Margarita Muñoz reveló que estuvo a punto de terminar su relación con Michel Brown: “Me sentía superinsegura "

En una reciente entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey, la actriz colombiana Margarita Muñoz compartió detalles sobre una crisis en su relación con el actor y cantante argentino Michel Brown.

La pareja, que celebró su décimo aniversario de matrimonio el 23 de febrero de 2024, enfrentó dificultades durante 2020, en medio de la pandemia, cuando el confinamiento los mantuvo unidos por un tiempo prolongado. Sin embargo, el regreso a la normalidad trajo consigo un desafío significativo cuando Brown tuvo que ausentarse por compromisos laborales durante casi un año, lo que generó tensiones en su relación.

Muñoz, conocida por su participación en series como Los Reyes y Pálpito, relató que la separación física fue un periodo complicado para ambos. Durante la entrevista, la actriz confesó que la distancia le provocó ansiedad e inseguridad, lo que afectó la dinámica de la pareja. “Hace un par de años, veníamos de mucho tiempo de estar juntos, veníamos de la pandemia; siento que estábamos en un momento muy sensible a nivel mundial, todo el mundo andaba muy preocupado (...) yo tuve ahí de pronto mucha ansiedad, y a lo mejor yo estaba desgastando la relación porque me sentía superinsegura porque no quería estar sin él”, expresó la actriz

A pesar de las dificultades, Brown intentó calmarla, asegurándole que todo estaría bien, aunque la comunicación a distancia no fue fácil para ellos. “Él me decía ‘ya, tranquila, relájate, todo va a estar bien’ y justo a mí me toca quedarme acá en Colombia y estuvimos casi un año separados. Él iba y venía, pero fue muchísimo tiempo separados y yo soy mala para hablar por teléfono, para comunicarme, para expresar lo que siento si no estoy en una conversación seria”, narró Muñoz.

La actriz también mencionó que, durante ese tiempo, la pareja tuvo que recurrir a la terapia para abordar los problemas que enfrentaban. “Fue un año durísimo donde cada vez que hablábamos nos sentíamos más alejados, superdistantes, y yo juré que iba a llegar a México e íbamos a terminar. Entonces, sí me costó mucho y llegué superasustada, tuvimos mil conversaciones, fuimos a terapia para ver lo que estaba pasando... Y nos costó entenderlo, pero lo trabajamos muchísimo”, confesó la recordada Pilarica, quien llegó a temer que su relación terminaría al reencontrarse en México. Sin embargo, tras numerosas conversaciones y un esfuerzo conjunto por entender y trabajar en sus diferencias, lograron superar la crisis.

La historia de amor entre Margarita Muñoz y Michel Brown comenzó cuando se conocieron siendo muy jóvenes, él con 28 años y ella con 17. Aunque hubo una conexión inmediata, en ese momento ambos estaban en relaciones con otras personas, lo que impidió que su vínculo avanzara. A lo largo de los años, han enfrentado diversos desafíos, pero han logrado mantenerse juntos, fortaleciendo su relación con el tiempo.

¿Por qué Michel Brown y Margarita Muñoz no tienen hijos?

Es de mencionar que la pareja decidió priorizar su carrera profesional antes de considerar tener hijos. En una conversación con la revista Vea, ambos actores explicaron que su estilo de vida, que implica constantes viajes por proyectos laborales, dificulta la posibilidad de formar una familia en este momento.

Durante un evento en España, Michel Brown describió su relación actual como un “gran momento”, destacando la amistad y el compañerismo que comparte con Muñoz. “Es una joyita que me encontré en el camino”, expresó el actor de Pasión de gavilanes, generando reacciones positivas en las redes sociales.

En cuanto a la decisión de no tener hijos por ahora, Brown explicó que en algún momento consideraron la posibilidad, pero su estilo de vida itinerante y la presión social los llevaron a posponerlo. Margarita Muñoz añadió que, aunque han sentido la presión social, están contentos con su situación actual y que, cuando decidan tener hijos, lo harán con todo el amor del mundo.