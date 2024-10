Martina La Peligrosa reaccionó a los elogios que Nina Caicedo recibió en ‘MasterChef Celebrity’: “Hay que sacarla”

La actriz y cantante Martina La Peligrosa opinó sobre la actriz Nina Caicedo en 'MasterChef Celebrity', luego de que le fuera muy bien en el más reciente reto creativo - crédito Canal RCN

En el vibrante mundo de la cocina televisiva, las rivalidades y camaradería entre los participantes de MasterChef Celebrity son el pan de cada día.

Recientemente, la actriz y cantante Martina La Peligrosa se pronunció sobre el desempeño de su colega Nina Caicedo, quien ha tenido un ascenso notable en la competencia.

Tras la más reciente ronda del programa, donde los concursantes debían preparar curry vegetariano, las reacciones de los compañeros no se hicieron esperar, y las palabras de Martina resonaron con un toque de humor y competencia amistosa.

El desafío del curry vegetariano

El reto que enfrentaron los participantes de esta semana en MasterChef Celebrity consistía en preparar una versión de curry vegetariano, utilizando todos los ingredientes seleccionados por la presentadora Claudia Bahamón. Este desafío puso a prueba la habilidad culinaria de cada concursante, también su creatividad y capacidad para adaptarse a los requerimientos del jurado.

Nina Caicedo, en particular, decidió innovar. En lugar de seguir la línea más convencional que optaron otros concursantes, la actriz sorprendió a los jueces con un plato titulado “Lo que se me ocurrió”, que no solo captó la atención por su nombre, sino también por su ejecución.

Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina elogiaron su trabajo, destacando el equilibrio de sabores y el toque picante que incorporó a su receta.

La actriz ha sido la revelación del Top 10 de 'MasterChef Celebrity' - crédito @ninacaicedo / Instagram

Aunque le recomendaron mejorar la consistencia de la salsa, lo que dejó claro que, a pesar de ser un gran éxito, siempre hay espacio para mejorar.

La reacción de Martina La Peligrosa

Tras el veredicto, donde Caicedo obtuvo la mayor cantidad de puntos en la ronda, la competencia se intensificó. Su triunfo no pasó desapercibido y generó una serie de comentarios entre sus compañeros. Martina La Peligrosa, conocida por su personalidad franca y su sentido del humor, hizo una broma al decir que había que “sacar” a Nina del concurso.

“A Nina le va increíble, hay que sacarla jajaja (…) Nina otra vez cinco puntos, hay que sacarla jajaja”, expresó Martina, entre risas, reflejando la mezcla de admiración y competitividad que caracteriza a los participantes del show.

El comentario de Martina, aunque en tono de broma, resalta la presión que sienten los concursantes a medida que avanzan en la competencia. Nina se ha convertido en una fuerte contendiente, lo que ha llevado a otros a buscar estrategias para mejorar su desempeño en la cocina.

Las concursantes se han destacado por su disciplina y determinación - crédito MasterChef Celebrity/YouTube

Las reacciones no se limitaron a Martina. La periodista Dominica Duque también se unió a la conversación, pidiendo a Nina consejos sobre su éxito en la cocina. “Dame tips, por favor. Necesito hacer lo mismo”, comentó, mostrando que, en el fondo, hay un deseo compartido de superación entre los concursantes.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría no escatimó en elogios para Nina, describiendo su racha ganadora como “dulce”. Nina, visiblemente emocionada, agradeció los cumplidos, lo que demuestra que, a pesar de la competencia, hay un sentido de comunidad y apoyo entre los participantes.

Mientras los concursantes continúan esforzándose para avanzar en la competencia, el ambiente en MasterChef Celebrity se mantiene electrizante. La buena vibra entre ellos, salpicada de bromas y rivalidades amistosas, es lo que ha convertido a este reality en un fenómeno de la televisión.

Cony Camelo y Nina Caicedo en el Top 10 del concurso de cocina - crédito cortesía Canal RCN

Nina Caicedo ha demostrado ser una competidora formidable, y su enfoque innovador en la cocina ha capturado la atención tanto de los jurados como de sus compañeros. Con cada reto, el nivel de competencia se eleva, y el público está ansioso por ver cómo se desarrollarán las próximas semanas.

Con el apoyo de sus colegas y el reconocimiento de su talento, Nina parece estar bien posicionada para seguir brillando en la competencia.

Aunque la naturaleza del programa asegura que cada semana traerá nuevos desafíos, sorpresas y, por supuesto, más risas.