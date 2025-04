Tensión en ‘La casa de los famosos’ por nuevo enfrentamiento entre Karina y Laura G: “Yo no fui amante”

Laura González volvio a protagonizar roces con Karina - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - cortesía de prensa del Canal RCN

Un tenso intercambio de palabras marcó la jornada en La Casa de los Famosos, cuando Karina y la recién llegada Laura G protagonizaron un enfrentamiento que dejó al descubierto una historia de relaciones pasadas y acusaciones cruzadas.

Según se vio en la más reciente gala, el conflicto surgió durante un ‘juicio’ en el que ambas participantes abordaron su vínculo con Hugo, un hombre que, al parecer, tuvo un papel importante en la vida de ambas en diferentes momentos.

Karina relató que conoció a Hugo hace cinco años, en un momento en el que, según ella, él no mantenía ninguna relación con Laura. La participante recordó que, hacia finales de 2023, Hugo la invitó a un viaje a Río de Janeiro junto con su familia, sin mencionar en ningún momento a Laura.

La modelo paisa aclaró que no fue amante del exprometido de Laura - crédito La casa de los famosos Colombia

Sin embargo, al regresar de ese viaje, Hugo le sorprendió con la noticia de que planeaba casarse, lo que dejó a Karina desconcertada. A pesar de la sorpresa, ella aseguró que lo felicitó, aunque también lo describió como una persona emocionalmente inestable. Fue en ese momento cuando Karina supo de la existencia de Laura.

El ambiente se tornó más tenso cuando Laura insinuó que Karina había sido la amante de Hugo. Sin embargo, Karina rechazó categóricamente esta acusación, afirmando: “Realmente lo que estás haciendo no es bonito, tú sabías perfectamente a qué venias y era a hacerme la vida imposible por una persona que ya ni siquiera es tu pareja… Te lo voy a aclarar por última vez, no soy ni seré nunca la moza de nadie”.

Además, destacó que durante el mencionado viaje estuvo acompañada de su hija, lo que, según ella, refuerza su postura de no haber tenido una relación inapropiada con él.

El intercambio de palabras no se detuvo ahí, pues Karina acusó a Laura de haber sido quien mencionó a Hugo en primer lugar, algo que Laura negó, asegurando que fue Karina quien introdujo el tema.

Las concursantes volvieron a tener un roce en medio de un juicio - crédito @r19_felipe / X

En medio de la discusión, Laura afirmó que Karina había organizado la despedida de soltero de Hugo, pero esta última lo desmintió, explicando que se trató de un evento grupal y no de algo que ella hubiera planeado de manera personal. A pesar de esta aclaración, Laura insistió en que había visto mensajes que respaldaban su versión.

En el cierre del ‘juicio’, Karina ofreció una reflexión sobre la relación entre Hugo y Laura, señalando que él había sido un buen novio para ella, pero que la relación terminó debido a los celos excesivos de Laura.

Este comentario añadió un nuevo matiz al enfrentamiento, dejando entrever que los problemas de confianza pudieron haber sido un factor determinante en la ruptura.

Valentino Lázaro confesó tener pruebas de que Karina no fue amante

En medio de esta polémica, el influencer Valentino Lázaro, quien aspiró a participar en la edición 2025 del programa, decidió compartir su opinión sobre el tema a través de sus redes sociales. Según detalló, Hugo, el hombre en el centro de esta disputa, es conocido por su estilo de vida ostentoso y despreocupado.

Valentino describió a Hugo como alguien que combina riqueza con una actitud relajada y callejera. Además, mencionó que es habitual que organice viajes en los que invita a numerosas personas, lo que, según él, podría haber contribuido a malentendidos en torno a sus relaciones personales.

El creador de contenido asegura que tiene las pruebas en las que demuestra que Karina no tuvo nada con Hugo durante el viaje a Río de Janeiro - crédito @elchismosocol / Instagram

“Hugo es así, él es de los que hace viajes a Guatapé y me dice que lleve a todos los que quiera, así es la gente rica, que aparte es callejera y vaga”, afirmó el influencer.

En medio de su intervención, el creador de contenido aseguró que no está defendiendo a ninguna de las implicadas, sin embargo, confesó que ha convivido varias veces con Karina y su hija en viajes.

“Yo no estoy defendiendo a Karina ni a Laura, estoy contando la historia y es que de hecho yo hice un viaje con Karina y la hija a Guatapé con amigos míos, y nos hicimos mascarillas, tomamos vino y jugamos parqués… es que la gente qué cree, si a usted le ha tocado dar beso para que le paguen es su problema", añadió el creador de contenido.

Sin embargo, Valentino asegura que no “mete las manos al fuego” por Karina, pues considera que ella sí cometió un error.

“La Karina como que le coqueteaba al man cuando ya había terminado con Laura o antes, esa es la parte que no me sé y por eso no meto las manos al fuego, porque Karina no es ninguna santa y Laura tampoco”, añadió.

Aunque aclaró que no está defendiendo a Karina, si asegura que Laura se está aprovechando de la supuesta infidelidad para generar drama con el que se ganó su entrada al reality.