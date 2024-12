Epa Colombia no se quedó atrás y lanzó dura crítica contra Andrea Valdiri: “Por la plata baila el perro”

Epa Colombia reprocha a Valdiri por centrar sus elecciones en beneficios económicos, desatando nuevamente las discusiones sobre valores personales y autenticidad en su entorno - crédito elchismosocol / Instagram

Epa Colombia volvió a ser el centro de atención tras emitir fuertes declaraciones sobre la reciente controversia que involucra a Andrea Valdiri y sus antiguas amigas. En un video compartido en redes sociales, Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, criticó a Valdiri por su colaboración con el streamer Westcol, exnovio de Aida Victoria Merlano, que era amiga cercana de Valdiri. Este hecho ha desencadenado una serie de reacciones y tensiones entre las involucradas.

La polémica comenzó cuando Andrea Valdiri decidió participar en una campaña junto a Westcol, lo que provocó el descontento de Aida Victoria Merlano y La Jesuu (Valentina Ruíz), quienes eran parte de su círculo cercano. De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, las tres mujeres han intercambiado indirectas y acusaciones, lo que ha llevado a una ruptura en su amistad. La empresaria de productos capilares, quien también tuvo diferencias con Valdiri en el pasado, no dudó en expresar su opinión sobre la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En sus declaraciones, Epa Colombia afirmó que Valdiri le había hecho lo mismo que a Merlano, refiriéndose a un altercado que tuvo con el transporte público. Además, mencionó que la bailarina la había buscado en el pasado, recordando un evento relacionado con la boda de Andrea con Felipe Saruma. Epa Colombia criticó a Valdiri por priorizar el dinero sobre las amistades, señalando que no se puede justificar todo como “trabajo”.

La controversia comenzó con la campaña conjunta entre Andrea Valdiri y el streamer Westcol - crédito redes sociales

“Le haces lo mismo a la Jesuu que la bloqueas y le haces lo mismo a Aida y vienes a decir que es trabajo. No, amiga, por el dinero, tú no puedes hacer eso, ni hacerle la maldad a tus propias amigas... Tanto que hablas mal de Westcol y estuviste Aida tomando con ella que porque, supuestamente, estaba muy mal y destruida. ¿Hace 5 meses venían trabajando?”, expresó en redes sociales Epa Colombia.

La influenciadora también recordó cómo su amistad con La Jesuu terminó, algo que, según ella, le dolió debido a la ayuda mutua que se brindaban. En su mensaje, Epa Colombia calificó la situación como una “payasada” y acusó a las involucradas de ser falsas e hipócritas, buscando solo atención y beneficios personales. Concluyó su intervención con la frase “por la plata baila el perro”, sugiriendo que el dinero es el motor detrás de las acciones de Valdiri.

“Mi querida amiga, todas son tan falsas y tan hipócritas que solamente buscan dónde pegarse, dónde llamar la atención... pisotean a las personas, no jueguen con las personas. No, terrible, con el tiempo todo se va sabiendo y todo se va dando a la luz... Por la plata baila el perro, querida”, concluyó la empresaria.

Epa Colombia mencionó eventos pasados con Valdiri y criticó su enfoque en los negocios - crédito @epa_colombia / Instagram

Este conflicto ha captado la atención de los seguidores de las influenciadora, quienes han seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos a través de las redes sociales. Las declaraciones de Epa Colombia han añadido un nuevo capítulo a esta saga de disputas públicas entre figuras del entretenimiento digital en Colombia.

Aida Victoria Merlano rompe su amistad con Andrea Valdiri tras polémica por campaña con Westcol

En este sentido, Aida Victoria Merlano decidió retirar su amistad a Andrea Valdiri tras la controversia que involucra a Westcol. La situación se desató cuando Valdiri fue acusada de ser “falsa” y “desleal” por colaborar con Westcol, lo que generó una serie de declaraciones públicas entre las dos influenciadoras.

Merlano, conocida por su presencia en redes sociales, explicó que su decisión no se debió al hecho de que Valdiri trabajara con su expareja, sino a la falta de sinceridad de Valdiri sobre el proyecto. De acuerdo con Merlano, la bailarina le informó sobre la campaña con el streamer solo diez días antes de su lanzamiento, contradiciendo la afirmación de Valdiri de que lo había hecho cinco meses atrás.

El enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri genera divisiones después de que Merlano ponga en duda la integridad de Valdiri respecto a una iniciativa comercial reciente - crédito famososhastalaz / Instagram

En sus redes sociales, Valdiri defendió su posición, argumentando que había notificado a Merlano sobre su colaboración con Westcol y que los problemas personales no deberían interferir con las decisiones laborales. Sin embargo, Merlano expresó que la falta de transparencia de Valdiri le generó desconfianza, lo que la llevó a cortar la relación de amistad.

“Mi problema no es que trabajes con él, el problema es que es una persona con la supuestamente tú no estás de acuerdo, que es una persona con la que tú tienes ciertos conflictos porque no piensan igual en muchas cosas, entonces a mí me genera desconfianza el tipo de campaña que hiciste con él, después de todas las cosas que dijiste de él”, aseveró.