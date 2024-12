Esposa de Marcelo Cezán reaccionó a la coquetería de Carla Giraldo en ‘La Casa de los Famosos Colombia’: “Fan de su relación”

El anuncio de Marcelo Cezán como nuevo rpesentador de 'La casa de los famosos Colombia' dio de qué hablar por el gesto que tuvo Carla Giraldo con el vallecaucano en el video promocional - crédito Canal RCN

El inicio de diciembre trajo revelaciones esenciales para lo que será la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN. A la par que se van conociendo los participantes que ingresarán al reality show gracias a la votación del público, se despejó una de las grandes incógnitas de los televidentes: la del presentador que reemplazaría a Cristina Hurtado.

Durante las semanas previas se especulaba con que la paisa no retomaría su rol para 2025, en medio de rumores de tensiones y conflictos con Carla Giraldo durante la grabación de la temporada inaugural. Pese a que ambas aseguraron que hicieron las pases luego de que Karen Sevillano fuese elegida como la ganadora, todo indica que Hurtado no quiso repetir la experiencia.

En su lugar, y luego de un casting realizado por la producción del programa de telerrealidad, el elegido fue Marcelo Cezán, reconocido por su trabajo en Bravissimo y que como actor ya coincidió con Carla en Me llaman Lolita, de 1999, coprotagonizada por ambos. Justamente su paso por la telenovela fue referenciado en el video promocional anunciando la llegada de Cezán, cuando ambos se llamaron por los nombres de sus personajes, Esteban y Lolita.

Luego, cuando se llamaron por sus nombres reales, Cezán dijo “por fin vamos a estar juntos” a lo que Carla respondió “¿Los dos? ¡Mentira! ¡Ay no! ¡Por fin!” y se le acerco para simular un apasionado beso. El vallecaucano la hizo a un lado y aclaró “en ‘La Casa de los Famosos’, Carla. En ‘La Casa de los Famosos Colombia’ una dupla imperdible”.

Las reacciones en redes sociales fueron instantaneas, señalando la química entre ambos, más allá de que no faltaron los que extrañaron la ausencia de Cristina Hurtado. Pero de todos los comentarios, el que más llamó la atención fue el de Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán. Ante el momento en que Carla amagó con robarle el beso a su marido, esta escribió “Soy fan de su relación ❤️ 😂 😂 😂 😂 🫶 lojamo”, evidenciando su sentido del humor ante la campaña de promoción elegida para dar a conocer la noticia.

Una vez confirmado oficialmente como presentador, el vallecaucano fue invitado al matutino de Canal RCN, Buen día, Colombia. Allí manifestó su entusiasmo por formar parte del reality show, contando que recibió el apoyo de su familia para dar este paso, que representa un cambio considerable frente a la figura familiar que representa en Bravíssimo.

La conversación se dirigió en un punto alrededor de la relación personal y profesional de Cezán con Carla Giraldo, tomando en cuenta los conflictos de esta con Cristina Hurtado. Al respecto, Marcelo no dejó dudas: “Siempre ha sido una relación basada en el respeto, entonces. yo creo que eso va a hacer un factor fundamental. Hay confianza, hay respeto, pero ojo también hay puntos donde nunca nos pusimos de acuerdo y yo digo, ‘en hogar, yo digo las cosas que quiero que se hagan’. Pero ahí viene la verdadera tolerancia que es en medio de la diferencia, respetarse y vivir en paz”.

En cuanto a lo que sucederá con los otros proyectos en los que trabaja ahora que se comprometió con RCN, Cezán confirmó que tuvo que sacrificar uno de ellos de manera temporal. “Yo siempre he estado en los últimos tiempos en tres cosas a la vez. Bésame Radio, Bravissimo y Hombres a la plancha. En este momento me toca tomar una decisión y, por lo menos en el primer semestre, no estaré en Hombres a la plancha. Al menos hasta mayo o junio”, contó, añadiendo que tanto en el programa de City TV como en la emisora radial continuará trabajando con normalidad.