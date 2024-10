Youtuber reveló cómo lo estafaron en África: “Me la trague entera”

Daniel Cabrera recordó el mal momento que vivió en Camerún - crédito @sisepuedcast/TikTok

El auge de las redes sociales ha provocado que cada vez más personas incursionen en aventuras por el mundo para compartir su experiencia a través de videos, siendo YouTube una de las plataformas que más capta visualizaciones en la actualidad.

Dentro del rubro de los creadores de contenido sobre viajes están varios moteros que han decidido recorrer diferentes carreteras con su vehículo de dos ruedas y uno de ellos Daniel Cabrera, más conocido en el país por el nombre de su canal, Esta es mi vuelta.

Cabrera es un bogotano que cuando tenía 15 años soñó con darle la vuelta al mundo, pero debido a la falta de recursos, decidió postergar este objetivo, terminar una carrera y trabajar en una oficina; sin embargo, 13 años después, dejó de lado su rutina, convenció a varios patrocinadores y comenzó una travesía en su motocicleta, en la que primero recorrió gran parte de América.

Debido al éxito que tuvo su canal, Cabrera tuvo la oportunidad de llegar a Asia y África para continuar con su proyecto; sin embargo, en estos momentos se encuentra en Colombia replanteando varios aspectos para continuar con su recorrido, que tiene como objetivo visitar cada uno de los países del mundo.

Cabrera comenzó su travesía cuando cumplió 28 años - crédito @Estaesmivuelta/Instagram

Cabrera estuvo en el pódcast Si se puedecast, en el que habló de las historias que más recuerda de sus viajes y algunas experiencias desafortunadas que tuvo en estos meses, siendo su estadía en Camerún lo que más destacó el bogotano como algo negativo.

“En Camerún unos tipos me estafaron, pero es que fue una estafa muy bien hecha. Marica, yo soy de la calle, yo vengo de Bogotá, pero esa vez me la tragué entera”

Cabrera recordó que debido a que estaba a punto de vencerse su visa de turista, hizo un recorrido a gran velocidad en su moto, pero en un momento fue detenido por un grupo de hombres en lo que parecía ser un retén vehicular.

“Yo iba en la moto e iba rápido porque se me iba a acabar la visa y en un país cuando haces algo más es terrible, te sacan todo el dinero posible. Yo iba rápido, yo sabía que iba rápido y veo un flash, veo algo organizado con unos manes con conos y uniformes naranjas, me paran y me dicen “somos del Ministerio de Transporte”, pero, pues, todo en francés”.

El colombiano ha recorrido gran parte de América, Asia y África - crédito @Estaesmivuelta/Instagram

Los “agentes de tránsito” le indicaron al colombiano que había infringido la ley, pero que en Camerún las normas eran diferentes y las multas podían ser pagadas directamente a los funcionarios, por lo que Cabrera decidió entregarles el dinero que ellos le indicaron.

“Me dicen “usted viene en exceso de velocidad”, sacan una foto donde está mi foto, mi placa y no sé, 140. Yo me acordé, los patios, estoy en otro país, pero esto debe ser igual que en Colombia como con los patios y las grúas. Ellos me dicen “usted puede pagar la multa acá, nos paga 40.000 francos (alrededor de 200.000 pesos) y listo””.

Fueron unos amigos del colombiano los que observaron que en realidad no se trataba de agentes de tránsito, sino de que todo había sido una estafa; sin embargo, Cabrera afirmó que no se arrepiente de haber pagado a estos sujetos.

“En África son dos días de buena comida. Llegue a Nigeria, pero como el video está colgado, unos amigos españoles, que ya habían bajado, me dijeron “Cabra, esos manes son unos obreros, te dejaste tumbar. Vengo a ver el video y eran obreros, yo no sé qué me paso, es fácil verlo y criticarlo, pero estar ahí con todo, la moto, estás en otro sentido y estás pensando en sobrevivir, yo ahora creo que pague por una buena historia”, puntualizó el colombiano.