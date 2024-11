Shakira celebró su primer Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, reconoció su tristeza

Shakira celebró junto a sus colaboradores de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' el Día de Acción de Gracias - crédito @shakira/Instagram y Colprensa

El pasado jueves 28 de noviembre, en Estados Unidos celebraron el Día de Acción de Gracias, considerada una de sus festividades más importantes y que marca el preámbulo de las fiestas de Año Nuevo en el país norteamericano.

La celebración tiene un origen histórico claro: la llegada de un grupo de peregrinos puritanos a bordo de la embarcación Mayflower a las costas de Massachussets en 1621 (misma que pudo sobrevivir a las inclemencias del clima gracias a los aborígenes Wampanoag que residían en la zona y los auxiliaron), de ahí su importancia para los estadounidenses.

No obstante, valores como la gratitud y el sentido de comunidad hacen que, desde que se institucionalizó la celebración en 1863 por parte de Abraham Lincoln, la misma fuese adoptada paulatinamente por las distintas comunidades que se fueron asentando en los Estados Unidos, incluyendo a la comunidad latina.

Entre ellas se encuentra Shakira, que desde mediados de 2023 fijo su residencia en Miami luego de más de una década viviendo en Barcelona junto a su hoy expareja, Gerard Piqué. Desde su llegada a la Florida, la barranquillera vive una nueva etapa en su vida junto a sus hijos Milan y Sasha, además de gozar las mieles del éxito con su regreso a la música con Las mujeres ya no lloran, a lo que seguirá una gira mundial que dará inicio en febrero de 2025.

En su mensaje de Día de Acción de Gracias, la cantante no dudó en reconocer el esfuerzo de sus colabodares para que su próxima gira mundial sea una realidad - crédito @shakira/Instagram

Tratándose de un año tan exitoso en lo profesional y hasta en lo personal, la cantante decidió sumarse a la celebración y en su cuenta de Instagram subió un video en el que, rodeada de su equipo de trabajo, amigos y colaboradores más cercanos, compartió la tradicional cena y expresó su gratitud por los logros obtenidos durante el año.

La cantante, pese a que no pudo evitar sentirse triste por no estar junto a sus hijos, felicitó a sus colaboradores por el esfuerzo realizado a lo largo del año - crédito @shakira/Instagram

“Para muchos de nosotros es nuestro primer Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y me encanta compartirlo con todos ustedes”, comenzó diciendo Shakira, aprovechando para destacar el esfuerzo y los frutos del trabajo de todo su equipo durante un 2024 particularmente movido.

No obstante, Shakira reconoció sentirse triste en ese momento, debido a que no pudo celebrar con Milan y Sasha. “Esta mañana estaba triste porque mis hijos no estaban aquí conmigo, pero luego vi sus caras y mi día cambió. Porque es lo que hacen con su increíble energía, con sus sonrisas y su amabilidad”, confesó, en referencia a sus colaboradores y al buen ambiente que generan.

“Estoy agradecida por tener este equipo, creo que tengo el mejor equipo del mundo, la mejor banda, los mejores técnicos, los mejores bailarines y estoy tan agradecida con todos ustedes”, expresó emocionada, sin dejar de lado el trabajo que vienen realizando como parte de los preparativos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual ha sido un gran éxito en términos de convocatoria, llenando prácticamente todos los estadios por los que pasará en Latinoamérica y Estados Unidos. “Gracias por su dedicación y gran trabajo y por construir junto conmigo este show que siento que será el más importante de mi carrera”, agregó.

Cabe señalar que no es la primera vez que la colombiana celebra el Día de Acción de Gracias. Ya en 2023 hizo una publicación alusiva a la jornada, compartiendo un video en el que repasaba varios de los momentos más especiales de su vida, incluyendo imágenes de sus padres, sus hijos Milan y Sasha, y momentos de su carrera profesional. En esa oportunidad se dirigió a sus fans con palabras de agradecimiento, mismas que fueron acompañadas al fondo con su canción de 2011, Sale el sol.