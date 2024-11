María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por asistir al concierto de Paul McCartney: “El país incendiado y él sintiéndose el quinto Beatle”

La participación del presidente Gustavo Petro en el concierto de Paul McCartney en Bogotá no pasó desapercibida y fue objeto de críticas - crédito Jesús Aviles/Infobae

Bogotá vivió una noche mágica el 1 de noviembre de 2024 con el regreso de Paul McCartney al estadio El Campín. Sin embargo, la asistencia del presidente Gustavo Petro al concierto generó controversia.

María Fernanda Cabal, una de las figuras más críticas del gobierno, expresó su rechazo en redes sociales ante la presencia del mandatario en el evento, mientras el país enfrenta diversas crisis, según señaló en un comentario.

La senadora del Centro Democrático utilizó sus redes sociales para criticar al presidente, destacando las dificultades que atraviesa Colombia, entre las cuales destacó la crisis de seguridad que afecta al país y la problemática económica generada por las políticas energéticas del gobierno, que incluyen restricciones en la exploración y explotación de hidrocarburos.

“El país incendiado. Lleno de narcotráfico, los comerciantes de todos los municipios extorsionados, los peores criminales en libertad por la ‘paz total’, ad portas de pagar un gas más caro porque impide la exploración y explotación de hidrocarburos y él sintiéndose el 5 Beatle”, escribió Cabal, cuestionando si era apropiado que el presidente asistiera a un evento de este tipo en medio de tales circunstancias.

Cabal arremetió contra Petro por asistir al concierto de Paul McCartney en Bogotá - crédito @MariaFdaCabal/X

El mensaje de Petro por el concierto de Paul McCartney

La reacción de Cabal surgió luego de que el presidente compartiera una publicación en redes sociales describiendo su experiencia en el concierto de McCartney. En su mensaje, Petro reveló que asistió “un poco clandestino” al concierto, recordando la historia que él mismo tiene con la leyenda musical y el emblemático estadio bogotano.

“Hoy me fui un poco clandestino, estoy algo acostumbrado, al concierto de Paul McCartney en el estadio El Campín de Bogotá. Es el último de Paul y creo, al final, de los Beatles: el comienzo de una revolución donde los jóvenes atacaron el sistema de la codicia y condujeron el mundo culturalmente”, expresó Petro en X. Además, el presidente rememoró su época como alcalde de Bogotá y el desafío que enfrentó en 2012 al traer a McCartney al país, enfrentándose incluso a una amenaza de destitución por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez.

La gira Got Back de McCartney incluye otros países de América Latina como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú - crédito Colprensa

“Yo traje a McCartney al Campín, no como empresario, que ahora nos odia, sino como alcalde; me amenazó el procurador Ordoñez con destituirme por permitir prestar el Campín, pero el Campín no era solo para empresarios privados del fútbol, sino para el pueblo”, añadió Petro, quien también compartió un video del espectáculo.

El presidente concluyó su mensaje con una reflexión sobre la experiencia: “Quizá Paul y yo ahora nos separemos de las grandes aglomeraciones de jóvenes, quizás no, pero valió la pena, el riesgo, la revolución y el amor”. Su comentario, lleno de nostalgia y referencias a la cultura musical de los años sesenta, fue recibido con opiniones divididas en redes sociales.

Petro compartió en redes sociales su experiencia en el concierto, recordando que en 2012, como alcalde, trajo a McCartney a Bogotá y enfrentó oposición por ello - crédito @petrogustavo

Paul McCartney revive la magia de los Beatles en Bogotá

Mientras la polémica se encendía, el espectáculo de McCartney, a sus 82 años, fue un éxito absoluto. La noche comenzó con una proyección de imágenes de The Beatles, y el ex-Beatle saludó efusivamente al público: “¡Hola, Colombia! ¡Buenas noches, rolos! Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. ¡Oh yeah!”, expresó en español, encendiendo los ánimos de los más de 32.000 asistentes que se congregaron en El Campín.

La presentación fue un recorrido de tres horas por la carrera de McCartney, quien interpretó clásicos de los Beatles, como “A Hard Day’s Night” y “Let It Be”, además de éxitos de su época con Wings y su carrera solista. El evento fue parte de su gira Got Back, que ha llevado al icónico músico por varios países de América Latina. En Bogotá, el show fue producido por Páramo Presenta, que describió el evento como una “noche inolvidable” al unir varias generaciones en torno a la música del legendario artista.

El evento comenzó con una proyección de imágenes de The Beatles, y el ex-Beatle emocionó al público desde el primer momento con “A Hard Day’s Night” - crédito @petrogustavo/X