido fue abandonado en ciclorruta de Mosquera

Este caso trae a colación el ocurrido el 4 de septiembre de 2024, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde un recién nacido fue hallado a un lado de una ciclorruta.

Fueron uniformados de la Policía que, al llegar al lugar y verificar lo que se encontraba envuelto, se percataron que un recién nacido, que había sido dejado a su suerte y sin elementos que permitiera protegerlo del inclemente frío del municipio, ni siquiera se le había retirado la bolsa amniótica y aún preservaba su cordón umbilical.

Bebé fue abandonado en plena ciclorruta en Mosquera - crédito @PoliciaNacional/X

Ante la vulnerabilidad extrema en la que se encontraba el infante, una de las uniformadas que atendió el caso lo trasladó con urgencia al hospital de Mosquera para recibir los primeros auxilios y lograr estabilizarlo. “De manera inmediata, nuestra patrullera Alexandra Mejía, con valor, valentía, compromiso y arrojo, lo toma entre sus brazos, brindándole calor al infante. Inmediatamente, fue trasladado a un centro médico asistencial donde recibió cuidados especiales”, complementaron las autoridades.

De manera extraoficial se conoció que el bebé, de 34 semanas de gestación, habría presentado un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado a un hospital en Bogotá. “Llegó al hospital de Mosquera un bebé de 34 semanas, no había terminado de salir de su bolsita y aún tenía el cordón, fue encontrado abandonado en planadas Mosquera, entiendo que no podemos juzgar y que no conocemos la situación de las personas, sin embargo, espero que esta información y mensaje llegue a la mujer que hizo esto, sin juzgar y sin señalar (sic)”, informó un usuario de Facebook.